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Verstappen liet Antonelli schrikken: "Het was echt bizar!"

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Verstappen liet Antonelli schrikken: "Het was echt bizar!"

Andrea Kimi Antonelli schrok van Max Verstappen bij de start van de Belgische Grand Prix. Hij werd in de eerste ronde van de race bij de aanloop naar Eau Rouge ingehaald door Verstappen, maar pakte hem daarna terug. Het feit dat Verstappen hem op deze manier passeerde, zorgde voor verbazing bij de jonge Italiaan.

Antonelli begon de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op de pole position, maar werd al snel gepasseerd door Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zakte op zijn beurt weer weg op het Kemmel Straight, waar Antonelli en Charles Leclerc hem passeerden. Antonelli had op zijn beurt wat minder power in de openingsronde, maar reed verder een sterke race en wist zo voor de zesde keer dit seizoen als winnaar over de streep te komen.

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Waarom schrok Antonelli van Verstappen?

Antonelli keek na afloop met een grote grijns terug op de openingsfase van de race. Tijdens de persconferentie van de FIA haalde hij opgelucht adem: "Het was echt bizar. Ik had om eerlijk te zijn totaal geen idee wat er allemaal aan de hand was. Max kwam vlak voor Eau Rouge met enorme snelheid erlangs, maar daarna wist ik hem weer terug te pakken. Maar daarna zag ik Charles bijna naast me komen en dacht ik alleen maar: 'Wat gebeurt hier allemaal in hemelsnaam?'"

'Het was een waanzinnige start'

Antonelli had niet verwacht dat de andere coureurs hem op deze manier konden inhalen. Het kwam uiteindelijk allemaal goed, en dat zorgde ervoor dat hij met een brede grijns kon terugkijken op de race: "Ik had echt geen enkel idee wat er allemaal aan de hand was. Ik probeerde gewoon mijn positie vast te houden en ik keek de hele tijd in mijn spiegels, omdat ik echt overal auto's op mij af zag komen. Het was gewoon een waanzinnige start. Gelukkig kwamen we er uiteindelijk zonder kleerscheuren doorheen."

Geweldig weekend voor Antonelli

Antonelli moest daarna nog vechten voor zijn zege, maar het kwam uiteindelijk allemaal goed. Hij wist zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit te breiden, en profiteerde van het feit dat zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in de openingsfase uitviel na een touché met Lewis Hamilton.

schwantz34

Posts: 42.471

Tja, dat gigantische jojo effect krijg je nu eenmaal als iedereen op een ander moment op zijn Supermariokartrukbatterijknopje drukt dat hele takke end naar Les Combes toe.

  • 6
  • 21 jul 2026 - 13:19
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.785

    "Verstappen liet Antonelli schrikken: "Het was echt bizar!"

    Dit gaat over anderhalf jaar geleden ongeveer toen Kimi zich voor het eerst voorstelde aan de coureurs.

    Max stond met de rug naar Kimi tot Kimi Max op zijn schouders tikte.
    Toen Max zich omdraaide...draaide de maag van Kimi gelijk om.....die had natuurlijk nog nooit zo'n spuuglelijke kerel gezien.

    Kimi: "Ik had natuurlijk alleen George gezien en dat was al schrikken, maar toen met Max.....godnondeju.....die is wel heeeeeeel lelijk...bizar gewoon"!

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 13:15
    • F1 bekijker

      Posts: 460

      Nu Hadjar nog en die Kimi slaapt nooit weer.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 13:30
  • schwantz34

    Posts: 42.471

    Tja, dat gigantische jojo effect krijg je nu eenmaal als iedereen op een ander moment op zijn Supermariokartrukbatterijknopje drukt dat hele takke end naar Les Combes toe.

    • + 6
    • 21 jul 2026 - 13:19
  • F1jos

    Posts: 5.487

    Dat krijg je als twintig coureurs allemaal op een ander moment hun Super Mario Kart-boost activeren op weg naar Les Combes. De één schiet ineens voorbij, de ander slaat een paar tellen later terug. Het ziet er spectaculair uit, maar soms ook behoorlijk kunstmatig.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 15:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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