Max Verstappen kende wederom een zeer productieve dag op de tweede testdag van deze week in Bahrein. De Nederlander klokte een gigantisch aantal ronden, wat Red Bull Racing hoogstwaarschijnlijk zal bekoren. McLaren en Mercedes waren eveneens zeer productief, daar waar Ferrari juist zorgde voor een nieuwe discussie in de Formule 1.

Na een dag vanuit de pitstraat te hebben toegekeken, was het de beurt aan Verstappen om opnieuw achter het stuur van de RB22 te kruipen. Nadat Isack Hadjar tegen een probleem was aangelopen met het watersysteem, was het nog maar de vraag of de nieuwe auto van Red Bull goed voor de dag zou komen. De ochtendsessie verliep volgens plan, maar het waren niet Verstappen en zijn team die de spotlights naar zich toetrokken.

Ferrari zorgt voor nieuwe discussie

Lewis Hamilton kwam in de ochtend slechts vijf ronden in actie vanwege een probleem aan het chassis, maar precies dat handjevol ronden was genoeg om weer een enorme discussie in gang te zetten. Ferrari heeft namelijk een compleet nieuwe achtervleugel ontwikkeld dat de wenkbrauwen in de paddock heeft doen fronsen.

Het leek er namelijk sterk op dat de achtervleugel van Ferrari als het ware volledig omklapte. De HP-logo’s die normaal bovenop en naar voren gericht zijn, verschenen plots aan de achterkant, terwijl het grote IBM-logo net naar voren wees.

Die blauwe sponsorstickers zitten doorgaans aan de achterzijde van de vleugel. Daardoor leek het alsof Ferrari de achtervleugel volledig liet omdraaien op het rechte stuk, een opvallende en tot nu toe unieke aanpak die nog bij geen enkel ander team is gezien.

Aston Martin weer in de problemen

Daar waar Ferrari zorgde voor een nieuwe discussie, stapelden de problemen bij Aston Martin alleen maar verder op. Fernando Alonso kwam met zijn bolide stil te staan, wat uiteindelijk een rode vlag tot stand bracht. Wat er precies aan de hand was is nog niet bekend, maar sommige onboards toonden wel aan dat de Honda-motor tegen een mankement is aangelopen.

Een flinke domper voor Aston Martin en Alonso, die juist al hun hoop in de nieuwe reglementen had gestopt. De realiteit lijkt voorlopig door te schemeren dat het team uit Silverstone nog niet in de buurt is van de topteams.

Verstappen kent weer goede dag

Verstappen kende wederom een zeer productieve dag in Bahrein. De Nederlander zette maar liefst 139 (!) ronden neer zonder enig moment stil te vallen. Daarnaast reed hij de derde tijd in de RB22, waarmee hij zich in de top wist te vestigen. Andrea Kimi Antonelli klokte de snelste tijd, gevolgd door Oscar Piastri.

Mercedes (156 ronden) en McLaren (158 ronden) kenden eveneens een uitstekende dag in het Midden-Oosten. De Duitse krachtbron waarover zij allebei beschikken, lijkt op het oog niet kapot te krijgen.

Nog slechts één dag ligt er in het verschiet voor dat alle teams zich gaan voorbereiden op de eerste race in Australië op 8 maart. Hadjar zal namens Red Bull het spits afbijten in de ochtend, daar waar Verstappen de testsessie in de middag zal afsluiten.