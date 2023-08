Jos Verstappen kwam in 2003 uit voor Minardi. In de PS03, vernoemd naar Paul Stoddart, knalde de vader van Max Verstappen over het circuit van Imola. De shots zijn vanuit de T-cam.

Het weekend was voor Verstappen senior om snel te vergeten met de laatste plaats in de kwalificatie en uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Imola.

Jos the Boss in his Minardi PS03 at Imola, producing a really stable lap, compared to how the Minardi mostly reacted. #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/eTFJXH7P5o