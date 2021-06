Vroeger was lang niet alles beter, maar dat het geluid in de Formule 1 in ooit veel beter klonk dan vandaag de dag, daar zijn velen het wel over eens.

Nu, zo vlak voor de start van de Franse Formule 1 Grand Prix van 2021 op Paul Ricard nemen wij u even mee terug naar 2004. Het jaar van het hoogtepunt van de oppermachtige Michael Schumacher in de Ferrari.

Geniet mee met het indrukwekkende gebrul en gekrijs van de tienduizenden toeren in de V10-motoren. Met gejank razen de F1-bolides van 2004 door het beeld. Tip: zet het geluid even hard erbij aan.

Toen was geluk nog oorverdovend. WIj wilden u deze video daarom ook niet onthouden.

Voor de jongste generaties: het klopt inderdaad dat de Grote Prijs van Frankrijk destijds niet werd verreden op Paul Ricard. Het circuit hierboven is Circuit de Magny-Cours.