Jacky Ickx vindt het geweldig dat Lewis Hamilton dit seizoen weer competitief is. Het leek er eventjes op dat Hamilton de Mercedes-coureurs kon uitdagen, maar hij heeft een aantal zware races achter de rug. Wel passeerde hij afgelopen weekend George Russell in de titelstrijd.

Hamilton beleefde vorig jaar een horrorsseizoen met Ferrari en wist voor het eerst in zijn F1-carrière geen podium te pakken in een seizoen. Dit seizoen is dat scenario honderdtachtig graden gedraaid en is de zevenvoudig wereldkampioen weer competitief en won hij zelfs de Grand Prix van Barcelona.

Ickx hoopt op een wonder

Ferrari draait goed dit seizoen, maar de prestaties zijn nog altijd niet zoals de leiding van de Scuderia hoopt. De Belgische ex-coureur Jacky Ickx wijst bij La Gazzetta dello Sport naar de kansen van Ferrari: "Ik heb altijd gedacht dat Vasseur vertrouwen nodig had om een ​​winnend project op te bouwen. Het is geweldig om te zien dat het goed gaat, en ik heb het gevoel dat er nu een familiesfeer heerst in het team, net zoals de eenheid die we hadden toen ik voor Ferrari reed."

Zelf reed de Belg van 1970 tot 1973 voor de Italiaanse renstal. Daarin kwam hij 55 keer in actie voor Ferrari. Daarin heeft hij zes keer gewonnen en elf polepositions behaald. Hij stond zestien keer op het podium voor Ferrari.

Ickx geniet van dominante Hamilton

Ickx hoopt dat Hamilton nog een kans maakt dit seizoen en dat Ferrari hem in staat stelt om een gooi te kunnen doen naar de titel. "Het is fantastisch om Hamilton weer competitief te zien… Het is nog te vroeg om te zeggen (of hij de F1-titel kan winnen, red.), maar het is al ongelooflijk om een ​​41-jarige coureur te zien strijden tegen een 19-jarige. Wie had ooit zo'n prachtig verhaal kunnen bedenken?" Voor Ickx is een titelstrijd tussen Hamilton en Kimi Antonelli het meest prachtige scenario.