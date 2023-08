Humor: Chaos tijdens Minardi F1 two-seaters race op Donington

In 2001 organiseerde Minardi een wel heel bijzondere wedstrijd: een heuse two-seaters F1-race. De wedstrijd werd gehouden op Donington Park, waar ooit een Grand Prix werd verreden in 1993.



Fernando Alonso, toentertijd als broekie GP-coureur voor het Italiaanse team, was een van de deelnemers die een genodigde mee nam. De overige vier rijdende deelnemers die allen een passagier meenamen waren de Minardi-coureurs Tarso Marques en Alex Yoong, teambaas Paul Stoddart en de Engelse F1-legend Nigel Mansell.



Voor deze race waren dus vijf auto's ingeschreven - vier in traditionele Minardi-kleuren. De auto van Stoddart en Kelis was de enige uitzondering. Die was rood gekleurd.

Tarso Marques en Boyzone-ster Lynch startten op pole voor de race en hadden een goede start, maar de motor ontplofte slechts een paar ronden later en het paar was de enige niet-finishers van de race.

De race eindigde voortijdig in ronde 11 toen Mansell en zakenman Frost en Alonso en Goodman, ITV F1's pitreporter, in de laatste bocht in botsing kwamen met Stoddart en Kelis.