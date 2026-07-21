user icon
icon

Tijdschema GP Hongarije: Verstappen wil verrassen in Boedapest

<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Tijdschema GP Hongarije: </b> Verstappen wil verrassen in Boedapest

De Formule 1 maakt zich op voor de laatste krachtmeting voor de zomerstop. Na de spectaculaire Grand Prix van België op Spa-Francorchamps verhuist het circus naar de Hungaroring voor de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen hoopt daar de stijgende lijn van Red Bull Racing door te trekken, maar verwacht op het bochtige circuit nog geen wonderen.

De Nederlander pakte in België een podiumplaats en eindigde als derde achter winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Toch benadrukte Verstappen dat Red Bull nog altijd voor uitdagingen staat. Op de Hungaroring wacht bovendien een compleet ander type circuit, waar vooral de balans en de prestaties in de bochten belangrijk zijn.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

19 jul

Verstappen zoekt bevestiging op Hungaroring

De Grand Prix van Hongarije vormt de laatste race voor de zomerpauze en kan een belangrijke indicatie geven van de werkelijke krachtverhoudingen. Waar Spa vooral draaide om efficiëntie en snelheid op de rechte stukken, vraagt de Hungaroring juist om maximale grip en een sterke auto in langzame bochten.

Verstappen gaf na de GP van België al aan dat hij niet zomaar verwacht opnieuw voor de overwinning mee te kunnen doen. "Het is natuurlijk fijn dat we in Hongarije minder afhankelijk zijn van batterijvermogen, maar ik weet niet of dat uiteindelijk goed of slecht voor ons uitpakt", liet de viervoudig wereldkampioen weten.

Volledig programma GP Hongarije

De actie begint op vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. Op zaterdag volgt de laatste oefensessie, waarna de kwalificatie bepaalt wie zondag vanaf de beste startpositie mag vertrekken.

Vrijdag 24 juli

  • Eerste vrije training: 13:30 - 14:30 uur
  • Tweede vrije training: 17:00 - 18:00 uur

Zaterdag 25 juli

  • Derde vrije training: 12:30 - 13:30 uur
  • Kwalificatie: 16:00 - 17:00 uur

Zondag 26 juli

  • Grand Prix van Hongarije: 15:00 uur

Voor Verstappen en Red Bull wordt het vooral interessant om te zien of de verbeteringen van Spa ook op een compleet ander circuit werken. Mercedes komt als favoriet richting Hongarije na de zege van Antonelli in België, terwijl Ferrari met Leclerc en Hamilton eveneens aast op een sterk resultaat. De strijd om de laatste podiumplaatsen voor de zomerstop belooft daarmee opnieuw spannend te worden.

schwantz34

Posts: 42.471

Ben vooral benieuwd wanneer de locaties en tijden van de races in de zomerstop bekent worden gemaakt...

  • 1
  • 21 jul 2026 - 14:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.470

    Ben vooral benieuwd wanneer de locaties en tijden van de races in de zomerstop bekent worden gemaakt...

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 14:23
  • Patrace

    Posts: 6.851

    Verstappen wil verrassen dus hij gaat stiekem een uurtje eerder beginnen met de training?

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 14:36

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar