Dat Max Verstappen een zwak heeft voor PSV, is al langer geen geheim. Tijdens een recent evenement van Viaplay in Amsterdam gaf de viervoudig wereldkampioen nog eens een inkijkje in zijn band met de Eindhovense club. Maar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing schroomt niet om ook voor Ajax en Feyenoord te juichen, mits zij Europees succes boeken.

De Nederlander, die naast racen ook graag voetbal volgt, kreeg tijdens het evenement in het theater uiteenlopende vragen voorgeschoteld. Daarbij kwam ook zijn voorkeur voor PSV ter sprake, iets waar hij openhartig op inging.

Verstappen onthult: ‘Mijn vader legde de basis’

Volgens Verstappen ligt de oorsprong van zijn clubliefde bij zijn jeugd. “Die band met PSV heb ik eigenlijk aan mijn vader te danken”, legt hij uit. “In die periode was Philips sponsor van hem en daardoor kwamen we geregeld in aanraking met de club.”

De Red Bull-coureur blikt terug op bezoeken aan wedstrijden in Eindhoven. “Ik ben als kind een paar keer mee geweest naar PSV en toen begon het te groeien. Vanaf dat moment ben ik het echt gaan volgen”, klinkt het.

Voetbal blijft belangrijke uitlaatklep voor Verstappen

Verstappen erkende daarbij wel dat ook Ajax en Feyenoord de Nederlander kunnen bekoren als zij in de Champions League wedstrijden winnen. Ondanks dat PSV momenteel een straatlengte voorsprong geniet, hoopt hij dan ook dat de Eredivisie competitiever gaat worden. "Ik hoop zeker dat Ajax met Jordi Cruijff er weer bovenop gaat komen", zo klonk het.

Dat Verstappen een voetballiefhebber is, blijkt wel vaker. Zo onderhoudt hij een goede band met Virgil van Dijk en stak hij in het verleden ook flink wat tijd in het spelen van FIFA. Hoewel zijn leven grotendeels in het teken staat van de Formule 1, blijft voetbal een belangrijke bijzaak voor Verstappen. Zijn voorkeur voor PSV is daarin nooit veranderd, en dat lijkt voorlopig ook niet te gebeuren.