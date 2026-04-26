Max Verstappen zorgt regelmatig voor ophef met zijn goudeerlijke uitspraken over de autosport. Begin dit jaar omschreef hij de nieuwe F1-regels als 'Formule E op steroïden', maar hij lijkt nu toch meer interesse te hebben in de elektrische klasse dan gedacht. Volgens Antonio Felix da Costa is Verstappen zeer geïnteresseerd in de nieuwe generatie Formule E-bolides.

Verstappen is geen fan van de grote rol die de batterijen dit jaar in de Formule 1 spelen. Zijn vergelijking met de Formule E liet begin dit jaar dan ook het nodige stof opwaaien. In de Formule E hadden ze geen problemen met Verstappens uitspraken, en ze nodigden hem zelfs uit voor een test. De viervoudig wereldkampioen ging niet op dat aanbod, maar volgens de CEO van de klasse nam de aandacht voor de sport wel toe.

Wat appte Verstappen?

Nu lijkt Verstappen de Formule E toch leuker te vinden dan gedacht. Jaguar-coureur Antonio Felix da Costa stelt bij Motorsportweek namelijk dat Verstappen hem een opvallend berichtje stuurde: "Ik heb best een leuk verhaal: toen de Gen3 werd gelanceerd, was één van de eerste berichten die ik kreeg er eentje van Max Verstappen. Hij zei zoiets van: 'Ik ben hier niet zo zeker van.' Toen gisteren de nieuwe auto's werden gepresenteerd, was één van de eerste berichten weer van Max. Toen zei hij: 'Dit is cool!'"

De Gen4-auto's lijken Verstappen dus wel te kunnen bekoren: "Als de jongens uit de Formule 1 het goedkeuren, dan is dat ook cool! Ik denk dat dat gewoon geweldig is voor onze serie."

Wat houden de nieuwe regels in?

De nieuwe generatie Formule E-auto's belooft veel goeds. De auto's zullen binnen 1,8 seconden van de nul naar honderd kilometer per uur gaan en het is de verwachting dat ze slechts een paar seconden langzamer zullen zijn dan de F1-auto's. De Formule E is momenteel aan het testen met de Gen4-auto's en ze zijn deze week te vinden op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk.