Japanner Yuki Tsunoda maakt grote kans op een F1-debuut bij Alpha Tauri in 2021

Yuki Tsunoda maakt grote kans om zijn Formule 1-debuut te maken bij Alpha Tauri volgend jaar. De 20-jarige Japanner won in Spa-Francorchamps de race in de Formule 2. Met Honda als ruggesteun maakt hij een aanzienlijke kans op het veroveren van het F1-stoeltje.

Tsunoda maakt bovendien onderdeel uit van het beroemde Red Bull Young Driver Program. Dat is het opleidingsprogramma dat ook verantwoordelijk was voor het debuut van Max Verstappen bij Toro Rosso in 2016.

Japanner in de Formule 1 nodig

De technische baas van Honda, Toyoharu Tanabe zegt bovendien dat de Formule 1 een coureur uit het land van de rijzende zon mist. "We wachten op een Japanse coureur in de Formule 1 en we houden Tsunoda dan ook met enige opwinding in de gaten."

Enkeltje Rusland voor Kvyat?

Nu Pierre Gasly constant sneller is dan zijn Russische teamgenoot Daniil Kvyat, is het meest waarschijnlijke scenario dat Kvyat een enkeltje Rusland krijgt en dat de jonge Japanner het volgend jaar mag proberen in de Alpha Tauri.

Ook teambaas Franz Tost, die al veel jonge talenten zag komen en gaan, zegt dat Tsunoda "zich in een goede situatie bevindt" als het gaat om het maken van een debuut in 2021.

De grote 'Maar..'

Maar: "Het hangt er allemaal wel vanaf hoe hij het doet in de volgende races, want hij heeft wel een super licentie nodig", vertelt de Oostenrijkse teambaas van het vroegere Minardi dat later Toro Rosso werd na de overname door Red Bull.

Honda hoopt

Als het aan Tanabe ligt kan de handtekeningen er bij wijze van spreken nu al onder, als je zijn enthousiasme bestudeert. Althans, hij zegt: "Het is geweldig dat de Formule 1-teams zijn prestaties nauwlettend in de gaten houden. Ik hoop dat hij op deze wijze voort kan zetten en zodoende een plaatsje te bemachtigen in de F1."

Het is niet ondenkbaar dat Honda een redelijke vinger in de pap heeft als motorleverancier van de twee Red Bull-teams. Ondanks dat Red Bull heeft bijgetekend in het Concorde-verdrag tot en met 2025, tekende Honda nóg niet voor de jaren na 2021. Het zou kunnen dat een en ander met elkaar wordt gecombineerd.

Alle reden dus om de verrichtingen van de jonge Japanner eens met extra belangstelling te gaan volgen dus. Het besluit hierover wordt in September of Oktober genomen door Red Bull.