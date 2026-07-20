Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van België uitgelegd hoe hij in de openingsronde op Spa-Francorchamps een zware crash dacht te kunnen voorkomen. De Nederlander pakte bij de start de leiding af van polesitter Andrea Kimi Antonelli, maar verloor die op het Kemmel-recht direct weer aan Charles Leclerc. Volgens Verstappen was een verkeerde energieverdeling de oorzaak, waardoor hij zich nauwelijks kon verdedigen.

Verstappen voelde het probleem al aankomen toen hij Eau Rouge uitkwam. Red Bull had volgens de viervoudig wereldkampioen te veel elektrische energie verbruikt in de eerste bochten, waardoor hij kansloos was op het lange rechte stuk richting Les Combes.

Verstappen zag Leclerc als 'rode raket' naderen

"Duidelijk te veel deployment van bocht één naar bocht twee", legde Verstappen uit. "Toen ik door Eau Rouge ging, keek ik naar mijn batterijstatus en dacht ik meteen: dit wordt een lastige run richting Les Combes." De Limburger rekende erop dat Antonelli hem zou passeren, maar zag vervolgens ook Leclerc met enorme snelheid naderen.

"Ik keek in mijn spiegel en zag alleen maar een rode raket aankomen", vertelde Verstappen. "Ik dacht: ik blijf gewoon mijn lijn houden, want als ik hier ga bewegen, krijgen we een vliegtuigongeluk." Leclerc profiteerde optimaal van de situatie en schoot niet alleen voorbij Verstappen, maar ging ook direct langs Antonelli. Het moment liet volgens de cijfers opnieuw zien hoe groot het verschil momenteel is in energiemanagement tussen Ferrari en Red Bull onder de nieuwe reglementen.

Verstappen baalt van VSC, maar is tevreden met podium

Uiteindelijk eindigde Verstappen als derde achter Antonelli en Leclerc. Volgens de Nederlander had er mogelijk meer ingezeten als de virtual safety car op een gunstiger moment was gevallen. "De auto zat meteen in een goed window, dus dat hielp enorm. We hadden alleen een beetje pech met de virtual safety car. Ik had misschien nog met Charles kunnen vechten", aldus Verstappen.

De VSC werd afgekondigd vlak nadat Red Bull Verstappen naar binnen had gehaald voor zijn pitstop, waardoor Leclerc kostbare tijd won. Ook in de tweede stint kwam Verstappen uiteindelijk tekort. "Die tweede stint was iets minder dan ik had gehoopt. De balans was niet zoals ik hem wilde hebben over een langere periode, waardoor ik in de eerste helft van die stint te veel tijd verloor", analyseerde hij. "Maar dat we hier uiteindelijk op het podium staan, is voor ons gewoon een goed resultaat."