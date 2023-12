In 2003 reed Jos Verstappen in de Minardi naar een sensationale poleposition op Magny-Cours in Frankrijk. Door de wisselende omstandigheden zette voormalig F1-rijder de PS03 - vernoemd naar teambaas Paul Stoddart - op de tijdelijke eerste positie. Tijdelijk, want de kwalificaties bestond uit een sessie op vrijdag en zaterdag. Niettemin, een bijzondere prestatie voor de Italiaanse renstal. Nog nooit stond een Minardi bovenaan de tijdenlijst in een GP-weekend.



De zaterdag daarna waren de omstandigheden normaal. De tijd van Verstappen van vrijdag werd - logischerwijs - met speels gemak verpulverd. Ralf Schumacher pakte de uiteindelijke pole vlak voor Williams-teamgenoot Juan Pablo Montoya. Verstappen zelf? Die eindigde op P19 voor teamgenoot Justin Wilson die als laatste kwalificeerde. Zondag finishte Verstappen kleurloos op P16, vier ronden achterstand op winnaar Ralf Schumacher. Maar die bijzondere vrijdag 4 juli pakte niemand meer van de Nederlander en Minardi af.

2003 French GP: When Jos Verstappen and Minardi took pole position in Friday Qualifying! #F1



