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Verstappen met de schrik vrij: "Had met Leclerc een vliegtuig-crash kunnen worden"

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Verstappen met de schrik vrij: "Had met Leclerc een vliegtuig-crash kunnen worden"

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van België uitgelegd hoe hij in de openingsronde op Spa-Francorchamps een zware crash dacht te kunnen voorkomen. De Nederlander pakte bij de start de leiding af van polesitter Andrea Kimi Antonelli, maar verloor die op het Kemmel-recht direct weer aan Charles Leclerc. Volgens Verstappen was een verkeerde energieverdeling de oorzaak, waardoor hij zich nauwelijks kon verdedigen.

Verstappen voelde het probleem al aankomen toen hij Eau Rouge uitkwam. Red Bull had volgens de viervoudig wereldkampioen te veel elektrische energie verbruikt in de eerste bochten, waardoor hij kansloos was op het lange rechte stuk richting Les Combes.

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Verstappen zag Leclerc als 'rode raket' naderen

"Duidelijk te veel deployment van bocht één naar bocht twee", legde Verstappen uit. "Toen ik door Eau Rouge ging, keek ik naar mijn batterijstatus en dacht ik meteen: dit wordt een lastige run richting Les Combes." De Limburger rekende erop dat Antonelli hem zou passeren, maar zag vervolgens ook Leclerc met enorme snelheid naderen.

"Ik keek in mijn spiegel en zag alleen maar een rode raket aankomen", vertelde Verstappen. "Ik dacht: ik blijf gewoon mijn lijn houden, want als ik hier ga bewegen, krijgen we een vliegtuigongeluk." Leclerc profiteerde optimaal van de situatie en schoot niet alleen voorbij Verstappen, maar ging ook direct langs Antonelli. Het moment liet volgens de cijfers opnieuw zien hoe groot het verschil momenteel is in energiemanagement tussen Ferrari en Red Bull onder de nieuwe reglementen.

Verstappen baalt van VSC, maar is tevreden met podium

Uiteindelijk eindigde Verstappen als derde achter Antonelli en Leclerc. Volgens de Nederlander had er mogelijk meer ingezeten als de virtual safety car op een gunstiger moment was gevallen. "De auto zat meteen in een goed window, dus dat hielp enorm. We hadden alleen een beetje pech met de virtual safety car. Ik had misschien nog met Charles kunnen vechten", aldus Verstappen.

De VSC werd afgekondigd vlak nadat Red Bull Verstappen naar binnen had gehaald voor zijn pitstop, waardoor Leclerc kostbare tijd won. Ook in de tweede stint kwam Verstappen uiteindelijk tekort. "Die tweede stint was iets minder dan ik had gehoopt. De balans was niet zoals ik hem wilde hebben over een langere periode, waardoor ik in de eerste helft van die stint te veel tijd verloor", analyseerde hij. "Maar dat we hier uiteindelijk op het podium staan, is voor ons gewoon een goed resultaat."

Pietje Bell

Posts: 35.853

Er is vanmorgen een video opgedoken van een wandelende Max, Kelly, haar moeder
die al 3 maanden bij hen logeert en de hondenuitlaatster beneden bij zijn appartement,
aangezien de 99 Sushi Bar te zien is waar Kelly regelmatig een Matcha haalt (liet ze
vaker in haar story's zien).
De beelden moet... [Lees verder]

  • 2
  • 20 jul 2026 - 15:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Ferrari Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (7)

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  • oale

    Posts: 811

    Van een grapje een artikel maken. Het verklaart precies mijn haat/liefde verhouding met deze site.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 14:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.771

    Ik weet niet wat die knul gesnoven heeft, maar om die auto nou te vergelijken met 'n vliegtuig!

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 15:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.850

    Er is vanmorgen een video opgedoken van een wandelende Max, Kelly, haar moeder
    die al 3 maanden bij hen logeert en de hondenuitlaatster beneden bij zijn appartement,
    aangezien de 99 Sushi Bar te zien is waar Kelly regelmatig een Matcha haalt (liet ze
    vaker in haar story's zien).
    De beelden moeten minstens 2 weken oud zijn, want Max was vorige week niet in Monaco en gisteravond was Kelly in St Tropez met haar moeder en haar vriendin Yara en Max was vrij laat onder weg naar huis en later voetbal kijken mag ik aannemen.

    urlr.me/FQaKs9

    • + 2
    • 20 jul 2026 - 15:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.470

      Da's gezellig wandelen tussen al die blokken beton...

      (Zou in ieder blok beton een schoonmoeder met gare rapen zitten?)

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 15:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.850

      Lijkt me niet en al helemaal geen drie maanden!!

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 16:06
  • Pietje Bell

    Posts: 35.850

    Maar ff hier, want geen Haas artikel.

    Ollie Bearman is de 7e coureur die een Topolino heeft en voor het appartementen
    gebouw van Leclerc en Max langsrijdt de tunnel in.
    Nu een vaste stek voor de carspotters.

    www.instagram.com/p/DbAvELGImDJ/

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 15:36

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Team
Punten
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358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
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Racing Bulls
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Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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