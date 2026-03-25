Kritische Verstappen vindt medestander: "We zouden dit haten!"

Max Verstappen was in de afgelopen weken opvallend kritisch op de nieuwe Formule 1-regels. Hij is van mening dat dit niets te maken heeft met racen, en hij krijgt steeds meer bijval. Ook Jacques Villeneuve kan zich wel vinden in de kritiek, maar stelt wel dat het draait om een goede show.

Verstappen is op zijn zachtst gezegd niet blij met de nieuwe Formule 1-regels van dit jaar. Hij hekelt het feit dat ze meer afhankelijk zijn van de batterijen in de duels, waardoor de coureurs meer bezig zijn met energiemanagement dan racen. Hij vergeleek het eerder al met Mario Kart, waar de coureur een boost kan krijgen door een paddenstoel te pakken.

Wat is de mening van Villeneuve?

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft zijn eigen kijk op de zaak. Bij de Duitse tak van Sky Sports bespreekt hij de nieuwe regels met Ralf Schumacher: "Het is een andere manier van racen, maar het is wel leuk! Uiteindelijk wil je een goede show, en die krijgen we nu."

'We zouden dit haten'

Vanuit het perspectief van de coureur kan Villeneuve zich vinden in de woorden van Verstappen: "Als je het aan een pure racer zou vragen, zoals wij vroeger waren, dan denk ik dat we dit allebei zouden haten. We begonnen met racen omdat het hard en fysiek was, en dat is nu helemaal anders. Het vraagt een andere set vaardigheden. Maar uiteindelijk zie je nog steeds dat de beste coureurs vooraan rijden."

Hoe kijkt Villeneuve naar de rol van de batterijen?

Het feit dat de coureurs nu meer afhankelijk zijn van de batterijen, dan van hun eigen vaardigheden, valt wat minder goed bij Villeneuve: "Het verschil wanneer iemand wel of geen energie inzet is echt enorm. Op dit moment is het wel leuk, omdat het nieuw is en we nog niet precies weten wat we kunnen verwachten. Maar als we tien races lang hetzelfde patroon zien, dan kan het op den duur nogal eentonig worden. Laten we eerst maar eens gaan kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen."

  • MLTG

    Posts: 1.187

    We weten het ondertussen wel. max vind het niet leuk, max heeft het niet naar zijn zijn.
    En als hij dadelijk wint staat hij weer als een kind zo blij te juichen en zoeken zijn fans naar excuses
    waarom het dan opeens wel leuk is.

    • + 7
    • 25 maa 2026 - 08:52
    • NicoS

      Posts: 20.418

      Max zegt helemaal niks, dit is weer een analist die ernaar gevraagd wordt….

      • + 15
      • 25 maa 2026 - 09:20
    • Flexwing

      Posts: 306

      Als zou max winnen hij blijft bij zijn stand punt

      • + 11
      • 25 maa 2026 - 09:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.800

      "En als hij dadelijk wint staat hij weer als een kind zo blij te juichen en zoeken zijn fans naar excuses
      waarom het dan opeens wel leuk is."
      Lees anders even het interview met Jock Clear in Ignition Casino die precies het tegenovergestelde zegt...

      • + 13
      • 25 maa 2026 - 09:29
    • NicoS

      Posts: 20.418

      Zolang de batterij laden het belangrijkste is, en tevens de belemmering om fatsoenlijk te racen in de F1, zal ik het nooit iets vinden, van mij geen excuses…
      Hybride prima, maar wel in een gezonde verhouding.

      • + 5
      • 25 maa 2026 - 09:37
    • Regenrace

      Posts: 2.478

      Elders las ik een kop: de Netflix generatie heeft gewonnen - en zo is het. Dit holle artikel is verder slechts bedoeld om het V-woord er weer in te proppen.

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 09:49
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 999

      @MLTG
      En nog maar eens zo'n compleet onnodige en zinloze post van je! Het helpt tegenwoordig als je vérder leest dan de gemiddelde sensatiekop. Waarschijnlijk liet je je vingertjes al nijdig over je toetsen roffelen voordat je überhaupt bij de inhoud was.

      Als je maar je weer geluksmomentje vindt om - [quote] "als een kind zo blij" - je prietpraat te verkondigen. Niet waar?!

      • + 12
      • 25 maa 2026 - 10:26
    • Pietje Bell

      Posts: 33.893

      @Glasvezelcoureur, @MLTG komt hier enkel om Max zwart te maken.
      Geen aandacht aan schenken.

      • + 7
      • 25 maa 2026 - 10:30
    • MLTG

      Posts: 1.187

      Toch grappig om de reacties te lezen van de oranjecamping die klagen over " mijn post" en zelf , even denken. Hoeveel posts heb je over de vriendin van Max gepost Pietje? En glasvezelcorreur, die betrap ik nou ok niet echt op inhoudelijke reacties.
      Wel graag anderen aanvallen, dat dan weer wel.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 10:52
    • WickieDeViking

      Posts: 827

      MLTG, het één sluit het ander niet uit.

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 13:00
    • Need5Speed

      Posts: 3.603

      @MTLG lees je je eigen posts wel eens terug voordat je commentaar geeft op anderen?
      Pietje komt vaak met nieuws dat nog niet hier bekend is en andere wetenswaardigheden. En hij wordt weleens minder vriendelijk als sommige mensen daar aanleiding toe geven.

      En wat breng jij voor nuttigs? Gezuig over een oranjecamping?

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 13:14
    • 919

      Posts: 4.079

      🤷
      Ach, De zoveelste anti-Verstappen fan die jarenlang gefrustreerd onder een steen geleefd heeft en er nu onderuit komt denkend dat ze haar gram kan gaan halen. Sport naar de klote maakt niet uit, als het de Verstappen fans maar irriteert is het doel bereikt.

      Kan je eigenlijk alleen maar medelijden mee hebben.

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 13:23
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 999

      @MLTG
      "We weten het ondertussen wel. max vind het niet leuk, max heeft het niet naar zijn zijn. En als hij dadelijk wint staat hij weer als een kind zo blij te juichen en zoeken zijn fans naar excuses waarom het dan opeens wel leuk is."

      U bedoelt dit soort inhoudelijke zaken, MLTG?
      Klopt, daar ben ik niet van, noch van campings...

      Wel van het reageren op figuren die dit soort onnodige suggestieve prietpraat plaatsen. Om te bashen. Niet meer, niet minder. Waarom zou je het anders plaatsen?!

      Jij en je muppetmaatjes, tot wie ik me inderdaad ook met regelmaat wend, doen dit uitsluitend om te zieken, om daarna over campings en hordes te kunnen gaan kotsen...

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 14:53
  • Bertrand Gachot

    Posts: 400

    “Per ongeluk” de AD f1 podcast van afgelopen zondag geluisterd en de “ peppie en kokkie” van dienst, denken serieus dat er consensus is over het huidige “ race product “ en zetten in op grote veranderingen op korte termijn. Eén van de Einsteins stelde voor 200 miljoen per team terug te betalen en terug te gaan naar een batterij vrije versie. De Fom FIA, de Britse pers en niet onbelangrijk Mercedes en Ferrari zijn uitermate tevreden, dus wen er maar aan, dit gaat echt niet meer veranderen.

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 09:07
  • John6

    Posts: 11.534

    Maar uiteindelijk zie je nog steeds dat de beste coureurs vooraan rijden, is dat zo, ik zie de beste auto's vooraan rijden, maar goed zo heeft ieder zijn kijk erop.

    • + 4
    • 25 maa 2026 - 10:06
    • MLTG

      Posts: 1.187

      Maar dat is altijd zo geweest. Wanneer precies was dat niet dan. Een correur kan een klein verschil maken maar de grootste factor blijft toch altijd de auto in de F1.
      Vraag de gemiddelde Max fan over Hamilton en je krijgt te horen dat die alleen zoveel titels heeft omdat hij in de beste auto zat.
      Dus eigenlijk is er niks verandert. Alleen het punt waar de auto beter is is anders geworden

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 10:48
    • f(1)orum

      Posts: 9.800

      "Vraag de gemiddelde Max fan over Hamilton en je krijgt te horen dat die alleen zoveel titels heeft omdat hij in de beste auto zat."
      Dat zeggen niet alleen de gemiddelde Max fans.

      • + 8
      • 25 maa 2026 - 10:54
    • MLTG

      Posts: 1.187

      Je snapt het punt weer eens niet f(1)orum. Niet dat verassend is. Maar je bent het dus er mee eens dat het altijd al de auto's waren die bepalend waren wie vooraan rijd en niet de rijder?

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 11:15
    • f(1)orum

      Posts: 9.800

      Uiteraard zijn de auto's voor een heel groot deel bepalend, ik snap alleen niet wat dit te maken heeft met de gemiddelde Max fan. Iedereen die F1 kijkt weet hoe belangrijk de auto is voor een wk; dat geldt voor Max, dat geldt voor Lewis, dat geldt voor Lando, etc.

      • + 6
      • 25 maa 2026 - 11:20
    • NicoS

      Posts: 20.418

      Iedereen weet dat de auto een bepalende factor is in de F1, ja zelfs die vervelende Max fans @MLTG…..
      Maar om dat als excuus te gebruiken dat het dan niet erg is dat de coureurs bijna helemaal niet meer het verschil kunnen maken, of in ieder geval niet op de manier zoals zou moeten, is een beetje slap.

      • + 6
      • 25 maa 2026 - 11:34
    • Housmans

      Posts: 411

      "Maar dat is altijd zo geweest. Wanneer precies was dat niet dan"

      Waar zegt John6 dan precies dat het in het verleden niet zo was?

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 12:01
  • Larry Perkins

    Posts: 63.724

    "Het is een andere manier van racen, maar het is wel leuk! Uiteindelijk wil je een goede show, en die krijgen we nu."

    Het is alleen leuk als je een complete leek bent of je graag wilt laten belazeren. Er zijn ook zat mensen die fan zijn van (nep) Amerikaans worstelen, dat je denkt "Hoe dan?".

    • + 3
    • 25 maa 2026 - 11:41

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

