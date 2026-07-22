user icon
icon

Hamilton droomkandidaat voor wereldtitel: "Wie had dat gedacht?"

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton droomkandidaat voor wereldtitel: "Wie had dat gedacht?"

Jacky Ickx vindt het geweldig dat Lewis Hamilton dit seizoen weer competitief is. Het leek er eventjes op dat Hamilton de Mercedes-coureurs kon uitdagen, maar hij heeft een aantal zware races achter de rug. Wel passeerde hij afgelopen weekend George Russell in de titelstrijd.

Hamilton beleefde vorig jaar een horrorsseizoen met Ferrari en wist voor het eerst in zijn F1-carrière geen podium te pakken in een seizoen. Dit seizoen is dat scenario honderdtachtig graden gedraaid en is de zevenvoudig wereldkampioen weer competitief en won hij zelfs de Grand Prix van Barcelona. 

Meer over Lewis Hamilton Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

19 jul
 FIA opent onderzoek naar Hamilton en Ferrari na gevaarlijk moment

FIA opent onderzoek naar Hamilton en Ferrari na gevaarlijk moment

19 jul

Ickx hoopt op een wonder

Ferrari draait goed dit seizoen, maar de prestaties zijn nog altijd niet zoals de leiding van de Scuderia hoopt. De Belgische ex-coureur Jacky Ickx wijst bij La Gazzetta dello Sport naar de kansen van Ferrari: "Ik heb altijd gedacht dat Vasseur vertrouwen nodig had om een ​​winnend project op te bouwen. Het is geweldig om te zien dat het goed gaat, en ik heb het gevoel dat er nu een familiesfeer heerst in het team, net zoals de eenheid die we hadden toen ik voor Ferrari reed."

Zelf reed de Belg van 1970 tot 1973 voor de Italiaanse renstal. Daarin kwam hij 55 keer in actie voor Ferrari. Daarin heeft hij zes keer gewonnen en elf polepositions behaald. Hij stond zestien keer op het podium voor Ferrari. 

Ickx geniet van dominante Hamilton

Ickx hoopt dat Hamilton nog een kans maakt dit seizoen en dat Ferrari hem in staat stelt om een gooi te kunnen doen naar de titel. "Het is fantastisch om Hamilton weer competitief te zien… Het is nog te vroeg om te zeggen (of hij de F1-titel kan winnen, red.), maar het is al ongelooflijk om een ​​41-jarige coureur te zien strijden tegen een 19-jarige. Wie had ooit zo'n prachtig verhaal kunnen bedenken?" Voor Ickx is een titelstrijd tussen Hamilton en Kimi Antonelli het meest prachtige scenario.

Mrduplex

Posts: 1.799

Dus als je 8 jaar in een Ferrari rijdt die te langzaam is om kampioen te worden, is dat een reden om iemand 2e coureur te maken. Wat een rare redenatie

  • 12
  • 22 jul 2026 - 18:59
F1 Nieuws Lewis Hamilton Jacky Ickx Ferrari

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Wibautstraat

    Posts: 32

    Ik blijf ervij dat, als Ferrari de WDC/WCC wilt winnen ze Hamilton de eerste coureur moeten laten maken.
    Jammer voor Leclerc, maar Leclerc heeft acht jaar de kans gekregen en het is ‘m niet gelukt. Vorig jaar Lewis aanpassings problemen maar dit jaar zien we wat voor dijk van een coureur Lewis is, ik lees ook dat het Lewis is die Ferrari pushed om met upgrades te komen en te blijven innoveren en waar de verbeter punten van de auto zijn. Zo’n coureur MOET Ferrari de eerste status geven, al helemaal hoe Lewis tweede in het WDC staat. Ik snap dat het niet leuk is voor Leclerc fan maar Ferrari een WDC/WCC laten winnen is wat teld.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 18:54
    • Mrduplex

      Posts: 1.799

      Dus als je 8 jaar in een Ferrari rijdt die te langzaam is om kampioen te worden, is dat een reden om iemand 2e coureur te maken. Wat een rare redenatie

      • + 12
      • 22 jul 2026 - 18:59
    • NicoS

      Posts: 21.046

      Het is niet de eerste rare redenatie van vandaag…….;)

      • + 7
      • 22 jul 2026 - 19:13
    • schwantz34

      Posts: 42.479

      Ja, laten we Charles die altijd superloyaal en respectvol is geweest naar Ferrari toe in al die matige jaren gewoon ff 2e coureur maken achter Ham. Het liefst nog voor de zomerstop zelfs (want dan kan die er alvast rustig even aan wennen), echt een briljant idee!

      • + 3
      • 22 jul 2026 - 20:05
    • NicoS

      Posts: 21.046

      Misschien kan Ferrari Charles reserve coureur maken, en Bottas vragen of hij 2e coureur naast Lewis wil worden……, die heeft er al genoeg ervaring mee….;) Moeten ze “Valtery, this is James” ook zien over te halen, dan is het trio compleet.

      • + 3
      • 22 jul 2026 - 20:13
    • Plextor

      Posts: 130

      Wat een onzin..ondertussen heeft Leclerc quasi hetzelfde gepresteerd met die wagen... alleen wat meer pech gehad...Lewis heeft de wagen ook al in de prak gereden hoor....

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 20:36
    • WickieDeViking

      Posts: 1.311

      En niet alleen vandaag, NicoS. Lijkt wel een alter ego van ClownS.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 20:56
    • snailer

      Posts: 33.929

      "Zo’n coureur MOET Ferrari de eerste status geven"

      Ferrari moet helemaal niets. Laatste race heeft weer getoond dat Hamilton het lastig vindt om foutloos te knokken als hij niet de absoluut beste auto heeft.

      Hamilton is op zijn best in een dominante auto. Ferrari is verre van dominant.

      Geen goed idee. Daarbij zal Leclerc lak hebben aan teamorders. Dat heeft hij al een paar maal getoond.

      • + 2
      • 22 jul 2026 - 21:29
  • Pietje Bell

    Posts: 35.880

    Hier is te zien hoe zijn teammaatje en zijn vrouw vanmiddag in Budapest aankwamen.
    Arme Leo wordt zoals gewoonlijk weer gedragen (heeft geen pootjes) en dient nu als
    camouflage voor het groeiende buikje van Alexandra.
    Ze schijnen de zwangerschap op 2 augustus aan te kondigen.

    urlr.me/BkwEyz

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 21:07
  • Flexwing

    Posts: 478

    ????? Is zijn dromen

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 21:11

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar