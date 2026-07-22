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Cadillac geeft Herta nieuwe F1-kans in Hongarije

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Cadillac geeft Herta nieuwe F1-kans in Hongarije

Colton Herta neemt aankomend weekend deel aan de eerste vrije training in Hongarije. De voormalig IndyCar-ster krijgt de kans van Cadillac, en zal zijn tweede training van het jaar mogen afwerken. Voor Herta is het een nieuwe stap richting een mogelijk F1-debuut in 2027.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien de Hungaroring voor veel coureurs bekend terrein is, kiezen veel teams ervoor om hier hun onervaren coureur in te zetten. Bij Cadillac valt de keuze weinig verrassend op Herta. De Amerikaan maakte dit jaar de overstap van de IndyCar naar de Formule 2. Hij combineert dit nieuwe race-avontuur met een rol als testcoureur bij Cadillac, en het team heeft er nooit een geheim van gemaakt dat deze stap is gezet met het oog op een mogelijk F1-debuut.

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Hoe kijkt Herta naar deze kans?

Herta werkte eerder dit jaar in Barcelona zijn eerste vrije training af, en in Hongarije mag hij plaatsnemen in de auto van Valtteri Bottas. Herta is blij met deze kans, zo legt hij uit in het persbericht: "Het is heel leuk om weer een kans te krijgen in VT1. Het is een goede kans om meer ervaring op te doen, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om het team te helpen met de ontwikkeling."

De Amerikaan wil er alles uithalen: "Ik zat zes weken geleden voor het laatst in de auto, en er is in de tussentijd veel vooruitgang geboekt. Het is mijn taak om de coureurs te helpen bij het rijden van een zo'n goed mogelijke Grand Prix, maar ik moet ook helpen bij het verzamelen van feedback voor de lange termijn, en om mij een betere basis te geven voor toekomstige sessies."

Veel nieuwe gezichten

Herta is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen op de Hungaroring. Naast de Amerikaan zal ook Ryo Hirakawa in actie komen bij het team van Haas, terwijl ook Leonardo Fornaroli (McLaren), Paul Aron (Alpine) en Frederik Vesti (Mercedes) mogen gaan rijden.

F1 Nieuws Colton Herta Cadillac GP Hongarije 2026

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.518

    Herta krijgt van Boring Bowling Bottas instructies wat hij met de McLarens moet doen...

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 16:25
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.259

    Leuk dat Paul Aron (Jessie pinkman) ook weer een kans krijgt, na “breaking Bad “ was hij aardig uit beeld gebleven. Ook een leuk weetje de “ zoon van Walther White” uit een jaren 90 serie rijdt in de nascar op het 3e niveau

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 16:32
  • Snorremans

    Posts: 328

    Wat een identiteit en nationaliteit al niet tot stand kan brengen. Maar goed...daar blijft het dan ook bij...kwalitatief blijft het een ondermaats coureur.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 16:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Colton Herta -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 30 maa 2000 (26)
  • Geb. plaats Santa Clarita, Verenigde Staten, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Cadillac
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