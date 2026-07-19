Lewis Hamilton en het team van Ferrari moeten zich melden bij de stewards na afloop van de Belgische Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen raakte bij zijn pitstop één van zijn monteurs, en de stewards onderzoeken of dit mogelijk een unsafe release is. Het kan hem een flinke straf opleveren.

Hamilton kende een ongelukkige race op het circuit van Spa-Francorchamps. De zevenvoudig wereldkampioen raakte in de eerste ronde de Mercedes van George Russell en werd daarvoor bestraft met een tijdstraf van vijf seconden. Deze straf loste hij in bij zijn pitstop, waardoor hij terugviel. Hij verloor nog meer tijd, omdat hij tegen het been van één van zijn monteurs aanreed. Hij kon op tijd stoppen, maar schrok zich een hoedje.

Wat onderzoeken de stewards?

De monteur leek goed weg te komen, maar de stewards willen er toch naar gaan kijken. Hamilton en een vertegenwoordiger van Ferrari mogen tekst en uitleg komen geven bij de stewards, en als dat hem een straf oplevert kan hij zijn tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap weer verliezen. Hamilton had het zwaar in de race, en gaf na het incident al aan dat het licht op groen was geschoten en dat hij daarom weer doorreed.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Hamilton kwam uiteindelijk als vierde over de streep, nadat hij in de slotfase van de race nog een aardig duel uitvocht met de McLaren van Oscar Piastri. Mocht hij een zware tijdstraf ontvangen, dan valt hij sowieso terug tot achter Piastri. Ook Red Bull-coureur Isack Hadjar finishte niet te ver achter hem, en dat betekent dat het nog een pijnlijke avond kan worden voor Hamilton. Hij werd ook verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc, die als tweede over de streep kwam.

Hamilton reed vlak achter Leclerc in de openingsfase van de race, maar zijn eerdere tijdstraf en het incident zorgden er dus voor dat zijn achterstand nog meer is gegroeid.