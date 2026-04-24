Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de paddock. De Nederlander steekt al weken niet onder stoelen of banken dat hij weinig plezier beleeft aan de huidige generatie wagens in de Formule 1, en dat voedt de speculaties over zijn toekomst. Zelfs een afscheid of vertrek bij Red Bull Racing wordt nadrukkelijk genoemd.

Hoewel Verstappen zelf nog geen definitieve knoop heeft doorgehakt, gonst het van de geruchten. De tegenvallende prestaties van Red Bull en het gebrek aan rijplezier zetten de situatie verder onder druk. Mogelijk dat de Nederlander aan de slag gaat bij een ander F1-team of zijn geluk elders gaat zoeken in een andere raceklasse.

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Patrese ziet signalen: 'Vertrek Verstappen komt eraan'

Voormalig F1-coureur Riccardo Patrese denkt dat de puzzelstukjes langzaam op hun plek vallen. Zeker nu ook Gianpiero Lambiase op weg lijkt naar een vertrek bij Red Bull, ziet de Italiaan een duidelijk patroon ontstaan.

"Als Lambiase vertrekt, dan is dat voor mij een duidelijk teken dat Max volgend jaar ook niet meer bij Red Bull rijdt," klinkt het in gesprek met Bettinglounge. Patrese wijst erop dat de situatie van Verstappen zorgwekkend oogt: "Hij moet plezier hebben in het racen, maar op dit moment lijkt dat volledig te ontbreken."

Hoop op beterschap, maar twijfels blijven

Voor de Grand Prix van Miami heeft de Formule 1 alvast technische aanpassingen doorgevoerd, in de hoop het racen aantrekkelijker te maken. Het bestuurlijk orgaan in de koningsklasse van de autosport heeft de knoop doorgehakt om bij het superclippen het aantal KiloWatt van 250 naar 350 te schroeven. Mogelijk geeft dat Verstappen weer wat vertrouwen en plezier achter het stuur.

Toch houdt Patrese een slag om de arm. "Misschien roept Max dit allemaal alleen maar en valt het uiteindelijk mee," aldus de Italiaan. "Maar één ding staat vast: hij heeft een auto nodig waarmee hij kan winnen. Zoals het er nu uitziet, lijkt hij er simpelweg genoeg van te hebben."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Williams_F1

    Posts: 1.418

    ik weet het zeker:
    of verstappen blijft bij red bull of hij vertrekt.
    is het al 1 april?

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 12:18
  • The Wolf

    Posts: 677

    Goed verhaal. Blij dat er zo vlak voor het weekend een einde aan alle onzekerheid komt

    • + 3
    • 24 apr 2026 - 12:34
    • f(1)orum

      Posts: 10.028

      Nou, ik zie nog veel onzekerheden, hoor. Vertrekt hij meteen na Miami? Of na de zomerbreak? Of aan het einde van het seizoen? En vertrekt hij dan voor altijd? Of vertrekt hij alleen voor een sabbatical? Vertrekt hij dan naar Mercedes? Vertrekt hij dan naar Ferrari? Vertrekt hij dan naar McLaren? Vertrekt hij dan naar Aston Martin? Vertrekt hij dan naar full time GT3?
      Vragen, vragen, vragen....

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 12:45
    • Need5Speed

      Posts: 3.725

      Eindelijk! Ik had al zo lang willen weten wat Patrese hierover te melden had. Nu is alles duidelijk! Hij heeft een mening over het mogelijk vertrekken van Max.

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 12:54

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

