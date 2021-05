Christijan Albers basht de TV-regie, wilde de achterhoede niet zien: "Ik werd hélemaal gek op de bank!"

"Ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n slechte opname gezien van de Formule 1! Het was echt dramátisch!"

Aan het woord is Christijan Albers. Voor de jongste generatie F1-fans; Christijan Albers is zakenman en oud-Formule 1-coureur die uitkwam voor achterhoede-teams als Minardi en SpykerF1.

Albers: "En tijdens de gevechten die er waren gingen ze ineens gewoon het achterveld allemaal filmen!"

Plaatsvervangende schaamte

De voormalig coureur ergerde zich groen en geel, kijkend naar de TV-uitzending van de Spaanse Grand Prix, zo vertelt hij in de podcast van de Telegraaf.

Met plaatsvervangende schaamte zat Albers voor de buis. Met name de TV-regisseur moet het ontgelden.

Helemaal gek op de bank

Albers: "Het was echt mega-slecht gefilmd. Echt ik zweer het je; ik werd helemaal gek op de bank!"

Albers raast verder

Christijan Albers raast onverstoorbaar door:

"Ik heb nog nooit zo'n slechte TV-uitzending gezien in mijn hele leven. Ik weet niet wie de knoppen bediende, maar het wacht echt mega slecht", vertelt Albers over de Spaanse Grand Prix. "Het was echt dramátisch slecht gefilmd".

Wilde geen achterhoede zien

Albers ergerde zich kapot omdat hij het gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wilde volgen, terwijl hij het achterveld in beeld kreeg.

''Er was een gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen dat om het wereldkampioenschap gaat, die gaan strijden wie er wereldkampioen gaat worden, en dan worden ineens alle spannende momenten compleet genegeerd door de regie die dat in handen had. De achterblijvers kwamen extra in beeld tot frustrerend aan toe", zei de 42-jarige Nederlander.



