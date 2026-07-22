user icon
icon

Megacompliment voor Antonelli: "Uit hetzelfde hout gesneden als Verstappen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Megacompliment voor Antonelli: "Uit hetzelfde hout gesneden als Verstappen"

Volgens Riccardo Patrese is Andrea Kimi Antonelli uit hetzelfde hout gesneden als grote namen zoals Max Verstappen en Ayrton Senna. Antonelli maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1, en schreef afgelopen weekend ook de Belgische Grand Prix op zijn naam. Antonelli geldt dan ook als de topfavoriet voor de wereldtitel.

Antonelli is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, en maakt dit jaar opvallend veel indruk. De 19-jarige coureur presteert vooralsnog beter dan zijn meer ervaren teamgenoot George Russell, en gaat met een riante voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Waar hij vorig jaar nog veel foutjes maakte, lijkt hij nu hard te zijn gegroeid en rijdt hij rond alsof hij dit al jaren doet.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

19 jul

Hoe goed is Antonelli?

Ook oud-coureur Riccardo Patrese is onder de indruk van Antonelli. Bij Compare.bet plaatst hij zijn jonge landgenoot op een voetstuk: "Ik kan nog niet zeggen dat hij net zo uitmuntend is als Senna, Schumacher of zelfs Verstappen en Hamilton, aangezien zij veel titels op hun naam hebben staan. Maar hij is wel uit datzelfde hout gesneden. Hij zit in die categorie."

Antonelli heeft een flinke voorsprong in de strijd om de wereldtitel, maar volgens Patrese mag hij zich nog niet rijk rekenen: "Kimi is de favoriet. Hij bevindt zich echt in een zeer sterke positie, zit lekker in zijn vel en zijn auto is, als hij werkt, echt supercompetitief. Hij is dus echt de favoriet, maar op dit moment, met nog twaalf races te gaan, is het gat niet groot genoeg om te zeggen: 'Oké, ik word wereldkampioen.'"

Geluk van een kampioen

Antonelli heeft in ieder geval laten zien tot wat hij in staat is: "Hij is echt een speciaal talent en hij zal een speciale kampioen worden. Hij heeft met zes zeges en zes poles laten zien dat hij heel bijzonder is. Je hebt ook het geluk van een kampioen nodig en je moet op het juiste moment op de juiste plek staan. Dat heeft hij dit seizoen zeker gehad."

Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan met 204 WK-punten, terwijl nummer twee Lewis Hamilton op 159 punten staat.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.787

"Megacompliment voor Antonelli: "Uit hetzelfde hout gesneden als Verstappen"

Nou, dat gaat wel heeeel ver hoor.
Je kan aan het uiterlijk zien dat ze niet uit hetzelfde plankje komen.

Max zal uit wat verrotte wortelhout komen en Kimi uit 'n geschaafde en haaks gezaagde plank.

  • 2
  • 22 jul 2026 - 17:40
F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.787

    "Megacompliment voor Antonelli: "Uit hetzelfde hout gesneden als Verstappen"

    Nou, dat gaat wel heeeel ver hoor.
    Je kan aan het uiterlijk zien dat ze niet uit hetzelfde plankje komen.

    Max zal uit wat verrotte wortelhout komen en Kimi uit 'n geschaafde en haaks gezaagde plank.

    • + 2
    • 22 jul 2026 - 17:40
  • meister

    Posts: 4.333

    Helaas had Max niet een kampioensauto in het begin.
    Eerst maar eens zien wat Kimi kan in een mindere auto voordat wij hem langs een meetlat gaan leggen.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 19:04

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar