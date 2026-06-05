Lewis Hamilton heeft de snelste tijd genoteerd in de tweede vrije training in de straten van Monaco. Achter hem was teamgenoot Charles Leclerc de man met de tweede tijd, terwijl de top drie in deze sessie compleet werd gemaakt door Max Verstappen.

Nadat de Ferrari's ijzersterk eruit zagen in de eerste vrije training, Verstappen ontevreden klonk over de RB22 en Isack Hadjar zijn bolide in de muur had opgevouwen, lag er genoeg in het verschiet tijdens de tweede oefensessie. Daar werd dan ook het een en ander duidelijk in Monaco, de stamplaats van de Formule 1.

Ferrari's wisselen stuiver met Verstappen, Norris valt uit

Ook in de tweede vrije training werd duidelijk dat Ferrari de favoriet is voor de overwinning dit weekend. Wederom zagen Leclerc en Hamilton er pijlsnel uit, terwijl ook Verstappen een aantal sterke ronden wist te klokken met zijn Red Bull Racing-bolide. Ondanks het feit dat de viervoudig wereldkampioen ontevreden klonk op de boordradio, is een tweede podium dit seizoen zeker niet uitgesloten.

Wie zijn verwachtingen nog wel even moet temperen is de regerend wereldkampioen, Lando Norris. De McLaren-coureur, die in Canada uitviel met motorpech, zag zijn Mercedes-krachtbron wederom de geest geven. Einde verhaal voor de Brit, die al snel in de tweede vrije training kon uitstappen.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



NOOO! Lando Norris has stopped on track in his McLaren at the Nouvelle Chicane 😮#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tRvu1txM2R — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Mercedes komt tekort, rode vlag beëindigt VT3

Terwijl Ferrari meer en meer haar favorietenrol aan het bevestigen is, is het Mercedes dat nog met een hoop vraagtekens heerst. De huidige WK-leider worstelde met beide auto's en moest toezien hoe Andrea Kimi Antonelli ontevreden was. Volgens de Italiaan was de W17, met name in de laatste sector, onvoorspelbaar.

Echter kwam er aan het einde van de sessie nog een rode vlag. Sergio Pérez zijn Cadillac vloog aan de voorkant in brand, waarna de Mexicaan zijn auto langs de kant moest zetten.

Ferrari de favoriet in Monaco, ook Verstappen oogt sterk

Uiteindelijk was het Hamilton die zich de snelste man mocht noemen van de tweede vrije training. Het is duidelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen er lekker in zit na zijn tweede plaats in Canada. Ook Verstappen kende een sterke oefensessie in Monaco met een derde plaats.

Morgen hebben de F1-coureurs nog slechts één oefensessie voordat zij zich op kunnen maken voor de spannendste kwalificatie van het jaar. Om 12:30 uur Nederlandse tijd zal de derde vrije training plaatsvinden in het prinsdom, dan zullen de onderlinge verhoudingen alleen maar verduidelijkt gaan worden.