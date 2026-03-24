Villeneuve deelt bijzondere anekdote over Schumacher

Villeneuve deelt bijzondere anekdote over Schumacher

Jacques Villeneuve heeft een boekje open gedaan over zijn band met Michael Schumacher. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen stelt dat ze het nooit echt goed met elkaar konden vinden, en is daar opvallend open over.

Villeneuve en Schumacher waren beide actief in de Formule 1 in dezelfde tijd. Schumacher reed in negentien seizoenen 308 races en Villeneuve, die korter in de Formule 1 actief was, reed in elf seizoenen 165 races. Schumacher en Villeneuve reden van 1996 tot en met 2006 beide actief in de Formule 1 en hadden in 1997 misschien wel de meest dramatische titelstrijd in de geschiedenis van de Formule 1.

Meer over Michael Schumacher Kritische Verstappen krijgt tegengas: "Stop met jammeren!"

Kritische Verstappen krijgt tegengas: "Stop met jammeren!"

16 maa
 Mercedes-kopstuk duidelijk over Antonelli: "Hij heeft hetzelfde als Schumacher"

Mercedes-kopstuk duidelijk over Antonelli: "Hij heeft hetzelfde als Schumacher"

17 maa

Hoe zat het tussen Schumacher en Villeneuve?

Schumacher werd dat jaar uiteindelijk gediskwalificeerd, maar de twee waren uiteindelijk te zien in elkaars armen, waardoor het leek dat ze erg sportief waren samen. Toch hadden ze niet bepaald een band, zo vertelt Villeneuve in de Beyond The Grid-podcast. "We konden nooit echt goed met elkaar overweg. Het is vreemd, want in al die jaren in de F1 hebben we eigenlijk nooit echt sociaal contact gehad. En hij was mijn grootste concurrent, dus dat is wel gek."

De naam Villeneuve is verbonden aan Ferrari

Villeneuve vindt het ook niet heel erg gek, want zijn vader, Gilles Villeneuve, had tot zijn dood een bijzondere band met Ferrari. Schumacher reed ook bij Ferrari, terwijl Jacques uitkwam voor Williams. Gilles Villeneuve was een van de grootste favorieten van Enzo Ferrari. "Ik weet het niet zeker, maar misschien konden we niet goed met elkaar overweg, omdat de naam Villeneuve nog steeds verbonden was met Ferrari. Misschien had dat effect op hem. Want in Italië had je fans die voor hem en Ferrari waren, en fans die ook voor mij waren. En dat maakte het allemaal een beetje uit balans."

"Hij wist dat het me niets deed. Dat ik niet onder de indruk was of bang voor hem was. Daar was hij denk ik niet aan gewend. Daarom verliepen de gevechten die ik met hem had niet altijd in zijn voordeel. Omdat ik gewoon standhield. Hetzelfde merkte ik toen ik later bij BAR zat. Er was iets van… ik weet niet of het respect was of onzekerheid over wat er zou gebeuren, maar hij wist dat ik gewoon met hem zou vechten. En dat was het."

  • Erwinnaar

    Posts: 5.596

    Zeker bijzonder ja.

    • 24 maa 2026 - 19:29
    • The Wolf

      Posts: 408

      Bijzonder? Bizar zul je bedoelen. F..cking bizar deze anekdote. Gekkenhuis. Gekte alom. Ik kleed me uit, smeer me in met pindakaas en ga in m'n blote kont op de salontafel dansen. En dat is nog niet half zo bizar als dit verhaal. Ehm waar ging het over? (heb het niet gelezen)

      • 24 maa 2026 - 19:35
  • Larry Perkins

    Posts: 63.702

    De podcast…

    How Jacques Villeneuve Shook Up F1 | F1 Beyond The Grid Podcast
    (38,46 minuten, over Schumacher vanaf minuut 31)

    https://youtu.be/S0UGxZm6PF8

    (dat snoep je toch maar mooi ff mee!)

    • 24 maa 2026 - 19:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.702

      Off-topic:

      Na de bovenstaande podcast kwam ik de volgende historische video tegen over Gilles Villeneuve en Didier Pironi.
      Een prachtige documentaire! Werkelijk een must see!

      GILLES VILLENEUVE DOCUMENTARY
      (1.38,18)

      https://youtu.be/K1yGepV-rqU

      • 24 maa 2026 - 20:04

