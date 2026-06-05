user icon
icon
‹ Terug naar foto's

F1Grand Prix van Monaco 2026

Grand Prix van Monaco 2026
1 / 67
  • Camera-
  • Fotogrootte3461x5185 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum4 jun

Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing in the FIA Press Conference. 04.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 6, Monaco Grand Prix, Monte Carlo, Monaco, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Monaco Grand Prix - Preparation Day - Monte Carlo, Monaco XPB Images Monaco Monte Carlo Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one June Monaco Monte Carlo Monte-Carlo Thursday 04 4 06 6 2026 Press Conference Portrait

  • Max Verstappen
  • Red Bull Racing
  • FIA