Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de paddock. De Nederlander steekt al weken niet onder stoelen of banken dat hij weinig plezier beleeft aan de huidige generatie wagens in de Formule 1, en dat voedt de speculaties over zijn toekomst. Zelfs een afscheid of vertrek bij Red Bull Racing wordt nadrukkelijk genoemd.

Hoewel Verstappen zelf nog geen definitieve knoop heeft doorgehakt, gonst het van de geruchten. De tegenvallende prestaties van Red Bull en het gebrek aan rijplezier zetten de situatie verder onder druk. Mogelijk dat de Nederlander aan de slag gaat bij een ander F1-team of zijn geluk elders gaat zoeken in een andere raceklasse.

Patrese ziet signalen: 'Vertrek Verstappen komt eraan'

Voormalig F1-coureur Riccardo Patrese denkt dat de puzzelstukjes langzaam op hun plek vallen. Zeker nu ook Gianpiero Lambiase op weg lijkt naar een vertrek bij Red Bull, ziet de Italiaan een duidelijk patroon ontstaan.

"Als Lambiase vertrekt, dan is dat voor mij een duidelijk teken dat Max volgend jaar ook niet meer bij Red Bull rijdt," klinkt het in gesprek met Bettinglounge. Patrese wijst erop dat de situatie van Verstappen zorgwekkend oogt: "Hij moet plezier hebben in het racen, maar op dit moment lijkt dat volledig te ontbreken."

Hoop op beterschap, maar twijfels blijven

Voor de Grand Prix van Miami heeft de Formule 1 alvast technische aanpassingen doorgevoerd, in de hoop het racen aantrekkelijker te maken. Het bestuurlijk orgaan in de koningsklasse van de autosport heeft de knoop doorgehakt om bij het superclippen het aantal KiloWatt van 250 naar 350 te schroeven. Mogelijk geeft dat Verstappen weer wat vertrouwen en plezier achter het stuur.

Toch houdt Patrese een slag om de arm. "Misschien roept Max dit allemaal alleen maar en valt het uiteindelijk mee," aldus de Italiaan. "Maar één ding staat vast: hij heeft een auto nodig waarmee hij kan winnen. Zoals het er nu uitziet, lijkt hij er simpelweg genoeg van te hebben."