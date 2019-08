Max Verstappen was afgelopen weekend de eerste Nederlandse coureur die zich verzekerde van een pole position in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur was 0,018 seconde sneller dan Valtteri Bottas in de Mercedes.

Zestien jaar geleden was zijn vader er al eens dichtbij. In 2003 werden de kwalificaties nog over twee dagen verreden, waarbij er op vrijdag een eerste ronde plaatsvond en op zaterdag een tweede ronde, waarin de coureurs zich kwalificeerden met de hoeveelheid brandstof waarmee ze de race wilden starten. In Frankrijk regende het echter voorafgaand aan de vrijdagsessie, maar gedurende de sessie droogde het op.

Jos Verstappen reed dat seizoen voor Minardi en was als allerlaatste coureur aan de beurt voor zijn kwalificatieronde op vrijdag en hij had het geluk dat de omstandigheden voor hem het beste waren. Zo gebeurde het dus dat Verstappen senior na de vrijdag de voorlopige pole position in handen had.