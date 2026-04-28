Sky Sports verwacht Ferrari vooraan in Miami: "Hamilton pakt die kans"

De Grand Prix van Miami zou wel eens het kantelpunt kunnen worden in het Formule 1-seizoen van 2026. Volgens analist Martin Brundle staat vooral Scuderia Ferrari op het punt om een flinke stap te zetten richting de top, terwijl de krachtsverhoudingen nog allesbehalve vastliggen.

Na een gedwongen pauze in april keren de teams terug met updates aan hun bolides, wat volgens Brundle aanvoelt als een soort herstart van het seizoen, waarin teams met vernieuwde en hopelijk betere auto’s het verschil kunnen maken.

Ferrari jaagt op Mercedes, Hamilton groeit in rol

Op dit moment is Mercedes nog het te kloppen team, met overwinningen in alle drie de races en een sterke start van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Ferrari volgt echter op korte afstand, met Charles Leclerc en Lewis Hamilton die elkaar nauwelijks ontlopen in het kampioenschap.

Brundle ziet duidelijke vooruitgang bij Ferrari en Hamilton. “Het is duidelijk dat Lewis zich veel beter voelt in deze generatie auto’s en dat zie je terug in zijn prestaties”, klinkt het in gesprek met Sky Sports. “Ferrari oogt competitiever en ik verwacht dat ze richting Miami opnieuw een flinke stap vooruit zetten.”

Volgens de analist speelt ook het rijgedrag van de nieuwe auto’s een rol. “Deze wagens passen beter bij zijn stijl dan de vorige generatie. Je merkt aan alles dat hij zich comfortabeler voelt en met meer vertrouwen rijdt.”

Titelstrijd ligt volledig open in 2026

Toch waarschuwt Brundle dat Ferrari nog werk te doen heeft, met name intern. “Als Hamilton voor de titel wil gaan, moet hij eerst Leclerc verslaan. Dat wordt geen eenvoudige opgave, maar als er een kans op winst ligt, is hij nog altijd iemand die die kans pakt.”

Met een sprintweekend in Miami en nog negentien races op de kalender ligt volgens Brundle alles nog open. “Dit seizoen gaat alle kanten op bewegen. Teams kunnen elkaar zomaar voorbijsteken met upgrades, omdat er zoveel ontwikkelingsruimte in deze auto’s zit.”

De conclusie is duidelijk: de titelstrijd ligt wagenwijd open. “Iedereen bij de topteams kan dit jaar wereldkampioen worden. Het hangt volledig af van wie het snelst ontwikkelt en op de juiste momenten toeslaat.”

Robin

Posts: 3.182

Denk dat Martin hier iets te optimistisch is….
Ten eerste moet ik zien of hij Leclerc over een heel seizoen kan verslaan.
En de titelstrijd ligt m.i. helemaal niet open, ik denk dat Mercedes gewoon dominant blijft met een enkel circuit als uitzondering.

  • Robin

    Posts: 3.182

    Denk dat Martin hier iets te optimistisch is….
    Ten eerste moet ik zien of hij Leclerc over een heel seizoen kan verslaan.
    En de titelstrijd ligt m.i. helemaal niet open, ik denk dat Mercedes gewoon dominant blijft met een enkel circuit als uitzondering.

    • + 5
    • 28 apr 2026 - 16:15
  • The Wolf

    Posts: 689

    Martin samen met z'n maat Juan Pablo aan het snuiven geweest?

    • + 4
    • 28 apr 2026 - 16:40
  • HarryLam

    Posts: 5.405

    Sky denkt zeker dat Mercedes 5 weken stil heeft gezeten.

    • + 4
    • 28 apr 2026 - 16:42
  • Larry Perkins

    Posts: 64.610

    Ja, en Mercedes heeft vijf weken niks gedaan...
    Het zou een trendbreuk zijn als Ferrari nu opeens goed is in doorontwikkelen en m.i. maakt Hamilton weinig kans tegen Leclerc.
    Vermoed dat Brundle dit ook meer zegt om de Britse bühne te plezieren en uit ijdele hoop...

    • + 5
    • 28 apr 2026 - 16:43
  • Polleke2

    Posts: 1.989

    Sjonge gebaseerd op wat zou Hamilton opeens een rol van betekenis spelen, lijkt me alleen chauvinisme want hij heeft de laatste vijf jaar nul gepresteerd en alleen maar afgelegd tegen zijn teamgenoten.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 18:59
  • StevenQ

    Posts: 10.433

    Ze hopen het

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 20:00

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
