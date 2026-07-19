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Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

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Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

Lewis Hamilton is enorm onder de indruk van het strategische hoogstandje dat Red Bull toepaste in de kwalificatie in België. Max Verstappen kreeg daar een bijna perfecte tow van zijn teamgenoot Isack Hadjar, en Ferrari-coureur Hamilton kon zijn ogen niet geloven toen hij de beelden zag.

Het team van Red Bull Racing besloot in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps Hadjar op te offeren om Verstappen een voordeel te geven. Dit was een goed doordachte actie, want Hadjar zal door een motorwissel vanaf de achterkant van het veld starten. Het maakte voor hem dan ook weinig uit op welke positie hij zich zou kwalificeren. Hij gaf Verstappen twee keer een sterke tow, en ging in de derde sector pas op het allerlaatste moment aan de kant.

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Hoe keek Hamilton naar de tactiek van Red Bull?

Verstappen noteerde de tweede tijd, en stelde zelf dat hij zonder een tow ongeveer de zesde tijd had genoteerd. Ferrari-coureur Lewis Hamilton kwalificeerde zich op deze plek, en besprak bij de internationale media de Red Bull-tactiek: "Ik heb het gezien. Het was echt een perfecte slipstream en daarmee hebben ze zeker flink wat tijd weten te winnen. Maar dat is hier altijd een belangrijke factor geweest, net als op het circuit van Monza."

Wat zijn de kansen van Hamilton?

Hamilton schuift zelf een plekje op op de grid door de motorstraf van Lando Norris. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat hij zich kan mengen in de strijd om het podium: "Dat hoop ik wel. In Q3 voelde de auto namelijk heel erg goed aan. Ik heb ook een wat langere run gereden en de auto gaf echt een uitstekend gevoel. We hebben de set-up subtiel aangepast, dus het is nu een iets andere auto dan eerst, maar ik hoop dat die op zondag weer goed zal zijn."

Hamilton was een paar uur voor de start van de kwalificatie hard gecrasht tijdens de derde vrije training. De schade aan zijn Ferrari was groot, maar zijn monteurs konden de auto op tijd gereed krijgen voor de kwalificatie.

schwantz34

Posts: 42.437

Een furieuze @Pilitik met de stoom uit zijn oren is het zwaar oneens met Ham.


De slipstream voor Verstappen.....
Kansloze actie. Hadjar wordt dus de zoveelste coureur die mee moet gaan in het RB keurslijf.
Alles om het koning Max naar de zin te maken.
Gewoon zijn kwalificatie opgeofferd🙈
Elk... [Lees verder]

  • 2
  • 19 jul 2026 - 12:01
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.753

    Lewis heeft het zelf ook weleens gedaan, maar dun deze was idd perfect.
    Is op getraind waarschijnlijk en zal vaker toegepast gaan worden vermoed ik zo...

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 11:34
  • hork

    Posts: 29

    lyrisch en vol lof

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 11:35
  • schwantz34

    Posts: 42.437

    Een furieuze @Pilitik met de stoom uit zijn oren is het zwaar oneens met Ham.


    De slipstream voor Verstappen.....
    Kansloze actie. Hadjar wordt dus de zoveelste coureur die mee moet gaan in het RB keurslijf.
    Alles om het koning Max naar de zin te maken.
    Gewoon zijn kwalificatie opgeofferd🙈
    Elke coureur met een beetje eigenwaarde zou dit nooit accepteren.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 12:01
    • Need5Speed

      Posts: 4.124

      Dat Lewis zijn eigenwaarde zomaar zou opofferen door de actie van Hadjar slim te noemen is iets wat niemand had kunnen voorzien!

      Nou ja, niemand... iedereen met een beetje verstand van F1 wel, maar goed ;-)

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 12:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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