Titelkansen Verstappen springlevend: "Hij vormt een bedreiging"

Het aanstaande raceweekend in Miami wordt voor veel teams en coureurs een weekend van de waarheid. Dat geldt ook voor Max Verstappen en Red Bull, die een rampzalige start van het seizoen achter de rug hebben. Jolyon Palmer heeft er echter nog wel vertrouwen in, en stelt dat Verstappen nog een dreiging kan vormen.

Verstappen en Red Bull hebben een flinke achterstand op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Ferrari. Verstappen is zelfs nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en de frustratie begint langzaam maar zeker te groeien bij de viervoudig wereldkampioen. Verstappen kwam vorige week wel in actie tijdens een filmdag van Red Bull op Silverstone, en daar reed hij met een groot updatepakket op de auto.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

 Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Waarom is Red Bull niet uitgespeeld?

Er kan dus nog van alles gebeuren, en oud-coureur Jolyon Palmer heeft er vertrouwen in. In de F1 Nation Podcast klinkt hij enthousiast: "Als je kijkt naar het seizoen van Red Bull tot nu toe, hebben ze veel punten verloren met Hadjar in Melbourne. Verstappen moest daar achteraan starten. In Shanghai verloren ze opnieuw punten met Max, en Hadjar spinde daar. In Japan hadden ze nog steeds moeite met het vinden van extra snelheid om alles op orde te krijgen."

Volgens Palmer heeft Red Bull dus nog geen kans gehad om hun echte pace te laten zien: "Ze hebben eigenlijk nog geen soepel weekend gehad en ze moeten duidelijk nog wat performance zien te vinden. In Melbourne was dat wel een beetje te zien."

Hoe de updates kunnen helpen

In Miami kan Red Bull dus al stappen gaan zetten: "Ik denk dat er nog veel meer in zit dan wat ze in China en Japan hebben laten zien. Ze vonden gewoon de sweet spot niet. Waarschijnlijk nemen ze ook een grote update mee."

"Ze hadden er al een paar bij zich in Japan, maar dat leek niet echt te werken. Het enige wat ze nodig hebben is een soepel weekend, en dan denk ik dat beide coureurs gaan presteren. Hadjar heeft het echt goed gedaan, hij zat dicht bij Max en zal een mooi aantal punten pakken. Verstappen zal weer een echte dreiging gaan vormen. Ik denk dat het team weer verder naar voren komt."

F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.120

    Hij rijdt in het middenveld en vormt 'n bedreiging, hmm.
    Dat zal hij dezelfde knuppels moeten gebruiken die zijn vader ook gebruikt, anders geloof ik niet dat hij 'n bedreiging vormt.

    • + 2
    • 28 apr 2026 - 16:51
    • Elektropunkz

      Posts: 976

      Jos heb dit weekend alvast wat hout gesprokkeld met z’n Skoda

      • + 2
      • 28 apr 2026 - 17:22
  • Dale U

    Posts: 1.890

    Een soepel weekend, wie weet..... afwachten of de updates werken, daar moet je geluk mee hebben.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 16:56
    • VestAan

      Posts: 762

      Eerst die auto maar een 40kg lichter maken, dan kijken we wel verder.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 18:11
  • F1 bekijker

    Posts: 257

    Echt niet.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 17:08
  • gridiron

    Posts: 3.379

    Wow, na 3 races is hij al afgeschreven. Over een rotzooi titel gesproken.

    • + 2
    • 28 apr 2026 - 18:01
  • Larry Perkins

    Posts: 64.609

    Het kantelpunt komt dit jaar op Monza tijdens Q2, maar of dat nog op tijd is...

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 18:57

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

