Verstappen toont interesse in nieuwe Formule E-auto's

Max Verstappen zorgt regelmatig voor ophef met zijn goudeerlijke uitspraken over de autosport. Begin dit jaar omschreef hij de nieuwe F1-regels als 'Formule E op steroïden', maar hij lijkt nu toch meer interesse te hebben in de elektrische klasse dan gedacht. Volgens Antonio Felix da Costa is Verstappen zeer geïnteresseerd in de nieuwe generatie Formule E-bolides.

Verstappen is geen fan van de grote rol die de batterijen dit jaar in de Formule 1 spelen. Zijn vergelijking met de Formule E liet begin dit jaar dan ook het nodige stof opwaaien. In de Formule E hadden ze geen problemen met Verstappens uitspraken, en ze nodigden hem zelfs uit voor een test. De viervoudig wereldkampioen ging niet op dat aanbod, maar volgens de CEO van de klasse nam de aandacht voor de sport wel toe.

Wat appte Verstappen?

Nu lijkt Verstappen de Formule E toch leuker te vinden dan gedacht. Jaguar-coureur Antonio Felix da Costa stelt bij Motorsportweek namelijk dat Verstappen hem een opvallend berichtje stuurde: "Ik heb best een leuk verhaal: toen de Gen3 werd gelanceerd, was één van de eerste berichten die ik kreeg er eentje van Max Verstappen. Hij zei zoiets van: 'Ik ben hier niet zo zeker van.' Toen gisteren de nieuwe auto's werden gepresenteerd, was één van de eerste berichten weer van Max. Toen zei hij: 'Dit is cool!'"

De Gen4-auto's lijken Verstappen dus wel te kunnen bekoren: "Als de jongens uit de Formule 1 het goedkeuren, dan is dat ook cool! Ik denk dat dat gewoon geweldig is voor onze serie."

Wat houden de nieuwe regels in?

De nieuwe generatie Formule E-auto's belooft veel goeds. De auto's zullen binnen 1,8 seconden van de nul naar honderd kilometer per uur gaan en het is de verwachting dat ze slechts een paar seconden langzamer zullen zijn dan de F1-auto's. De Formule E is momenteel aan het testen met de Gen4-auto's en ze zijn deze week te vinden op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk.

F1 Nieuws Max Verstappen António Félix da Costa Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • d@nny

    Posts: 3.602

    Wellicht wil Max wel ff in de Gen4 testen.

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 12:20
  • Pietje Bell

    Posts: 34.474

    Victoria post altijd meteen iets als ze met haar gezin bij Max is. Deze keer niets.
    Kennelijk zijn gisteren alleen Kelly's 'vriendinnen' op Lily's verjaardag geweest.
    Kelly heeft ook niets gepost. Misschien vandaag met familie?

    ibb.co/WWzb96Dj

    ibb.co/dJrDSxDS

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 13:01

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

