AlphaTauri-baas Franz Tost: "Honda motor komt nog altijd tekort ten opzichte van Mercedes"

Teambaas van AlphaTauri Franz Tost zegt dat de krachtbron van Honda nog altijd te weinig power levert ten opzichte van de krachtbron van Mercedes.

Tost is de baas van het zusterteam van Red Bull Racing en geeft toe dat de Honda-krachtbron tekort schiet. Aan het einde van dit seizoen verlaat Honda de Formule 1 en neemt Red Bull de productie van de motoren over met Red Bull Powertrains, dat nu in opbouw is.

Puik werk

Tost: "Honda heeft puik werk geleverd afgelopen winter. Vorig jaar hebben zij ook goed werk geleverd", aldus de Oostenrijker in Auto, Motor und Sport. "Ze hebben echt een inhaalslag gemaakt op het gebied van prestaties en uithoudingsvermogen van de krachtbron."

Balen dat Honda de F1 verlaat

Tost vervolgt: "Het is echt balen dat ze de Formule 1 verlaten nu zij een geweldig niveau hebben bereikt. Als zij zouden zijn gebleven geloof ik dat vroeg of laat de motor gelijk zou zijn aan die van Mercedes of zelfs beter."

Vanaf 2022 doet Red Bull het opbouw van hun motoren dus onder eigen dak. De laatste weken maakte het team dan ook bekend allerlei sleutelfiguren van Mercedes te hebben aangekocht om de ontwikkeling van Honda over te nemen en voort te zetten.

Is het genoeg?

Voor dit seizoen echter denkt Ralf Schumacher dat het allemaal niet genoeg is om de sterke Mercedes te kunnen verslaan voor de wereldtitel.

Schumacher zei bij Sky Deutschland: "Ik verlies langzaam maar zeker de hoop. Red Bull moet een grote stap voorwaarts maken.

Franz Tost geeft toe dat de motor een klein minpuntje is voor Red Bull Racing momenteel.

"Het verschilt per circuit en het management van de krachtbron. Ik denk dat Mercedes nog altijd de toon zet.

Uitwisseling van onderdelen

Tost geeft toe dat zijn team dat ooit Minardi heette veel onderdelen en componenten deelt met Red Bull racing volgend jaar.

"Wij zullen alles zover de regels toelaten afnemen van Red Bull Technologies. Dat betreft de schakelbak, de complete achterwiel-ophanging en veel onderdelen als onderdeel van de voorwiel-ophanging, misschien zelfs het gehele ding."

Geen tweedehands spul

Tots vervolgt: "De onderdelen die wij delen zullen hetzelfde blijven, maar het zal voor ons veel duurder worden omdat we ook nieuwe onderdelen lenen. Tot nu toe hebben we altijd onderdelen van de vorige Red Bul, red.) auto gebruikt."