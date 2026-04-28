De Grand Prix van Miami zou wel eens het kantelpunt kunnen worden in het Formule 1-seizoen van 2026. Volgens analist Martin Brundle staat vooral Scuderia Ferrari op het punt om een flinke stap te zetten richting de top, terwijl de krachtsverhoudingen nog allesbehalve vastliggen.

Na een gedwongen pauze in april keren de teams terug met updates aan hun bolides, wat volgens Brundle aanvoelt als een soort herstart van het seizoen, waarin teams met vernieuwde en hopelijk betere auto’s het verschil kunnen maken.

Ferrari jaagt op Mercedes, Hamilton groeit in rol

Op dit moment is Mercedes nog het te kloppen team, met overwinningen in alle drie de races en een sterke start van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Ferrari volgt echter op korte afstand, met Charles Leclerc en Lewis Hamilton die elkaar nauwelijks ontlopen in het kampioenschap.

Brundle ziet duidelijke vooruitgang bij Ferrari en Hamilton. “Het is duidelijk dat Lewis zich veel beter voelt in deze generatie auto’s en dat zie je terug in zijn prestaties”, klinkt het in gesprek met Sky Sports. “Ferrari oogt competitiever en ik verwacht dat ze richting Miami opnieuw een flinke stap vooruit zetten.”

Volgens de analist speelt ook het rijgedrag van de nieuwe auto’s een rol. “Deze wagens passen beter bij zijn stijl dan de vorige generatie. Je merkt aan alles dat hij zich comfortabeler voelt en met meer vertrouwen rijdt.”

Titelstrijd ligt volledig open in 2026

Toch waarschuwt Brundle dat Ferrari nog werk te doen heeft, met name intern. “Als Hamilton voor de titel wil gaan, moet hij eerst Leclerc verslaan. Dat wordt geen eenvoudige opgave, maar als er een kans op winst ligt, is hij nog altijd iemand die die kans pakt.”

Met een sprintweekend in Miami en nog negentien races op de kalender ligt volgens Brundle alles nog open. “Dit seizoen gaat alle kanten op bewegen. Teams kunnen elkaar zomaar voorbijsteken met upgrades, omdat er zoveel ontwikkelingsruimte in deze auto’s zit.”

De conclusie is duidelijk: de titelstrijd ligt wagenwijd open. “Iedereen bij de topteams kan dit jaar wereldkampioen worden. Het hangt volledig af van wie het snelst ontwikkelt en op de juiste momenten toeslaat.”