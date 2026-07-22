Volgens Riccardo Patrese is Andrea Kimi Antonelli uit hetzelfde hout gesneden als grote namen zoals Max Verstappen en Ayrton Senna. Antonelli maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1, en schreef afgelopen weekend ook de Belgische Grand Prix op zijn naam. Antonelli geldt dan ook als de topfavoriet voor de wereldtitel.

Antonelli is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, en maakt dit jaar opvallend veel indruk. De 19-jarige coureur presteert vooralsnog beter dan zijn meer ervaren teamgenoot George Russell, en gaat met een riante voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Waar hij vorig jaar nog veel foutjes maakte, lijkt hij nu hard te zijn gegroeid en rijdt hij rond alsof hij dit al jaren doet.

Hoe goed is Antonelli?

Ook oud-coureur Riccardo Patrese is onder de indruk van Antonelli. Bij Compare.bet plaatst hij zijn jonge landgenoot op een voetstuk: "Ik kan nog niet zeggen dat hij net zo uitmuntend is als Senna, Schumacher of zelfs Verstappen en Hamilton, aangezien zij veel titels op hun naam hebben staan. Maar hij is wel uit datzelfde hout gesneden. Hij zit in die categorie."

Antonelli heeft een flinke voorsprong in de strijd om de wereldtitel, maar volgens Patrese mag hij zich nog niet rijk rekenen: "Kimi is de favoriet. Hij bevindt zich echt in een zeer sterke positie, zit lekker in zijn vel en zijn auto is, als hij werkt, echt supercompetitief. Hij is dus echt de favoriet, maar op dit moment, met nog twaalf races te gaan, is het gat niet groot genoeg om te zeggen: 'Oké, ik word wereldkampioen.'"

Geluk van een kampioen

Antonelli heeft in ieder geval laten zien tot wat hij in staat is: "Hij is echt een speciaal talent en hij zal een speciale kampioen worden. Hij heeft met zes zeges en zes poles laten zien dat hij heel bijzonder is. Je hebt ook het geluk van een kampioen nodig en je moet op het juiste moment op de juiste plek staan. Dat heeft hij dit seizoen zeker gehad."

Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan met 204 WK-punten, terwijl nummer twee Lewis Hamilton op 159 punten staat.