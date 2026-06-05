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Uitslag VT2 Monaco: Verstappen moet meerdere erkennen in Ferrari's

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<b> Uitslag VT2 Monaco: </b> Verstappen moet meerdere erkennen in Ferrari's

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd genoteerd in de tweede vrije training in de straten van Monaco. Achter hem was teamgenoot Charles Leclerc de man met de tweede tijd, terwijl de top drie in deze sessie compleet werd gemaakt door Max Verstappen.

Nadat de Ferrari's ijzersterk eruit zagen in de eerste vrije training, Verstappen ontevreden klonk over de RB22 en Isack Hadjar zijn bolide in de muur had opgevouwen, lag er genoeg in het verschiet tijdens de tweede oefensessie. Daar werd dan ook het een en ander duidelijk in Monaco, de stamplaats van de Formule 1

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Ook in de tweede vrije training werd duidelijk dat Ferrari de favoriet is voor de overwinning dit weekend. Wederom zagen Leclerc en Hamilton er pijlsnel uit, terwijl ook Verstappen een aantal sterke ronden wist te klokken met zijn Red Bull Racing-bolide. Ondanks het feit dat de viervoudig wereldkampioen ontevreden klonk op de boordradio, is een tweede podium dit seizoen zeker niet uitgesloten. 

Wie zijn verwachtingen nog wel even moet temperen is de regerend wereldkampioen, Lando Norris. De McLaren-coureur, die in Canada uitviel met motorpech, zag zijn Mercedes-krachtbron wederom de geest geven. Einde verhaal voor de Brit, die al snel in de tweede vrije training kon uitstappen. 

Mercedes komt tekort, rode vlag beëindigt VT3

Terwijl Ferrari meer en meer haar favorietenrol aan het bevestigen is, is het Mercedes dat nog met een hoop vraagtekens heerst. De huidige WK-leider worstelde met beide auto's en moest toezien hoe Andrea Kimi Antonelli ontevreden was. Volgens de Italiaan was de W17, met name in de laatste sector, onvoorspelbaar. 

Echter kwam er aan het einde van de sessie nog een rode vlag. Sergio Pérez zijn Cadillac vloog aan de voorkant in brand, waarna de Mexicaan zijn auto langs de kant moest zetten.

Ferrari de favoriet in Monaco, ook Verstappen oogt sterk

Uiteindelijk was het Hamilton die zich de snelste man mocht noemen van de tweede vrije training. Het is duidelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen er lekker in zit na zijn tweede plaats in Canada. Ook Verstappen kende een sterke oefensessie in Monaco met een derde plaats. 

Morgen hebben de F1-coureurs nog slechts één oefensessie voordat zij zich op kunnen maken voor de spannendste kwalificatie van het jaar. Om 12:30 uur Nederlandse tijd zal de derde vrije training plaatsvinden in het prinsdom, dan zullen de onderlinge verhoudingen alleen maar verduidelijkt gaan worden. 

 

F1Grand Prix Monaco - Vrije training 2

MC Monte Carlo - 05 juni 2026

Michael Schumacher

Posts: 2.385

Huh? De titel moet nu toch zijn “Ferrari domineert VT2!”. Maar goed ;).

Ferrari ziet er erg goed uit, hulde voor Lewis al verwacht ik Charles er gewoon voor. Verstappen zit er iets te dichtbij voor comfort want die kan ook iets geks uit de hoed toveren. Aan de andere kant, kennelijk voelt L... [Lees verder]

  • 6
  • 5 jun 2026 - 18:04
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (21)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.385

    Huh? De titel moet nu toch zijn “Ferrari domineert VT2!”. Maar goed ;).

    Ferrari ziet er erg goed uit, hulde voor Lewis al verwacht ik Charles er gewoon voor. Verstappen zit er iets te dichtbij voor comfort want die kan ook iets geks uit de hoed toveren. Aan de andere kant, kennelijk voelt Lewis zich wel echt als een vis in het water momenteel in de Ferrari.

    • + 6
    • 5 jun 2026 - 18:04
    • Maxiaans

      Posts: 8.295

      De kleinere turbo doet idd wat het moet doen

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 18:10
    • racepace1

      Posts: 719

      Ja en die gene die zeiden dat Lewis het niet meer kon... vind het een mooi verhaal stapt uit de simulator en vind weer snelheid, en hoe! Canada, nu Monaco 2 totaal andere circuits. en even voor de duidelijkheid ben totaal geen Lewis fan, maar hier kan je alleen maar respect voor hebben want wat een show blijft het toch. Nu weer de v8 erin (wishfull thinking) en racen!!

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 18:18
    • SennaS

      Posts: 12.145

      Komt door die topferrari dat Lewis op 1 staat

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 18:29
  • Joeppp

    Posts: 8.639

    Op deze baan komen de auto's tot hun recht! Maarja dat wisten we al van de FormuleE dat je korte stratencircuits nodig hebt zonder lange stukken op topsnelheid. Ik heb genoten van Hamilton die het lef weer heeft om hard te gaan en loopt te boenderen met dat ding.

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 18:07
    • Pietje Bell

      Posts: 35.121

      Zijn vriendin Kim Kardashian gaat morgen live genieten van zijn rijkunsten.
      Ze is om 18:20u geland in Nice.
      Wat zal die een bekijks hebben in de paddock. Lang geleden dat Lewis zijn vriendin bij zich had.

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 18:58
    • Joeppp

      Posts: 8.639

      ok?

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 19:20
    • dutchiceman

      Posts: 5.621

      Dit is gewoon goed om te weten hoor.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 19:23
  • Erwinnaar

    Posts: 5.700

    Eindelijk snelheid en gas/remmen tot het gaatje.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 18:10
  • schwantz34

    Posts: 42.099

    Mercedes, maar vooral McLaren valt toch wel vies tegen tot nu toe.

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 18:15
    • Stillewerise

      Posts: 67

      Mercedes had nooit wat met monaco dit was al verwacht of kijk je net

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 18:38
    • schwantz34

      Posts: 42.099

      Ik heb net gekeken ja.....

      • + 4
      • 5 jun 2026 - 19:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.121

      Goed geantwoord @Schwantz!
      je hebt van mij een (gelukkig weer oranje) plusje gekregen.
      Nu de prullenbakjes nog weer terug.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 19:12
  • Flexwing

    Posts: 391

    Max pakt morgen p1 let naar op .

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 18:15
    • Joeppp

      Posts: 8.639

      Ga ik doen, waar moet ik specifiek op letten?

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 18:18
    • schwantz34

      Posts: 42.099

      De kwalificatie is altijd het hoogtepunt op Monaco, de races daarentegen meestal één grote slaapverwekkende saaie optocht!

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 18:20
    • SennaS

      Posts: 12.145

      Laten we hopen voor Max anders zijn de rapen gaar

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 18:32
    • skibeest

      Posts: 2.086

      Hoe smaken rapen als ze gaar zijn

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 18:37
    • schwantz34

      Posts: 42.099

      Hoe smaken rapen als ze gaar zijn


      Dat mot je aan Larry's schoonmoeder vragen, die krijgt ze immers dagelijks door hem voorgeschoteld....

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 18:45
    • Larry Perkins

      Posts: 65.507

      Die gare rapen bevallen uitstekend!
      Vooral nu mijn schoonmoeder geen tandjes meer in haar bakkes heeft en ze de hele dag op de rapen zit te kauwen.
      Daardoor heeft ze geen tijd en energie om de hele buurt bij elkaar te krijsen.
      Een aanrader!

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 19:05
  • Larry Perkins

    Posts: 65.507

    Papa Antonelli waarschuwt zijn zoon: "Eén fout en het is klaar."

    Als papa Antonelli nou zijn mond had gehouden was Kimi wel boven 'Miss T-bone Move' geëindigd...

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 18:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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