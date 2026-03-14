Oud wereldkampioen ziet Verstappen worstelen: "Mentaal heel zwaar"

Max Verstappen beleeft volgens Jacques Villeneuve momenteel een moeilijke periode bij Red Bull Racing. De Nederlander kent een zwaar weekend in China en lijkt volgens de wereldkampioen van 1997 ook mentaal onder druk te staan door de problemen met de RB22.

Verstappen beleefde zaterdag een dramatische sprintrace. De viervoudig wereldkampioen kwam bij de start bijzonder slecht weg vanaf P8 en viel helemaal terug naar de laatste plaats. Uiteindelijk wist hij zich nog op te werken naar P9, maar punten zaten er niet in. Daarbij moet hij het met een achtste startplek doen voor de race op zondag en lijken Mercedes, Ferrari en McLaren heel ver weg.

Villeneuve ziet frustratie bij Verstappen

Volgens Villeneuve is het grootste probleem momenteel dat Verstappen geen vertrouwen heeft in zijn wagen. Waar de auto vorig seizoen nog goed aansloot bij zijn rijstijl, is dat nu volgens de Canadees compleet anders.

“Vorig jaar had Red Bull een wagen die perfect bij Max paste”, legde Villeneuve uit bij Sky Sports F1. “Misschien was die niet altijd de snelste, maar ze konden hem wel perfect afstellen voor zijn rijstijl.”

“Nu lijkt die auto alle kanten op te gaan. Max krijgt geen duidelijke feedback meer van de wagen. Hij voelt gewoon dat de auto lastig te besturen is, maar weet niet goed waar het probleem precies zit. Dat zorgt logischerwijs voor frustratie en mentaal is dat momenteel zwaar.”

Grote veranderingen bij Red Bull

Volgens Villeneuve komt de huidige situatie niet uit de lucht vallen. De voormalig wereldkampioen wijst erop dat Red Bull de afgelopen periode belangrijke figuren heeft verloren.

“Voor het team wordt het nu bijzonder moeilijk om plots een grote stap vooruit te zetten”, aldus Villeneuve. “Ze hebben drie sleutelpersonen verloren: Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko.”

“Dat waren jarenlang de echte pilaren van het team. Als zulke mensen vertrekken, kan dat grote gevolgen hebben. Het zou goed kunnen dat Red Bull daar nu stilaan de prijs voor begint te betalen.”

F1Grand Prix China - Kwalificatie

CN Shanghai International Circuit - 14 maart 2026

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jacques Villeneuve Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (24)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.657

    Terwijl Max voor de tweede dag in China gefrustreerd zijn rondjes rijdt post deze volgens
    zichzelf benoemde "contentcreator" deze, ja, wat is het eigenlijk?
    Geen reclame deze keer, maar wat dan wel?
    Ze had de hele week haar eigen fotograaf Moritz Scholz bij zich die ook dit heeft
    gefotografeerd en dat met haar MUA in Kelly's suite in Le Meurice, zie de tweede link.

    www.instagram.com/p/DV1nXPOjOdV/?img_index=1

    Ook postte ze in haar story het volgende. Opnames van vorige week vrijdag. :

    www.instagram.com/p/DV1al-VCDPo/

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 17:37
    • Larry Perkins

      Posts: 63.492

      Zal het nooit begrijpen wat dergelijke (doorsnee uitziende) vrouwen behelst om zichzelf keer op keer te etaleren, het leven is al zo kort...
      En dat ze ook nog zoveel volgers hebben, ongelooflijk!
      Zal een generatiekloof zijn...

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 22:06
    • Larry Perkins

      Posts: 63.492

      En nee, op een forum zitten is niet gek, maar heel normaal...

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 22:08
    • Pietje Bell

      Posts: 33.657

      Die volgers zijn allemaal Max volgers.
      Ze had 90 000+ volgers (vanwege Kvyat en FE) op 1 januari '21.
      Idem dito toen ze met Kvyat een relatie kreeg. Ineens 80 000+ volgers erbij.
      Waarom deze laatste 10 dezelfde opnames van zichzelf plaatsen? Als ze er nu mooi opstond, maar ook nog vanuit een hele slechte hoek gefotografeerd en onderuit gezakt in een stoel en haar schoenmaat 42 lijkt daardoor wel maat 46.
      En dan reacties als "Now I know God is a woman" en "Most beautiful woman on earth" en "Goddess"!!!!

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 22:20
  • Dale U

    Posts: 1.868

    Sjaak is alive............ kicke hoor, was een beetje klaar met Ralf en Juan. Ik mag Sjaak wel, gewoon zeggen waar het op staat.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 17:49
  • Pietje Bell

    Posts: 33.657

    Het verschil in clipping uitgelegd tussen Mercedes en de RB22:

    www.instagram.com/p/DV3ETlsjfBP/

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 18:56
    • Pietje Bell

      Posts: 33.657

      "Je moet geduld hebben. Geen haakjes plaatsen."

      1,5 uur geduld hebben tijdens een raceweekend is wel heel veel.

      Bovenstaande staande link zelfs een kleine 3 uur.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 20:25
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.217

      Ik vond het bij vrooom ook goed uitgelegd. Mercedes lijkt het pedaal 104% in te trappen en daardoor meer vermogen uit te halen en bijna geen clipping hebben. Heel knap wat ze daar weer hebben gedaan.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 20:42
    • Pietje Bell

      Posts: 33.657

      Die witte lijn is van Kimi met zijn104% op het einde op het rechte stuk.

      i.ibb.co/WpK4d3Ys/(...)26-03-14-234828.png

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 23:52
  • Pleen

    Posts: 850

    Vertrekken! Dit wordt helemaal niks maar zo ook de nieuwe F1. Zonde. Met Ecclestone aan het roer was deze jojo-F1-opzet nooit gekomen.

    • + 8
    • 14 maa 2026 - 18:58
  • Larry Perkins

    Posts: 63.492

    Van de drie sleutelpersonen - Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko - had alleen Newey maar direct invloed op de auto...

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 19:07
    • Pietje Bell

      Posts: 33.657

      Was het al bekend dat Max hetzelfde probleem bij de start had als Lawson in Melbourne? Zag hem dat net in een interview zeggen. De wagen reageerde niet bij de start dus een probleem van de PU? Of iets softwarematig waar RBR schuld aan heeft? Dat laatste lijkt me toch niet omdat Lawson van de RB's het ook had.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 19:31
  • elflitso

    Posts: 1.808

    Nou volgens mij heeft Max het mentaal totaal niet zwaar. Hij weet zelf heel goed, zoals de rest van de wereld, wat hij waard is. Op de UK na. En vanmorgen eens wat onboards gezien. Het is ook totaal geen racen met deze auto. Puur uitzitten tot je batterij weer vol is. Dat heeft niets meer te maken met F1!!

    • + 7
    • 14 maa 2026 - 19:44
  • SennaS

    Posts: 11.750

    Geen spelt tussen te krijgen

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 19:48
  • Pietje Bell

    Posts: 33.657

    Hier is te zien welke banden iedereen heeft voor morgen.
    Max en Hadjar alleen 2 nieuwe Hards en 2/3 gebruikte Mediums (minstens 5 rondjes
    gebruikt) en gebruikte Softs (alle sets 3 rondjes gebruikt)

    i.ibb.co/RT5ngHnt/CHN-post-Q.png

    Hier heeft iemand de PU van Hadjar en Kimi in beeld gebracht.

    https://i.postimg.cc/Jnx2zPqY/image.png

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 20:20
  • iOosterbaan

    Posts: 2.122

    Denk dat Sjakie de mentale weerbaarheid van Max wel onderschat..hij verteld ze waar het probleem volgens hem zit. Probeert dingen uit om het te verhelpen...maar zodra hij wegloopt bij het circuit of de fabriek dan is de knop om en is family time of GT racing time.

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 20:28
    • Larry Perkins

      Posts: 63.492

      Precies, Sjakie schetst hoe het voor de meeste stervelingen zou aanvoelen, maar Max is mentaal sterker dan de meesten en kan zaken - zoals jij aangeeft - goed 'parkeren'...

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 22:14
    • Robin

      Posts: 3.091

      Goh wat kennen bepaalde mensen hem goed he….

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 22:37
    • Larry Perkins

      Posts: 63.492

      Komt omdat 'we' al minstens tien jaar interviews met hem zien en horen, dat helpt...

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 23:21
  • NicoS

    Posts: 20.313

    Vorig seizoen toen Mekies werd aangesteld, en het team weer in de lift zat was dat zeer positief voor RBR volgens de analytici, en nu is dat ineens weer anders.
    Ze lullen maar weer wat met de wind mee.
    Waan van de dag heet zoiets

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 21:25
    • De Vogel is Geland

      Posts: 753

      Nog geen 90 dagen geleden waste Max de oren van Norris en Piastri in een mindere wagen. Hij heeft gemaximaliseerd dat seizoen. Ze zitten nog steeds in hetzelfde schuitje. Mekies zie ik de boel weer vlot trekken. Hij is natuurlijk niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze zeepkist

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 23:07
  • Pietje Bell

    Posts: 33.657

    Off topic: Het is te hopen dat de baby (een jongetje) van Fernando en Melissa pas
    na maandag geboren gaat worden. Ze is al over de uitgerekende datum.
    Las net dat ze ook een zoontje heeft die Max heet, haha.
    Hier met haar dochtertje vorig jaar in Monza:

    blob:null/566d727c-a5cc-4d69-b1ca-7fdccf638e29

    https://theobjective-com.translate.goog/gente/2026-03-05/planes-melissa-jimenez-madre-formula-1/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 22:37

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

