Minardi: "Ferrari had Giovinazzi de kans moeten geven"

Voormalig F1-teameigenaar Giancarlo Minardi zegt dat hij Carlos Sainz voor 2021 niet zou hebben gecontracteerd als hij de leiding had bij Ferrari. Sainz is vastgelegd om Sebastian Vettel te vervangen, maar Minardi vertelde de krant Il Resto del Carlino dat hij een andere keus zou hebben gemaakt.

Sainz voorgesteld bij Ferrari

De Italiaan zou zijn landgenoot hebben gekozen. Minardi "Ik zou Antonio Giovinazzi een kans hebben gegeven, ook om nationalistische Italiaanse gevoel in deze historische tijd te beschermen. Begrijp me niet verkeerd, de keuze voor Sainz is de goede richting. Ik heb hen tien jaar geleden zelfs voorgesteld om hem op te nemen in het academieprogramma."

Sommige Ferrari-puristen maken zich echter zorgen over de groeiende trend bij Ferrari om coureurs te promoten die nog geen gevestigde Grand Prix-winnaars zijn.

"Maar Ferrari heeft Leclerc en met Sainz zullen ze een solide element hebben die de auto altijd zonder fouten naar de finish brengt. Ik herhaal dat ik voor Giovinazzi was in de naam van de driekleur, maar ik begrijp degenen die een andere beslissing hebben genomen."

Pensioen Vettel is beter voor Ferrari

Het directe probleem voor Ferrari is echter dat Vettel in 2020 nog voor het team rijdt terwijl hij al weet dat hij aan het eind van het jaar zal vertrekken.

"Ik zal duidelijk zijn. Als Seb overweegt om in 2021 te blijven racen, zal het erg moeilijk zijn om het voor Ferrari te managen omdat hij wil bewijzen dat hij nog steeds een topcoureur is. Ik zou niet in de schoenen van Mattia Binotto willen staan. Als Vettel van plan is om aan het einde van dit seizoen te stoppen, zal alles gemakkelijker zijn voor het team", zei Giancarlo Minardi.

Geen voorstander reverse grid

Ten slotte sloeg de 72-jarige Minardi het nieuwste voorstel van F1 af om de actie wat spannender te maken met kwalificatieraces en reverse grids.

De Italiaan begrijpt het idee niet en is duidelijk tegen: "Maken we een grapje? Ik begrijp het verlangen naar entertainment, maar sport is geen circus. Het is alsof je de tegenstanders van Juventus vraagt ​​om tien punten achter te beginnen. Zonder te praten over Enzo Ferrari, laten we niet vergeten dat autosport concurrentie is, het is passie, het is technologie. Als we er een loterij van maken, kunnen we het net zo goed laten gaan."