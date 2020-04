Sergey Zlobin over uitspraak coronavirus Marko: "Het is een harde zet, maar hij heeft gelijk"

Sergey Zlobin, een voormalig testcoureur, is van mening dat de huidige Formule 1-coureurs de dupe worden van de huidige situatie in de koningsklasse van de autosport. De coureurs zullen, zodra het kan, weer gaan racen, maar dat zal niet zonder risico zijn.

Eerder maakte Helmut Marko al een grap om zijn coureurs het virus te laten oplopen. Zlobin is van mening dat de coureurs alleen maar stress krijgen door het virus. "Ik ben bang dat veel coureurs ernstige stress en depressies zullen krijgen", zegt Sergey Zlobin, die meer dan tien jaar geleden de eerste Russische testrijder in de Formule 1 was.

"Coureurs zijn kwetsbare mensen", vertelde hij aan het Russische Sportbox. “Ze vormen een speciale groep atleten. Ze hebben veel energie en trainen veel, maar zijn ook erg gevoelig.”

Zlobin is zo bezorgd over de coureurs tijdens de wereldwijde shutdown-periode, hij denkt dat hun opgekropte stress merkbaar zal zijn zodra de races hervat worden. “We zullen een aantal vreemde ongevallen en incidenten zien.”

Online racen is niet te vergelijken

De ex Minardi-testcoureur vindt dat online race-events niet te vergelijken zijn met de realiteit. “Het is alsof je sojabonen eet in plaats van vlees. Het grote probleem is dat autosport gaat over risico en gevaar, maar waar is dat in een virtuele race? Het is complete onzin."

Helmut Marko heeft gelijk

Tot slot gaf de coureur, die meedeed aan illegale straatraces, Helmut Marko gelijk over dat zijn coureurs het virus maar beter op kunnen lopen. “Het is een harde zet, maar ik ben bang dat hij enigszins gelijk heeft. Als iemand met de gezondheid van Formule 1-coureurs en een goede medische zorg geïnfecteerd raakt, moet alles in orde zijn. Deze jongeren snuiten in feite hun neus en herstellen en ontwikkelen immuniteit."