Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van België opgelucht gereageerd op een gevaarlijk incident tijdens zijn pitstop. De Ferrari-coureur reed bij het wegrijden tegen een monteur aan, die daarbij ten val kwam. De Italiaans renstal kreeg daarvoor een stevige boete van de stewards, maar Hamilton hield zijn vierde plaats vast en was vooral blij dat de betrokken monteur ongedeerd bleef.

Ferrari kreeg een boete van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk is. Volgens de stewards ontstond het incident door een combinatie van een te late instructie voor een afstelling aan de voorvleugel, gebrekkige communicatie en het feit dat de monteur het groene licht over het hoofd zag. Hamilton trof zelf geen blaam.

Hamilton dacht direct terug aan horrorincident

De zevenvoudig wereldkampioen vertelde na afloop dat hij meteen schrok toen hij de monteur raakte. "Het licht sprong op groen, dus ik reed weg. Op dat moment kijk je alleen naar het verkeerslicht en niet naar wat er naast de auto gebeurt. Dat ligt uiteindelijk bij het team", vertelde Hamilton aan Sky Sports.

Toen hij de monteur zag vallen, schoot direct een pijnlijke herinnering door zijn hoofd. "Ik stopte meteen en dacht direct terug aan het incident waarbij Kimi Räikkönen ooit een Ferrari-monteur raakte en die zijn been brak. Mijn hart zonk echt even in mijn schoenen. Daarom was ik vooral opgelucht toen ik via de boordradio hoorde dat hij gelukkig in orde was."

Hamilton wijst vooral naar zichzelf

Hamilton begon de pitstop al met een achterstand, omdat Ferrari eerst een tijdstraf van vijf seconden moest uitzienen na zijn aanvaring met George Russell in de openingsronde. Toch wilde de Brit na afloop niet te veel stilstaan bij dat incident. In plaats daarvan legde hij de schuld voor zijn moeizame weekend vooral bij zichzelf.

"Ik heb vooral spijt van mijn fout op zaterdag", aldus Hamilton. "Door mijn crash moest de auto worden hersteld en daarbij bleek er iets mis te zijn gegaan aan de ophanging. Daardoor miste ik in de kwalificatie waarschijnlijk twee à drie tienden. Ik startte verder naar achteren, raakte vervolgens betrokken bij dat incident en kreeg ook nog een tijdstraf. Eigenlijk was het een domino-effect dat begon met mijn eigen fout." Tegelijkertijd zag Hamilton ook voldoende positieve punten. "Het team doet het strategisch erg goed en de auto wordt steeds beter. Zonder de schade denk ik dat we vandaag zelfs hadden kunnen meestrijden om de overwinning."