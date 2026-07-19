Lewis Hamilton is enorm onder de indruk van het strategische hoogstandje dat Red Bull toepaste in de kwalificatie in België. Max Verstappen kreeg daar een bijna perfecte tow van zijn teamgenoot Isack Hadjar, en Ferrari-coureur Hamilton kon zijn ogen niet geloven toen hij de beelden zag.

Het team van Red Bull Racing besloot in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps Hadjar op te offeren om Verstappen een voordeel te geven. Dit was een goed doordachte actie, want Hadjar zal door een motorwissel vanaf de achterkant van het veld starten. Het maakte voor hem dan ook weinig uit op welke positie hij zich zou kwalificeren. Hij gaf Verstappen twee keer een sterke tow, en ging in de derde sector pas op het allerlaatste moment aan de kant.

Hoe keek Hamilton naar de tactiek van Red Bull?

Verstappen noteerde de tweede tijd, en stelde zelf dat hij zonder een tow ongeveer de zesde tijd had genoteerd. Ferrari-coureur Lewis Hamilton kwalificeerde zich op deze plek, en besprak bij de internationale media de Red Bull-tactiek: "Ik heb het gezien. Het was echt een perfecte slipstream en daarmee hebben ze zeker flink wat tijd weten te winnen. Maar dat is hier altijd een belangrijke factor geweest, net als op het circuit van Monza."

Wat zijn de kansen van Hamilton?

Hamilton schuift zelf een plekje op op de grid door de motorstraf van Lando Norris. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat hij zich kan mengen in de strijd om het podium: "Dat hoop ik wel. In Q3 voelde de auto namelijk heel erg goed aan. Ik heb ook een wat langere run gereden en de auto gaf echt een uitstekend gevoel. We hebben de set-up subtiel aangepast, dus het is nu een iets andere auto dan eerst, maar ik hoop dat die op zondag weer goed zal zijn."

Hamilton was een paar uur voor de start van de kwalificatie hard gecrasht tijdens de derde vrije training. De schade aan zijn Ferrari was groot, maar zijn monteurs konden de auto op tijd gereed krijgen voor de kwalificatie.