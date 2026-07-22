Colton Herta neemt aankomend weekend deel aan de eerste vrije training in Hongarije. De voormalig IndyCar-ster krijgt de kans van Cadillac, en zal zijn tweede training van het jaar mogen afwerken. Voor Herta is het een nieuwe stap richting een mogelijk F1-debuut in 2027.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien de Hungaroring voor veel coureurs bekend terrein is, kiezen veel teams ervoor om hier hun onervaren coureur in te zetten. Bij Cadillac valt de keuze weinig verrassend op Herta. De Amerikaan maakte dit jaar de overstap van de IndyCar naar de Formule 2. Hij combineert dit nieuwe race-avontuur met een rol als testcoureur bij Cadillac, en het team heeft er nooit een geheim van gemaakt dat deze stap is gezet met het oog op een mogelijk F1-debuut.

Hoe kijkt Herta naar deze kans?

Herta werkte eerder dit jaar in Barcelona zijn eerste vrije training af, en in Hongarije mag hij plaatsnemen in de auto van Valtteri Bottas. Herta is blij met deze kans, zo legt hij uit in het persbericht: "Het is heel leuk om weer een kans te krijgen in VT1. Het is een goede kans om meer ervaring op te doen, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om het team te helpen met de ontwikkeling."

De Amerikaan wil er alles uithalen: "Ik zat zes weken geleden voor het laatst in de auto, en er is in de tussentijd veel vooruitgang geboekt. Het is mijn taak om de coureurs te helpen bij het rijden van een zo'n goed mogelijke Grand Prix, maar ik moet ook helpen bij het verzamelen van feedback voor de lange termijn, en om mij een betere basis te geven voor toekomstige sessies."

Veel nieuwe gezichten

Herta is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen op de Hungaroring. Naast de Amerikaan zal ook Ryo Hirakawa in actie komen bij het team van Haas, terwijl ook Leonardo Fornaroli (McLaren), Paul Aron (Alpine) en Frederik Vesti (Mercedes) mogen gaan rijden.