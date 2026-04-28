Audi houdt vast aan Hülkenberg: "Nog nooit zo scherp geweest"

Nico Hülkenberg hoeft nog lang niet aan stoppen te denken in de Formule 1. Althans, als het aan Mattia Binotto ligt. De ervaren Duitser maakt op 38-jarige leeftijd nog altijd indruk en speelt een sleutelrol binnen het project van Audi F1 Team.

Hoewel Hülkenberg tot de oudere garde op de grid behoort, ziet zijn teambaas geen enkele reden om te twijfelen aan zijn toekomst. Integendeel: de Duitser lijkt volgens Binotto juist in topvorm te verkeren.

Binotto lovend: ‘Hülkenberg scherper dan ooit’

Binotto is duidelijk onder de indruk van wat hij de afgelopen maanden heeft gezien. “Ik heb hem zelden zo scherp en gefocust meegemaakt”, stelt de Italiaan in gesprek met Bild. “Je merkt aan alles dat hij plezier heeft in wat hij doet en zich comfortabel voelt in de auto.”

Een afscheid lijkt dan ook nog ver weg. “Ik zie hem voorlopig niet stoppen. Hij heeft nog genoeg in zich en laat dat ook zien op de baan. Leeftijd speelt in zijn geval eigenlijk geen enkele rol, zijn rondetijden spreken voor zich.”

Ervaring goud waard voor Audi-project

Met meer dan 250 Grands Prix achter zijn naam is Hülkenberg een belangrijke pion binnen het team. Volgens Binotto reikt zijn impact verder dan alleen prestaties op zondag. “Hij is niet alleen een sterke coureur, maar ook naast de baan van grote waarde. Hij is betrouwbaar en neemt het team op sleeptouw.”

Die rol is ook cruciaal voor teamgenoot Gabriel Bortoleto, die volop profiteert van de ervaring van de Duitser. “Hij is jong en snel, maar leert enorm veel. De samenwerking tussen die twee is precies wat we nodig hebben.”

Binotto ziet dan ook geen interne strijd, maar juist stabiliteit. “Ze werken goed samen en houden het team in balans. Dat is essentieel in deze fase. Interne spanningen helpen niemand vooruit, en daar is hier absoluut geen sprake van.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Hülkenberg Mattia Binotto Audi

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

