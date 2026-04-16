De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij suggereerde na de Japanse Grand Prix dat hij misschien gaat stoppen, en steeds meer mensen zien dat als een realistisch scenario. Karun Chandhok sluit zich nu aan bij het kamp dat denkt dat Verstappen een sabbatical gaat nemen.

Verstappen heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Hij heeft slechts twaalf puntjes bij elkaar gereden, en de nieuwe motorregels zorgen voor veel frustratie. Het feit dat zijn team Red Bull nog geen winnende auto op de baan weet te brengen, helpt ook niet helemaal. Het aanstaande vertrek van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren heeft de geruchtenmolen alleen maar harder doen draaien.

Gaat Verstappen echt stoppen?

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok mengt zich ook in de discussie, en kijkt in zijn glazen bol. In de Sky Sports-podcast The F1 Show komt hij met zijn voorspelling: "Ik vermoedde dat Max een sabbatical zou nemen van de Formule 1. Ik dacht dat hij dat in 2026 of in 2027 zou gaan doen. Misschien is het alleen voor 2027 of 2028, maar ik heb nog steeds het gevoel dat Max dat gaat doen. Als hij dat doet, dan kan het twee kanten opgaan."

Welk pad kiest Verstappen?

Chandhok wijst naar grote namen die in het verleden iets soortgelijks deden: "Het kan gaan zoals bij Kimi Räikkönen en Fernando Alonso. Dat hij het gevoel heeft dat hij de liefde voor de Formule 1 mist en dat hij daarna terugkomt. Maar het kan ook gaan zoals bij Mika Häkkinen, dat je zegt: 'Weet je wat? Ik heb dit gewoon niet meer nodig. Ik ga andere dingen doen en genieten van het leven.'"

Alles wijst er volgens Chandhok op dat Verstappen op het punt staat een knoop door te hakken over zijn toekomst: "Op dit moment heeft hij twaalf punten. Hij staat op de negende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft een achterstand van zestig punten op een tiener die in zijn tweede jaar zit. Hij geniet nu niet van het leven. Hij geniet niet van het rijden in deze auto's. Ik zie hem binnenkort wel een sabbatical nemen."