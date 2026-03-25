Max Verstappen was in de afgelopen weken opvallend kritisch op de nieuwe Formule 1-regels. Hij is van mening dat dit niets te maken heeft met racen, en hij krijgt steeds meer bijval. Ook Jacques Villeneuve kan zich wel vinden in de kritiek, maar stelt wel dat het draait om een goede show.

Verstappen is op zijn zachtst gezegd niet blij met de nieuwe Formule 1-regels van dit jaar. Hij hekelt het feit dat ze meer afhankelijk zijn van de batterijen in de duels, waardoor de coureurs meer bezig zijn met energiemanagement dan racen. Hij vergeleek het eerder al met Mario Kart, waar de coureur een boost kan krijgen door een paddenstoel te pakken.

Wat is de mening van Villeneuve?

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft zijn eigen kijk op de zaak. Bij de Duitse tak van Sky Sports bespreekt hij de nieuwe regels met Ralf Schumacher: "Het is een andere manier van racen, maar het is wel leuk! Uiteindelijk wil je een goede show, en die krijgen we nu."

'We zouden dit haten'

Vanuit het perspectief van de coureur kan Villeneuve zich vinden in de woorden van Verstappen: "Als je het aan een pure racer zou vragen, zoals wij vroeger waren, dan denk ik dat we dit allebei zouden haten. We begonnen met racen omdat het hard en fysiek was, en dat is nu helemaal anders. Het vraagt een andere set vaardigheden. Maar uiteindelijk zie je nog steeds dat de beste coureurs vooraan rijden."

Hoe kijkt Villeneuve naar de rol van de batterijen?

Het feit dat de coureurs nu meer afhankelijk zijn van de batterijen, dan van hun eigen vaardigheden, valt wat minder goed bij Villeneuve: "Het verschil wanneer iemand wel of geen energie inzet is echt enorm. Op dit moment is het wel leuk, omdat het nieuw is en we nog niet precies weten wat we kunnen verwachten. Maar als we tien races lang hetzelfde patroon zien, dan kan het op den duur nogal eentonig worden. Laten we eerst maar eens gaan kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen."