Pierre Gasly dolblij na winst tijdens bizarre Grand Prix van Italië: "Gekkenwerk!"

De Franse Pierre Gasly is door het dolle heen na zijn winst tijdens de bizarre Italiaanse Grand Prix. De Alpha Tauri-coureur wist ronden lang Carlos Sainz in de McLaren af te houden.

Galsy is dolbij: "Het is echt ongelooflijk. Ik realiseer mij niet wat er nu gaande is. We hebben het maximale eruit gehaald na de rode vlag."

Gasly was dit seizoen eerder niet verder gekomen dan twee zevende plaatsen. De racesituatie in Monza veranderde volledig doordat de safetycar op de baan kwam na het stilvallen van Kevin Magnussen na zo'n twintig ronden. Er volgde een hele serie pitsstops.

Hamilton was de eerste die de stop maakte, maar de Brit deed dat toen de pitsstraat officieel dicht was. Daarvoor kreeg hij een stop-and-go straf van 10 seconden.

Gasly had het niet makkelijk bij Red Bull als coureur naast Max Verstappen en werd terug gezet naar het juniorenteam. Gasly moet eraan terug denken na zijn overwinning.

Moeilijke tijd

"Ik heb een hele moeilijke tijd achter de rug de laatste 18 maanden en het was al bijzonder om vorig jaar op het podium te staan en nu winnen we gewoon met de Alpha Tauri. Ik heb geen woorden hiervoor. Het team heeft zoveel gedaan voor mijn carrière. Het eerste podium en nu de eerste overwinning", aldus Galsy.

Hij vervolgt: "Het gaat hier erg hard en om dan voor de Mercedessen, voor de Renault en voor de Ferrari's te eindigen is gekkenwerk. Ik ben ongekend blij", zo vertelde Gasly uitbundig in gesprek met Jenson Button

Marseillaise

Daarna mocht hij het podium betreden om daar te luisteren naar de Marseillaise. De monteurs van het team zijn door het dolle heen want voor hen wordt het Italiaanse volkslied gespeeld.

Bijzondere winst voor het vroegere Minardi en Torro Rosso

Voor Alpha Tauri is de overwinning bijzonder, zeker nu het team weet te winnen op eigen grond in Italië. Het vroegere Minardi wist onder de naam Torro Rosso al eens een race te winnen met Sebastian Vettel in 2008. Ook dat was een knotsgekke Grand Prix. Lees ons raceverslag hier terug.