Sepang stond voor het laatst in 2017 op de kalender. Veel Max Verstappen-fans kennen de laatste race nog goed, want de coureur van Red Bull Racing won de race.

Deze video gaat niet over de race van 2017, maar over die van 2002. Dan ook niet over de race, maar over de kwalificatie. Alex Yoong, een coureur die voor Minardi, neemt je mee over het circuit van Sepang tijdens een kwalificatieronde.