Max Verstappen beleeft volgens Jacques Villeneuve momenteel een moeilijke periode bij Red Bull Racing. De Nederlander kent een zwaar weekend in China en lijkt volgens de wereldkampioen van 1997 ook mentaal onder druk te staan door de problemen met de RB22.

Verstappen beleefde zaterdag een dramatische sprintrace. De viervoudig wereldkampioen kwam bij de start bijzonder slecht weg vanaf P8 en viel helemaal terug naar de laatste plaats. Uiteindelijk wist hij zich nog op te werken naar P9, maar punten zaten er niet in. Daarbij moet hij het met een achtste startplek doen voor de race op zondag en lijken Mercedes, Ferrari en McLaren heel ver weg.

Villeneuve ziet frustratie bij Verstappen

Volgens Villeneuve is het grootste probleem momenteel dat Verstappen geen vertrouwen heeft in zijn wagen. Waar de auto vorig seizoen nog goed aansloot bij zijn rijstijl, is dat nu volgens de Canadees compleet anders.

“Vorig jaar had Red Bull een wagen die perfect bij Max paste”, legde Villeneuve uit bij Sky Sports F1. “Misschien was die niet altijd de snelste, maar ze konden hem wel perfect afstellen voor zijn rijstijl.”

“Nu lijkt die auto alle kanten op te gaan. Max krijgt geen duidelijke feedback meer van de wagen. Hij voelt gewoon dat de auto lastig te besturen is, maar weet niet goed waar het probleem precies zit. Dat zorgt logischerwijs voor frustratie en mentaal is dat momenteel zwaar.”

Grote veranderingen bij Red Bull

Volgens Villeneuve komt de huidige situatie niet uit de lucht vallen. De voormalig wereldkampioen wijst erop dat Red Bull de afgelopen periode belangrijke figuren heeft verloren.

“Voor het team wordt het nu bijzonder moeilijk om plots een grote stap vooruit te zetten”, aldus Villeneuve. “Ze hebben drie sleutelpersonen verloren: Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko.”

“Dat waren jarenlang de echte pilaren van het team. Als zulke mensen vertrekken, kan dat grote gevolgen hebben. Het zou goed kunnen dat Red Bull daar nu stilaan de prijs voor begint te betalen.”