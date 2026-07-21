Andrea Kimi Antonelli schrok van Max Verstappen bij de start van de Belgische Grand Prix. Hij werd in de eerste ronde van de race bij de aanloop naar Eau Rouge ingehaald door Verstappen, maar pakte hem daarna terug. Het feit dat Verstappen hem op deze manier passeerde, zorgde voor verbazing bij de jonge Italiaan.

Antonelli begon de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op de pole position, maar werd al snel gepasseerd door Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zakte op zijn beurt weer weg op het Kemmel Straight, waar Antonelli en Charles Leclerc hem passeerden. Antonelli had op zijn beurt wat minder power in de openingsronde, maar reed verder een sterke race en wist zo voor de zesde keer dit seizoen als winnaar over de streep te komen.

Waarom schrok Antonelli van Verstappen?

Antonelli keek na afloop met een grote grijns terug op de openingsfase van de race. Tijdens de persconferentie van de FIA haalde hij opgelucht adem: "Het was echt bizar. Ik had om eerlijk te zijn totaal geen idee wat er allemaal aan de hand was. Max kwam vlak voor Eau Rouge met enorme snelheid erlangs, maar daarna wist ik hem weer terug te pakken. Maar daarna zag ik Charles bijna naast me komen en dacht ik alleen maar: 'Wat gebeurt hier allemaal in hemelsnaam?'"

'Het was een waanzinnige start'

Antonelli had niet verwacht dat de andere coureurs hem op deze manier konden inhalen. Het kwam uiteindelijk allemaal goed, en dat zorgde ervoor dat hij met een brede grijns kon terugkijken op de race: "Ik had echt geen enkel idee wat er allemaal aan de hand was. Ik probeerde gewoon mijn positie vast te houden en ik keek de hele tijd in mijn spiegels, omdat ik echt overal auto's op mij af zag komen. Het was gewoon een waanzinnige start. Gelukkig kwamen we er uiteindelijk zonder kleerscheuren doorheen."

Geweldig weekend voor Antonelli

Antonelli moest daarna nog vechten voor zijn zege, maar het kwam uiteindelijk allemaal goed. Hij wist zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit te breiden, en profiteerde van het feit dat zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in de openingsfase uitviel na een touché met Lewis Hamilton.