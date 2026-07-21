De Formule 1 maakt zich op voor de laatste krachtmeting voor de zomerstop. Na de spectaculaire Grand Prix van België op Spa-Francorchamps verhuist het circus naar de Hungaroring voor de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen hoopt daar de stijgende lijn van Red Bull Racing door te trekken, maar verwacht op het bochtige circuit nog geen wonderen.

De Nederlander pakte in België een podiumplaats en eindigde als derde achter winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Toch benadrukte Verstappen dat Red Bull nog altijd voor uitdagingen staat. Op de Hungaroring wacht bovendien een compleet ander type circuit, waar vooral de balans en de prestaties in de bochten belangrijk zijn.

Verstappen zoekt bevestiging op Hungaroring

De Grand Prix van Hongarije vormt de laatste race voor de zomerpauze en kan een belangrijke indicatie geven van de werkelijke krachtverhoudingen. Waar Spa vooral draaide om efficiëntie en snelheid op de rechte stukken, vraagt de Hungaroring juist om maximale grip en een sterke auto in langzame bochten.

Verstappen gaf na de GP van België al aan dat hij niet zomaar verwacht opnieuw voor de overwinning mee te kunnen doen. "Het is natuurlijk fijn dat we in Hongarije minder afhankelijk zijn van batterijvermogen, maar ik weet niet of dat uiteindelijk goed of slecht voor ons uitpakt", liet de viervoudig wereldkampioen weten.

Volledig programma GP Hongarije

De actie begint op vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. Op zaterdag volgt de laatste oefensessie, waarna de kwalificatie bepaalt wie zondag vanaf de beste startpositie mag vertrekken.

Vrijdag 24 juli

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00 uur

Zaterdag 25 juli

Derde vrije training: 12:30 - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 - 17:00 uur

Zondag 26 juli

Grand Prix van Hongarije: 15:00 uur

Voor Verstappen en Red Bull wordt het vooral interessant om te zien of de verbeteringen van Spa ook op een compleet ander circuit werken. Mercedes komt als favoriet richting Hongarije na de zege van Antonelli in België, terwijl Ferrari met Leclerc en Hamilton eveneens aast op een sterk resultaat. De strijd om de laatste podiumplaatsen voor de zomerstop belooft daarmee opnieuw spannend te worden.