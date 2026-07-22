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Verstappen verschijnt vlak voor F1-race in Hongarije in livestream

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Verstappen verschijnt vlak voor F1-race in Hongarije in livestream

Max Verstappen gaat vlak voor de start van het raceweekend in Hongarije gezellig gamen met zijn vrienden. Morgen staat de traditionele mediadag op het programma, maar Verstappen Sim Racing heeft aangekondigd dat de naamgever vanavond aanwezig is bij een livestream op streamingsplatform Twitch.

Verstappen zal zich morgen melden op de Hungaroring voor het laatste raceweekend voor de zomerstop in de Formule 1. Op de donderdag staat de gebruikelijke mediadag op het programma, waarna hij op vrijdag voor het eerst dit weekend plaatsneemt in zijn RB22 voor de eerste vrije training. Vandaag kan Verstappen nog even tot rust komen, en dat gaat hij vanavond dan ook doen.

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Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen Sim Racing kondigde vanochtend aan dat ze vanavond om 20:00 live gaan op livestreamplatform Twitch. Ze gaan de game ARC Raiders spelen, en het simraceteam kondigt aan dat onder meer Verstappen aanwezig zal zijn bij de stream. Ook Verstappens goede vriend en GT3-collega Chris Lulham zal aanwezig zijn bij de livestream. Lulham rijdt voor Verstappens GT3-team, maar kon afgelopen weekend niet in actie komen op het circuit van Misano, omdat hij herstellende was van een ingreep na een blindedarmontsteking.

Is Verstappen al gearriveerd in Hongarije?

Dat Verstappen aanwezig is bij de livestream, is opvallend. De viervoudig wereldkampioen vloog aan het begin van de middag van Nice naar Boedapest, waar hij begin van de middag landde. Hij werd samen met zijn manager Raymond Vermeulen op het vliegveld gespot, en heeft dus genoeg tijd om zich voor te bereiden op de livestream van later vanavond.

Verstappen is wel vaker aanwezig bij de livestreams van zijn simraceteam, maar dat gebeurt niet vaak tijdens of vlak voor een raceweekend. Verstappen nam in voorgaande jaren tijdens raceweekenden ook deel aan simraces, maar dat kwam hem en zijn team Red Bull op kritiek te staan.

Lastig seizoen

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1, en staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft dit seizoen nog geen race gewonnen, maar stond afgelopen weekend wel op het podium op het circuit van Spa-Francorchamps.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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Pos
Team
Punten
1
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358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
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8
Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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