In 1993 was op Monza wel een heel aparte finish van de twee Minardi's. Christian Fittipaldi raakte Pierluigi Martini van achteren en maakte een salto met perfecte landing. Hij schoof over de finish voordat de auto tot stilstand kwam. Het leverde geen punten op, want ze werden zevende en achtste.

