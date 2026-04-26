user icon
icon

Verstappen geniet met gezin van laatste vrije weekend

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De Formule 1-wereld geniet momenteel van hun laatste vrije weekend voordat het spektakel weer losbarst. De maand mei wordt voor Max Verstappen zeer belangrijk, en hij grijpt dit moment dan ook aan om even tot rust te komen. Samen met zijn gezin geniet hij van de rust, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet vieren dit weekend waarschijnlijk de eerste verjaardag van hun dochter Lily. Verstappen sloeg vorig jaar de mediadag in Miami over vanwege de geboorte van hun kind, maar ze hebben de geboortedatum nooit bekendgemaakt. Op sociale media deelden vrienden van de familie dit weekend foto's van een feestje, terwijl Verstappen en Piquet dat niet deden.

Prachtige beelden

Verstappen genoot in ieder geval van zijn gezin, zo bleek uit een prachtige video die door zijn vriendin Piquet de wereld in werd geslingerd. In de korte video die ze deelde op Instagram zijn Verstappen en zijn dochter vanaf de rug te zien, terwijl ze samen vanaf een balkon naar de Historische Grand Prix kijken, die dit weekend plaatsvindt in Monaco. Samen kijken ze hoe de historische wagens de laatste bocht voor de tunnel uitdraaien.

Eerder deze week bestonden er vragen over of Verstappen nog wel in Monaco was. Zijn vliegtuig had koers gezet richting Oostenrijk, waar hij al een paar dagen gestald staat op het vliegveld van Graz. Het is de woonplaats van Helmut Marko, de voormalig adviseur van Red Bull. Het lijkt er echter op dat Verstappen niet aan boord was, en dat hij zijn vliegtuig heeft uitgeleend aan Thierry Vermeulen en zijn entourage. Zijn protegé komt dit weekend in actie in de DTM op de Red Bull Ring. 

Wat staat Verstappen te wachten?

Voor Verstappen is het weekend met zijn familie en het vieren van de verjaardag van zijn dochter het laatste weekend voordat de gekte losbarst. Aankomend weekend komt hij in actie tijdens de Grand Prix van Miami, en anderhalve week later begint zijn avontuur in de 24 uur van de Nürburgring. Om de maand rond te maken, staat de Grand Prix van Canada op het programma.

Larry Perkins

Posts: 64.570

Voor wie het gemist heeft...

[b] WEERGALOZE RACE VAN COLLIN VEIJER VANAF POLE!! 😍😍 | Samenvatting GP van Spanje | Moto2 2026 [/b]
(6,53 minuten)

https://youtu.be/u8bH76wb6UY

  • 1
  • 26 apr 2026 - 19:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.426

    Lilly wordt de liefde voor de autosport al op jonge leeftijd bijgebracht

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 17:53
    • schwantz34

      Posts: 41.951

      Een degelijke motorsportopvoeding (dus geheel zonder Mariokartrukbatterijen) vanaf dag 1 is het halve werk!

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 20:35
  • Larry Perkins

    Posts: 64.570

    Voor wie het gemist heeft...

    WEERGALOZE RACE VAN COLLIN VEIJER VANAF POLE!! 😍😍 | Samenvatting GP van Spanje | Moto2 2026
    (6,53 minuten)

    https://youtu.be/u8bH76wb6UY

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 19:59

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar