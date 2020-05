Hoe Sebastian Vettel het einde van Robert Doornbos inluidde

Sebastian Vettel lag in 2006 indirect ten grondslag aan het einde van de Formule 1-loopbaan van Robert Doornbos. De jonge Duitser mocht aan het einde van dat jaar voor Red Bull Racing testen op het circuit van Jerez. Hij was als 11-jarige talent opgenomen in het opleidingsprogramma van de energiedrankenfabrikant en had eind 2006 een handvol vrije trainingen voor BMW Sauber afgewerkt.

Doornbos had op dat moment een half seizoen namens Minardi op zijn cv staan en mocht de laatste drie races van het seizoen 2006 instappen bij Red Bull Racing als vervanger van Christian Klien. De Nederlander hoopte dat die optredens tot meer zouden leiden, totdat Vettel op zijn pad kwam. De twee reisden naar het zuiden van Spanje voor een test en daar kwam Doornbos tot de ontdekking dat het talent van Vettel vele malen groter was dan het zijne.

"Er werd me verteld dat Vettel in de middag even mijn auto overnam", zegt Doornbos in De Volkskrant over het moment dat zijn afscheid inluidde "Ik zag een klein mannetje met een kippennekje en dacht: prima. Maar na vier rondjes zat hij binnen twee tienden van een seconde van mijn tijd. Daarna kreeg hij last van zijn nek. Even later stapte hij weer in en was hij twee tienden sneller dan ik. Toen zag ik iets gebeuren binnen het team, en wist ik: dit is mijn exit."

Afscheidscadeau

Eigenlijk wist Doornbos al eerder dat Red Bull Racing voor 2007 geen plek voor hem zou hebben, getuige eerdere opmerkingen over zijn vertrek uit de Formule 1 tegenover het blad Formule 1. Maar misschien hield hij hoop tegen beter weten in. Doornbos kreeg na de laatste Grand Prix van dat jaar namelijk een geschenk: "Een stuurtje. Een prachtig cadeau. Het staat op mijn kantoor. Na de race zei teambaas Christian Horner: 'Alsjeblieft, dat is voor jou'."

"Ik zat in de taxi terug met David Coulthard, en zat met dat stuurtje te spelen. Dus ik kijk hem aan en hij kijkt mij aan en zegt: 'wat heb jij daar nou?' Dus ik zeg: 'ja, ik heb net een stuurtje van het team cadeau gehad. Heb jij niks gekregen?' Eigenlijk op dat moment viel er een hele ongemakkelijke stilte, en toen besefte ik me pas dat dat mijn afscheidscadeau was in de Formule 1! Coulthard had het niet gekregen, maar was wel zeker van zijn stoel."