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Hamilton schrok zich dood na incident met Ferrari-monteur

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Hamilton schrok zich dood na incident met Ferrari-monteur

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van België opgelucht gereageerd op een gevaarlijk incident tijdens zijn pitstop. De Ferrari-coureur reed bij het wegrijden tegen een monteur aan, die daarbij ten val kwam. De Italiaans renstal kreeg daarvoor een stevige boete van de stewards, maar Hamilton hield zijn vierde plaats vast en was vooral blij dat de betrokken monteur ongedeerd bleef.

Ferrari kreeg een boete van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk is. Volgens de stewards ontstond het incident door een combinatie van een te late instructie voor een afstelling aan de voorvleugel, gebrekkige communicatie en het feit dat de monteur het groene licht over het hoofd zag. Hamilton trof zelf geen blaam.

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Hamilton dacht direct terug aan horrorincident

De zevenvoudig wereldkampioen vertelde na afloop dat hij meteen schrok toen hij de monteur raakte. "Het licht sprong op groen, dus ik reed weg. Op dat moment kijk je alleen naar het verkeerslicht en niet naar wat er naast de auto gebeurt. Dat ligt uiteindelijk bij het team", vertelde Hamilton aan Sky Sports.

Toen hij de monteur zag vallen, schoot direct een pijnlijke herinnering door zijn hoofd. "Ik stopte meteen en dacht direct terug aan het incident waarbij Kimi Räikkönen ooit een Ferrari-monteur raakte en die zijn been brak. Mijn hart zonk echt even in mijn schoenen. Daarom was ik vooral opgelucht toen ik via de boordradio hoorde dat hij gelukkig in orde was."

Hamilton wijst vooral naar zichzelf

Hamilton begon de pitstop al met een achterstand, omdat Ferrari eerst een tijdstraf van vijf seconden moest uitzienen na zijn aanvaring met George Russell in de openingsronde. Toch wilde de Brit na afloop niet te veel stilstaan bij dat incident. In plaats daarvan legde hij de schuld voor zijn moeizame weekend vooral bij zichzelf.

"Ik heb vooral spijt van mijn fout op zaterdag", aldus Hamilton. "Door mijn crash moest de auto worden hersteld en daarbij bleek er iets mis te zijn gegaan aan de ophanging. Daardoor miste ik in de kwalificatie waarschijnlijk twee à drie tienden. Ik startte verder naar achteren, raakte vervolgens betrokken bij dat incident en kreeg ook nog een tijdstraf. Eigenlijk was het een domino-effect dat begon met mijn eigen fout." Tegelijkertijd zag Hamilton ook voldoende positieve punten. "Het team doet het strategisch erg goed en de auto wordt steeds beter. Zonder de schade denk ik dat we vandaag zelfs hadden kunnen meestrijden om de overwinning."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.777

Die met Kimi Raikkonen was wel wat erger.

Voor de horde: "Kimi Raikkonen was 'n coureur die toendertijd bij Ferrari reed.

  • 7
  • 20 jul 2026 - 18:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

Reacties (12)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.242

    Butterfly effect niet domino effect

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 18:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.777

    Die met Kimi Raikkonen was wel wat erger.

    Voor de horde: "Kimi Raikkonen was 'n coureur die toendertijd bij Ferrari reed.

    • + 7
    • 20 jul 2026 - 18:50
    • NicoS

      Posts: 21.020

      Je meent het….

      • + 3
      • 20 jul 2026 - 18:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.777

      Een compliment voor jou....ik reken jou niet tot de horde.
      Jij bent fan van Max, maar jij bent in de regel wèl neutraal tegenover andere coureurs.

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 19:01
    • Larry Perkins

      Posts: 66.478

      Dan zeg ik ook; Je meent het...

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 19:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.777

      Over jou twijfel ik nog...

      • + 5
      • 20 jul 2026 - 21:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.478

      Oh ja, ben niet boos of kwaad maar wel teleurgesteld in je en een beetje verdrietig...

      En ik zal het niet snel vergeten met je hangzak en je k*tvriend!

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 22:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.777

      Das lelijk hé.
      Oke, je hebt wel gelijk met die hangzak en k*tvriend.....dat dan weer wel.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 23:06
  • Larry Perkins

    Posts: 66.478

    Hamilton legde de schuld voor zijn moeizame weekend vooral bij zichzelf.

    "Bij mij maakte Lewis nooit fouten", aldus Toffe Toto...


    (Wolff in Baku 2021: "Hamilton maakt geen fouten")

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 19:32
  • Larry Perkins

    Posts: 66.478

    Hamilton schrok zich dood na incident met Ferrari-monteur waarbij ook brokstukken van Verstappen's vliegtuig na zijn bijna vliegtuigcrash met Leclerc vlak naast de Ferrari-monteur belandde!

    Misschien een leuk onderwerp voor een volgend stukje...

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 19:49
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.098

    En daarna vragen of z’n frontwing aangepast is bij de pitstop. Kerel, die vloog over je band heen

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 22:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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