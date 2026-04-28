Het aanstaande raceweekend in Miami wordt voor veel teams en coureurs een weekend van de waarheid. Dat geldt ook voor Max Verstappen en Red Bull, die een rampzalige start van het seizoen achter de rug hebben. Jolyon Palmer heeft er echter nog wel vertrouwen in, en stelt dat Verstappen nog een dreiging kan vormen.

Verstappen en Red Bull hebben een flinke achterstand op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Ferrari. Verstappen is zelfs nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en de frustratie begint langzaam maar zeker te groeien bij de viervoudig wereldkampioen. Verstappen kwam vorige week wel in actie tijdens een filmdag van Red Bull op Silverstone, en daar reed hij met een groot updatepakket op de auto.

Waarom is Red Bull niet uitgespeeld?

Er kan dus nog van alles gebeuren, en oud-coureur Jolyon Palmer heeft er vertrouwen in. In de F1 Nation Podcast klinkt hij enthousiast: "Als je kijkt naar het seizoen van Red Bull tot nu toe, hebben ze veel punten verloren met Hadjar in Melbourne. Verstappen moest daar achteraan starten. In Shanghai verloren ze opnieuw punten met Max, en Hadjar spinde daar. In Japan hadden ze nog steeds moeite met het vinden van extra snelheid om alles op orde te krijgen."

Volgens Palmer heeft Red Bull dus nog geen kans gehad om hun echte pace te laten zien: "Ze hebben eigenlijk nog geen soepel weekend gehad en ze moeten duidelijk nog wat performance zien te vinden. In Melbourne was dat wel een beetje te zien."

Hoe de updates kunnen helpen

In Miami kan Red Bull dus al stappen gaan zetten: "Ik denk dat er nog veel meer in zit dan wat ze in China en Japan hebben laten zien. Ze vonden gewoon de sweet spot niet. Waarschijnlijk nemen ze ook een grote update mee."

"Ze hadden er al een paar bij zich in Japan, maar dat leek niet echt te werken. Het enige wat ze nodig hebben is een soepel weekend, en dan denk ik dat beide coureurs gaan presteren. Hadjar heeft het echt goed gedaan, hij zat dicht bij Max en zal een mooi aantal punten pakken. Verstappen zal weer een echte dreiging gaan vormen. Ik denk dat het team weer verder naar voren komt."