Jacques Villeneuve heeft een boekje open gedaan over zijn band met Michael Schumacher. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen stelt dat ze het nooit echt goed met elkaar konden vinden, en is daar opvallend open over.

Villeneuve en Schumacher waren beide actief in de Formule 1 in dezelfde tijd. Schumacher reed in negentien seizoenen 308 races en Villeneuve, die korter in de Formule 1 actief was, reed in elf seizoenen 165 races. Schumacher en Villeneuve reden van 1996 tot en met 2006 beide actief in de Formule 1 en hadden in 1997 misschien wel de meest dramatische titelstrijd in de geschiedenis van de Formule 1.

Hoe zat het tussen Schumacher en Villeneuve?

Schumacher werd dat jaar uiteindelijk gediskwalificeerd, maar de twee waren uiteindelijk te zien in elkaars armen, waardoor het leek dat ze erg sportief waren samen. Toch hadden ze niet bepaald een band, zo vertelt Villeneuve in de Beyond The Grid-podcast. "We konden nooit echt goed met elkaar overweg. Het is vreemd, want in al die jaren in de F1 hebben we eigenlijk nooit echt sociaal contact gehad. En hij was mijn grootste concurrent, dus dat is wel gek."

De naam Villeneuve is verbonden aan Ferrari

Villeneuve vindt het ook niet heel erg gek, want zijn vader, Gilles Villeneuve, had tot zijn dood een bijzondere band met Ferrari. Schumacher reed ook bij Ferrari, terwijl Jacques uitkwam voor Williams. Gilles Villeneuve was een van de grootste favorieten van Enzo Ferrari. "Ik weet het niet zeker, maar misschien konden we niet goed met elkaar overweg, omdat de naam Villeneuve nog steeds verbonden was met Ferrari. Misschien had dat effect op hem. Want in Italië had je fans die voor hem en Ferrari waren, en fans die ook voor mij waren. En dat maakte het allemaal een beetje uit balans."

"Hij wist dat het me niets deed. Dat ik niet onder de indruk was of bang voor hem was. Daar was hij denk ik niet aan gewend. Daarom verliepen de gevechten die ik met hem had niet altijd in zijn voordeel. Omdat ik gewoon standhield. Hetzelfde merkte ik toen ik later bij BAR zat. Er was iets van… ik weet niet of het respect was of onzekerheid over wat er zou gebeuren, maar hij wist dat ik gewoon met hem zou vechten. En dat was het."