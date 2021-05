Christijan Albers solliciteert: 'Analisten ZiggosSport liegen er op los'

Christijan Albers ziet zichzelf wel met een microfoon van Nordic Entertainment Group (NENT) de wereld afreizen om interviews te doen met de F1-coureurs.

De Scandinavische partij neemt na dit seizoen de uitzendrechten voor de Formule 1 over van ZiggoSport. Albers ziet kansen voor een tweede loopbaan als succesvolle F1-analist en doet er alvast schaamteloos een openlijke sollicitatie uit.

Albers gebruikt zijn huidige platform bij de Telegraaf in een poging zelf hogerop te geraken. In de podcast van de krant krijgt Albers doorgaans zonder veel tegengas de gelegenheid om te vertellen aan wie hij zich nu weer groen en geel ergert. Dit keer krijgen de mannen van ZiggoSport onderuit de zak. Volgens Albers zuigen de analisten bij de kabelaar doorgaans veel uit hun grote duim.

"Afschuwelijk"

Albers zegt: “Ik vind het afschuwelijk als ik hoor hoe die analisten over de Formule 1 vertellen. Puur omdat meer dan de helft van die verhalen gewoon gelogen is. In mijn ogen hebben fans het recht om te weten wat er écht speelt in de Formule 1.”

Voor de jongste generatie F1-fans; Christijan Albers is zakenman en oud-Formule 1-coureur die uitkwam voor achterhoede-teams als Minardi en SpykerF1.

Christijan Albers weet de oplossing: Christijan Albers

Albers onderscheidt zich door geen onzin te kletsen, aldus hijzelf. Hij ziet zichzelf vakkundig veel waarde en inhoud toevoegen als hij dé pitreporter zou worden namens de nieuwe bezitter van de uitzendrechten van de Formule 1. Bovendien zou de Nederlandse TV-kijker dan verlost zijn van de uit de duim gezogen kletspraat van de huidige analisten bij ZiggoSport, zo betoogt Albers.

Albers: “Als ik op locatie zou zijn, zou ik iedereen kunnen spreken, met mijn geschiedenis in de Formule 1. Of het nu Hamilton of Leclerc is of wie dan ook. Dan worden de interviews ook écht, omdat ik de coureurs ken. Op dit moment heeft Ziggo dat gewoon niet.”

Onlangs moest de TV-regie het nog ontgelden toen de voormalige F1-coureur zich beklaagde over de volgens hem belabberde wijze waarop de Grand Prix van Spanje in beeld gebracht was.