De Formule 1-wereld geniet momenteel van hun laatste vrije weekend voordat het spektakel weer losbarst. De maand mei wordt voor Max Verstappen zeer belangrijk, en hij grijpt dit moment dan ook aan om even tot rust te komen. Samen met zijn gezin geniet hij van de rust, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet vieren dit weekend waarschijnlijk de eerste verjaardag van hun dochter Lily. Verstappen sloeg vorig jaar de mediadag in Miami over vanwege de geboorte van hun kind, maar ze hebben de geboortedatum nooit bekendgemaakt. Op sociale media deelden vrienden van de familie dit weekend foto's van een feestje, terwijl Verstappen en Piquet dat niet deden.

Verstappen genoot in ieder geval van zijn gezin, zo bleek uit een prachtige video die door zijn vriendin Piquet de wereld in werd geslingerd. In de korte video die ze deelde op Instagram zijn Verstappen en zijn dochter vanaf de rug te zien, terwijl ze samen vanaf een balkon naar de Historische Grand Prix kijken, die dit weekend plaatsvindt in Monaco. Samen kijken ze hoe de historische wagens de laatste bocht voor de tunnel uitdraaien.

Eerder deze week bestonden er vragen over of Verstappen nog wel in Monaco was. Zijn vliegtuig had koers gezet richting Oostenrijk, waar hij al een paar dagen gestald staat op het vliegveld van Graz. Het is de woonplaats van Helmut Marko, de voormalig adviseur van Red Bull. Het lijkt er echter op dat Verstappen niet aan boord was, en dat hij zijn vliegtuig heeft uitgeleend aan Thierry Vermeulen en zijn entourage. Zijn protegé komt dit weekend in actie in de DTM op de Red Bull Ring.

Voor Verstappen is het weekend met zijn familie en het vieren van de verjaardag van zijn dochter het laatste weekend voordat de gekte losbarst. Aankomend weekend komt hij in actie tijdens de Grand Prix van Miami, en anderhalve week later begint zijn avontuur in de 24 uur van de Nürburgring. Om de maand rond te maken, staat de Grand Prix van Canada op het programma.