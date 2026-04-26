user icon
icon

Verstappen juicht ook voor Ajax: "Hoop dat ze met Cruijff er bovenop komen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Dat Max Verstappen een zwak heeft voor PSV, is al langer geen geheim. Tijdens een recent evenement van Viaplay in Amsterdam gaf de viervoudig wereldkampioen nog eens een inkijkje in zijn band met de Eindhovense club. Maar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing schroomt niet om ook voor Ajax en Feyenoord te juichen, mits zij Europees succes boeken.

De Nederlander, die naast racen ook graag voetbal volgt, kreeg tijdens het evenement in het theater uiteenlopende vragen voorgeschoteld. Daarbij kwam ook zijn voorkeur voor PSV ter sprake, iets waar hij openhartig op inging.

Verstappen onthult: ‘Mijn vader legde de basis’

Volgens Verstappen ligt de oorsprong van zijn clubliefde bij zijn jeugd. “Die band met PSV heb ik eigenlijk aan mijn vader te danken”, legt hij uit. “In die periode was Philips sponsor van hem en daardoor kwamen we geregeld in aanraking met de club.”

De Red Bull-coureur blikt terug op bezoeken aan wedstrijden in Eindhoven. “Ik ben als kind een paar keer mee geweest naar PSV en toen begon het te groeien. Vanaf dat moment ben ik het echt gaan volgen”, klinkt het.

Voetbal blijft belangrijke uitlaatklep voor Verstappen

Verstappen erkende daarbij wel dat ook Ajax en Feyenoord de Nederlander kunnen bekoren als zij in de Champions League wedstrijden winnen. Ondanks dat PSV momenteel een straatlengte voorsprong geniet, hoopt hij dan ook dat de Eredivisie competitiever gaat worden. "Ik hoop zeker dat Ajax met Jordi Cruijff er weer bovenop gaat komen", zo klonk het.

Dat Verstappen een voetballiefhebber is, blijkt wel vaker. Zo onderhoudt hij een goede band met Virgil van Dijk en stak hij in het verleden ook flink wat tijd in het spelen van FIFA. Hoewel zijn leven grotendeels in het teken staat van de Formule 1, blijft voetbal een belangrijke bijzaak voor Verstappen. Zijn voorkeur voor PSV is daarin nooit veranderd, en dat lijkt voorlopig ook niet te gebeuren.

Tony

Posts: 1.619

Maar er is ook vrolijk nieuws:
Albert Verlinde is gisteren 65 jaar geworden.

  • 2
  • 26 apr 2026 - 10:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.094

    Lekker belangrijk..

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 09:38
    • skibeest

      Posts: 2.048

      Dat heet een politiek antwoord. Is niet voor iedereen weggelegd

      • + 1
      • 26 apr 2026 - 11:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.094

      Max en politieke antwoorden...
      Als die antwoord geeft op 'n vraag is Max allesbehalve politiek correct....die slaat net zo hard om zich heen als politici die nergens verstand van hebben...

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 12:24
  • dutchiceman

    Posts: 5.603

    Heftig

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 09:43
  • Skoda F1

    Posts: 716

    Aanslag op Trump ook weer mislukt!

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 09:54
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.094

      En dat is men vergeten te melden hier?

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 10:39
    • Skoda F1

      Posts: 716

      O' ik dacht we nemen gewoon random het nieuws door?..

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 10:42
  • Need5Speed

    Posts: 3.738

    Dat kan Max wel zeggen allemaal maar wat vindt Montoya hier nou van? En Jack Plooij?

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 11:38

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar