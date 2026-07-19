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FIA opent onderzoek naar Hamilton en Ferrari na gevaarlijk moment

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FIA opent onderzoek naar Hamilton en Ferrari na gevaarlijk moment

Lewis Hamilton en het team van Ferrari moeten zich melden bij de stewards na afloop van de Belgische Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen raakte bij zijn pitstop één van zijn monteurs, en de stewards onderzoeken of dit mogelijk een unsafe release is. Het kan hem een flinke straf opleveren.

Hamilton kende een ongelukkige race op het circuit van Spa-Francorchamps. De zevenvoudig wereldkampioen raakte in de eerste ronde de Mercedes van George Russell en werd daarvoor bestraft met een tijdstraf van vijf seconden. Deze straf loste hij in bij zijn pitstop, waardoor hij terugviel. Hij verloor nog meer tijd, omdat hij tegen het been van één van zijn monteurs aanreed. Hij kon op tijd stoppen, maar schrok zich een hoedje.

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5 jul

Wat onderzoeken de stewards?

De monteur leek goed weg te komen, maar de stewards willen er toch naar gaan kijken. Hamilton en een vertegenwoordiger van Ferrari mogen tekst en uitleg komen geven bij de stewards, en als dat hem een straf oplevert kan hij zijn tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap weer verliezen. Hamilton had het zwaar in de race, en gaf na het incident al aan dat het licht op groen was geschoten en dat hij daarom weer doorreed.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Hamilton kwam uiteindelijk als vierde over de streep, nadat hij in de slotfase van de race nog een aardig duel uitvocht met de McLaren van Oscar Piastri. Mocht hij een zware tijdstraf ontvangen, dan valt hij sowieso terug tot achter Piastri. Ook Red Bull-coureur Isack Hadjar finishte niet te ver achter hem, en dat betekent dat het nog een pijnlijke avond kan worden voor Hamilton. Hij werd ook verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc, die als tweede over de streep kwam.

Hamilton reed vlak achter Leclerc in de openingsfase van de race, maar zijn eerdere tijdstraf en het incident zorgden er dus voor dat zijn achterstand nog meer is gegroeid.

Redcarsmatter

Posts: 5.686

Lijkt me toch eerder een interne kwestie.

  • 7
  • 19 jul 2026 - 17:10
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

Reacties (19)

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  • Redcarsmatter

    Posts: 5.688

    Lijkt me toch eerder een interne kwestie.

    • + 7
    • 19 jul 2026 - 17:10
    • mr.Monza

      Posts: 10.176

      Monteur bedacht zich ineens dat hij nog wat vleugel moest bijzetten ivm de harde band wissel.

      • + 6
      • 19 jul 2026 - 17:22
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.909

      Dan nog is het een teamverantwoordelijkheid lijkt me, dus zal wel een straf komen. +5s voor Lewis is heel zwaar, maar Engels commentaar zei wel dat dat normaliter de straffen (of +10s) zijn.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 17:52
    • snailer

      Posts: 33.904

      Net de crash gezien. Niet wat er in de pit gebeurde.

      Maar gevoelsmatig was de clash met Russell niet Hamilton zijn schuld. Hamilton leek licht onderstuur te hebben. Maar naast hem was echt veel ruimte aanwezig. Echter stuurde Russell in richting Hamilton. Ik zag dus 2 dingen.

      Eerste is dat Hamilton lichte onderstuur had. Kan je met slechte wil onder 'controle voertuig' scharen. Maar als je naar de huidige F1, maar ook al vele jaren voor dit seizoen kijkt, dan hebben de banden en bedrijfstemperatuur een veel te grote invloed op het rijgedrag, Er is nu eenmaal onderstuur. Zeker daar waar de limiet wordt opgezocht.

      Tweede vind ik dat Russell een beetje oogkleppen op heeft. Zeker niet zijn schuld dat ze elkaar raakten, maar Russell vecht voor een kampioenschap (of moet ik nu zeggen: vocht) Hij moet gewoon altijd zorgen dat hij ruimte laat. Overigens heb ik hem vele malen dit zien doen: Neus er voorbij en dan zonder verder te kijken insturen. Geen rekening houden met onderstuur bij de opponent.

      Zoals gezegd. De pit niet gezien. Wil er niet te veel van zeggen. Maar lullig als ze aan Hamilton er een straf voor geven. Het heeft nergens invloed gehad op enig resultaat in de race. En dat gebeurt wel zou Hamilton een straf krijgen. Ik zeg dus: Geen straf voor Hamilton. Denk dat hij moet komen omdat men hem zal vragen of hij had gezien dat er iets speelde. De rijder hoort alleen maar naar het sein 'wegrijden' te kijken. Dat zal wel zijn antwoord zijn en dan zullen verder de stewards Ferrari een straf geven. En waarschijnlijk voorwaardelijk.

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 18:25
  • mordor

    Posts: 2.188

    Wat wil de FIA Hamilton verwijten dan?

    • + 6
    • 19 jul 2026 - 17:12
    • da_bartman

      Posts: 6.763

      Nou bij een unsafe release kun je nooit de coureur iets verwijten maar toch doen ze dat altijd wel. Er is één uitzondering. Hockenheim 2019 toen heeft Ferrari bij een unsafe release een boete van 5000 gekregen , Maar daarna hebben ze deze afhandeling voor de toekomst meteen weer teruggedraaid. Dit wordt geheid een 5 seconden penalty, iets anders zou een schande zijn.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 17:20
  • Aajd Flupke

    Posts: 250

    Hier kan je Hamilton niet de schuld van geven, is een fout van het team.

    • + 7
    • 19 jul 2026 - 17:13
    • hupholland

      Posts: 10.091

      ja, da's bij elke unsafe release zo. Dus da's geen argument. Maar het feit dat ze niet de standaard penalty opleggen, maar het na de race gaan onderzoeken geeft wel aan dat ze nog op zoek zijn naar een excuus om geen tijdstraf uit te hoeven delen. Dus ze zullen wel met een boete komen. Wat op zich prima is, maar een unsafe release is een unsafe release.

      • + 6
      • 19 jul 2026 - 17:22
    • nr 76

      Posts: 7.579

      Ik vind ook als een keeper de bal door zijn benen laat glippen dat dan alleen de keeper een strafpunt moet krijgen. Anders is het hele team de dupe van de blunder van 1 persoon.

      (Formule 1 is trouwens ook een teamsport)

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 18:55
    • Larry Perkins

      Posts: 66.463

      Zal voor Ferrari wel een boete worden van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Afwachten...

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:57
  • schwantz34

    Posts: 42.460

    Het zag er heel raar uit, net alsof die monteur nadat hij klaar was met die bandenwissel iets was vergeten ofzo, en daardoor ineens terug ging waardoor hij een tik van dat wiel kreeg bij het wegrijden van Lewis. Maar goed, wel fijn dat hij ongedeerd is gebleven.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 17:13
    • mr.Monza

      Posts: 10.176

      Hij vergat vleugel bij te zetten ivm de harde band wissel.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 17:23
    • schwantz34

      Posts: 42.460

      Ah ok, thx Monza.

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 17:28
  • F1jos

    Posts: 5.481

    Het zal wel de schuld van de team zijn, geen straf maar voorwaardelijk boete.

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 17:16
    • Robin

      Posts: 3.375

      Het zal niet … het IS de schuld van het team.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 21:22
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.688

    Een berisping van Ferrari aan het adres van die monteur lijkt mij voldoende.

    • + 5
    • 19 jul 2026 - 17:31

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Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
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Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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