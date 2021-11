Giancarlo Minardi geniet van Verstappen: "Reed rond met idee om titel te winnen"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is nog steeds onverminderd spannend. Beide coureurs maken nog een grote kans op de titel en met nog vijf races te gaan kan men vuurwerk verwachten. Veel kenners vinden het inmiddels tijd om hun voorspelling met de wereld te delen.

Ook Minardi-oprichter Giancarlo Minardi heeft zijn mening klaar staan. De Italiaanse ex-teambaas was ooit de chef van Jos Verstappen en kent dus ook Max Verstappen vrij goed. Minardi ziet dat Verstappen op jacht is naar eremetaal en de Italiaan geniet dan ook van het duel.

Idee

Minardi spreekt zich uit in gesprek met Corriere dello Sport: "Tijdens de afgelopen twee races reed Max overduidelijk rond met het idee om de titel te winnen. Hij had zijn eerdere instinctieve en agressieve acties aan de kant geschoven. In Austin deed hij het perfect met zijn bandenmanagement. Vooral op de laatste set boekte hij echte progressie."

Populair

Minardi geniet intens van het hevige titelduel. De Italiaan spreekt: "We zijn getuige van één van de beste kampioenschappen ooit. Het is fantastisch dat er in Austin na 56 rondjes minder dan twee seconden verschil was tussen Verstappen en Hamilton. Dit soort finishes zijn populair bij de fans."