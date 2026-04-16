Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij suggereerde na de Japanse Grand Prix dat hij misschien gaat stoppen, en steeds meer mensen zien dat als een realistisch scenario. Karun Chandhok sluit zich nu aan bij het kamp dat denkt dat Verstappen een sabbatical gaat nemen.

Verstappen heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Hij heeft slechts twaalf puntjes bij elkaar gereden, en de nieuwe motorregels zorgen voor veel frustratie. Het feit dat zijn team Red Bull nog geen winnende auto op de baan weet te brengen, helpt ook niet helemaal. Het aanstaande vertrek van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren heeft de geruchtenmolen alleen maar harder doen draaien.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Gaat Verstappen echt stoppen?

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok mengt zich ook in de discussie, en kijkt in zijn glazen bol. In de Sky Sports-podcast The F1 Show komt hij met zijn voorspelling: "Ik vermoedde dat Max een sabbatical zou nemen van de Formule 1. Ik dacht dat hij dat in 2026 of in 2027 zou gaan doen. Misschien is het alleen voor 2027 of 2028, maar ik heb nog steeds het gevoel dat Max dat gaat doen. Als hij dat doet, dan kan het twee kanten opgaan."

Welk pad kiest Verstappen?

Chandhok wijst naar grote namen die in het verleden iets soortgelijks deden: "Het kan gaan zoals bij Kimi Räikkönen en Fernando Alonso. Dat hij het gevoel heeft dat hij de liefde voor de Formule 1 mist en dat hij daarna terugkomt. Maar het kan ook gaan zoals bij Mika Häkkinen, dat je zegt: 'Weet je wat? Ik heb dit gewoon niet meer nodig. Ik ga andere dingen doen en genieten van het leven.'"

Alles wijst er volgens Chandhok op dat Verstappen op het punt staat een knoop door te hakken over zijn toekomst: "Op dit moment heeft hij twaalf punten. Hij staat op de negende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft een achterstand van zestig punten op een tiener die in zijn tweede jaar zit. Hij geniet nu niet van het leven. Hij geniet niet van het rijden in deze auto's. Ik zie hem binnenkort wel een sabbatical nemen."

Wingleader

Posts: 3.406

Verstappen neemt geen sabbitical, die gaat stoppen. F1 is kapot en niet meer te herstellen.

  • 11
  • 16 apr 2026 - 11:29
  • Wingleader

    Posts: 3.406

    Verstappen neemt geen sabbitical, die gaat stoppen. F1 is kapot en niet meer te herstellen.

    • + 11
    • 16 apr 2026 - 11:29
    • hupholland

      Posts: 9.833

      De rest gaat gewoon door hoor. Niet zo dramatisch doen, we zitten niet meer op de kleuterschool

      • + 2
      • 16 apr 2026 - 13:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.032

    Als nou alle ex F1 rijders, analisten en andere mensen die denken er verstand van te hebben met één statement komen over Max en zijn vermeende sabbatical hieven wij dat niet meer op keer op keer op keer op keer te lezen.

    Ik kan namelijk op mijn leeftijd maar 'n beperkt aantal items lezen....vandaar.

    • + 6
    • 16 apr 2026 - 11:39
  • Starscreamer

    Posts: 1.434

    Hoeveel sabbatical topics gaan we deze week hier lezen?

    • + 8
    • 16 apr 2026 - 11:39
  • Snork

    Posts: 22.439

    Max gaat naar Merces. Nee, hij gaat naar McLaren. Nee, hij blijft bij Red Bull Racing. Nee, hij gaat stoppen. Nee, hij neemt een sabbatical.
    En allemaal gebasseerd op meningen, verwachtingen, nul feiten.
    F1 is al kapot, en de roddel en achterklap hier maakt het er allemaal niet beter op.

    • + 8
    • 16 apr 2026 - 12:09
    • StevenQ

      Posts: 10.409

      Max krijgt het nog druk met alle dingen die hij gaat doen

      Als Max al uit de F1 verdwijnt zou dat aan het eind van zijn contract met Red Bull zijn, dus eind 2028 mijns inziens, hij zou geen sabaitcal nemen

      • + 3
      • 16 apr 2026 - 12:14
  • delange

    Posts: 2.614

    Welk pad kiest verstappen?

    Het hazenpad?

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 12:32
  • Larry Perkins

    Posts: 64.354

    Als Max stopt gaat hij niet door...

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 13:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

