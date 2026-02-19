user icon
Verstappen nestelt zich tussen Mercedes en McLaren, Ferrari zorgt voor controverse

Max Verstappen kende wederom een zeer productieve dag op de tweede testdag van deze week in Bahrein. De Nederlander klokte een gigantisch aantal ronden, wat Red Bull Racing hoogstwaarschijnlijk zal bekoren. McLaren en Mercedes waren eveneens zeer productief, daar waar Ferrari juist zorgde voor een nieuwe discussie in de Formule 1

Na een dag vanuit de pitstraat te hebben toegekeken, was het de beurt aan Verstappen om opnieuw achter het stuur van de RB22 te kruipen. Nadat Isack Hadjar tegen een probleem was aangelopen met het watersysteem, was het nog maar de vraag of de nieuwe auto van Red Bull goed voor de dag zou komen. De ochtendsessie verliep volgens plan, maar het waren niet Verstappen en zijn team die de spotlights naar zich toetrokken.

Ferrari zorgt voor nieuwe discussie

Lewis Hamilton kwam in de ochtend slechts vijf ronden in actie vanwege een probleem aan het chassis, maar precies dat handjevol ronden was genoeg om weer een enorme discussie in gang te zetten. Ferrari heeft namelijk een compleet nieuwe achtervleugel ontwikkeld dat de wenkbrauwen in de paddock heeft doen fronsen. 

Het leek er namelijk sterk op dat de achtervleugel van Ferrari als het ware volledig omklapte. De HP-logo’s die normaal bovenop en naar voren gericht zijn, verschenen plots aan de achterkant, terwijl het grote IBM-logo net naar voren wees.

Die blauwe sponsorstickers zitten doorgaans aan de achterzijde van de vleugel. Daardoor leek het alsof Ferrari de achtervleugel volledig liet omdraaien op het rechte stuk, een opvallende en tot nu toe unieke aanpak die nog bij geen enkel ander team is gezien.

Aston Martin weer in de problemen

Daar waar Ferrari zorgde voor een nieuwe discussie, stapelden de problemen bij Aston Martin alleen maar verder op. Fernando Alonso kwam met zijn bolide stil te staan, wat uiteindelijk een rode vlag tot stand bracht. Wat er precies aan de hand was is nog niet bekend, maar sommige onboards toonden wel aan dat de Honda-motor tegen een mankement is aangelopen. 

Een flinke domper voor Aston Martin en Alonso, die juist al hun hoop in de nieuwe reglementen had gestopt. De realiteit lijkt voorlopig door te schemeren dat  het team uit Silverstone nog niet in de buurt is van de topteams.

Verstappen kent weer goede dag 

Verstappen kende wederom een zeer productieve dag in Bahrein. De Nederlander zette maar liefst 139 (!) ronden neer zonder enig moment stil te vallen. Daarnaast reed hij de derde tijd in de RB22, waarmee hij zich in de top wist te vestigen. Andrea Kimi Antonelli klokte de snelste tijd, gevolgd door Oscar Piastri

Mercedes (156 ronden) en McLaren (158 ronden) kenden eveneens een uitstekende dag in het Midden-Oosten. De Duitse krachtbron waarover zij allebei beschikken, lijkt op het oog niet kapot te krijgen. 

Nog slechts één dag ligt er in het verschiet voor dat alle teams zich gaan voorbereiden op de eerste race in Australië op 8 maart. Hadjar zal namens Red Bull het spits afbijten in de ochtend, daar waar Verstappen de testsessie in de middag zal afsluiten.

Kanttekening: Max reed de snelste tijd met de C3 en Kimi en Piastri met de C4.

Piastri weet ik niet helemaal zeker, maar dacht het wel.

  • 5
  • 19 feb 2026 - 17:16
Reacties (20)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 850

    Ferrari verreweg beste van z'n plek bij de start. Benieuwd hoe dit gaat uitpakken in Melbourne...

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 17:05
  • Pietje Bell

    Posts: 33.245

    Kanttekening: Max reed de snelste tijd met de C3 en Kimi en Piastri met de C4.

    Piastri weet ik niet helemaal zeker, maar dacht het wel.

    • + 5
    • 19 feb 2026 - 17:16
    • f(1)orum

      Posts: 9.536

      Oscar ook C3, volgens mij

      • + 4
      • 19 feb 2026 - 17:19
    • f(1)orum

      Posts: 9.536

      Daarnaast waren de longruns van sowieso Oscar ook structureel sneller dan Max; op verschillende compounds.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 17:21
    • hupholland

      Posts: 9.661

      volgens mij waren stint 1 en stint 2 nagenoeg gelijk, met Verstappen misschien zelfs iets sneller. Althans, afgaande op de tijden in het liveblog van MS, die ze mooi op een rijtje hadden staan. Stint 3 was Piastri wel iets sneller. Maar goed, ik heb verder niet meegekeken, dus misschien heb ik wat gemist?

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 17:26
    • Pietje Bell

      Posts: 33.245

      Volgens James Vowles op F1 TV had RBR de PU "quite a bit" teruggeschroefd.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 17:32
    • f(1)orum

      Posts: 9.536

      Ik heb een tijdlang de tijden gevolgd (Cameron cc) en zag zowel op de mediums als de hards dat Oscar eigenlijk steevast sneller was; alleen in de laatste sector was het verschil minder groot. Maar misschien waren niet alle tijden correct, daar ik begreep dat er wel wat issues waren met de life timing?

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 17:34
    • f(1)orum

      Posts: 9.536

      Dat kan natuurlijk ook, @Pietje

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 17:34
    • hupholland

      Posts: 9.661

      maar waren ze wel precies op hetzelfde moment begonnen dan? je moet ze natuurlijk wel op hetzelfde moment in de simulatie met elkaar vergelijken, dat gaat met een lijstje denk ik wat makkelijker.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 18:48
    • hupholland

      Posts: 9.661

      Vergelijking: racesimulaties Verstappen vs Piastri
      We hebben het al gezegd: vergelijken kan eigenlijk niet tijdens testdagen, simpelweg omdat we niet weten of de teams nou echt het achterste van de tong laten zien. Maar qua consistentie en verval in rondetijden - vaak door bandenslijtage - is wel interessant om te zien en dus gaan we het toch doen: de racesimulaties van Max Verstappen en Oscar Piastri naast elkaar gelegd.

      Max Verstappen
      Stint 1 (C3) - 14 ronden: 1.39.062 - 1.39.391 - 1.39.276 - 1.39.597 - 1.39.545 - 1.39.362 - 1.39.375 - 1.40.256 - 1.39.443 - 1.39.654 - 1.39.776 - 1.39.810 - 1.40.076 - 1.40.174

      Stint 2 (C2) - 17 ronden: 1.38.418 -1.38.576 -1.38.511 - 1.38.750 - 1.38.593 - 1.38.672 - 1.38.707 - 1.38.690 - 1.38.588 - 1.38.665 - 1.38.741 - 1.38.720 - 1.38.945 - 1.38.904 - 1.38.928 - 1.39.014 - 1.39.250

      Stint 3 (C2) - 21 ronden: 1.37.540 - 1.37.606 - 1.37.372 - 1.37.438 - 1.37.579 - 1.37.525 - 1.37.472 - 1.37.581 - 1.37.579 - 1.37.616 - 1.37.493 - 1.37.522 - 1.37.714 - 1.37.925 - 1.37.840 - 1.37.945 - 1.38.232 - 1.39.081 - 1.39.022 - 1.39.488 - 1.39.222

      Oscar Piastri
      Stint 1 (C3) - 13 ronden: 1.39.242 - 1.39.619 - 1.39.099 - 1.39.536 - 1.39.681 - 1.39.931 - 1.39.979 - 1.40.196 - 1.40.002 - 1.40.834 - 1.40.155 - 1.40.155 - 1.40.212

      Stint 2 (C2) - 18 ronden: 1.38.393- 1.38.066 - 1.37.796 - 1.37.866 - 1.38.028 - 1.38.091 - 1.38.511 - 1.38.110 - 1.38.440 - 1.38.362 - 1.38.585 - 1.38.608 - 1.38.558 - 1.38.849 - 1.38.717 - 1.39.096 - 1.38.935 - 1.39.010

      Stint 3 (C1) - 19 ronden: 1.36.889 - 1.36.647 - 1.36.576 - 1.36.895 - 1.36.931 - 1.37.065 - 1.37.106 - 1.37.433 - 1.37.310 - 1.37.999 - 1.37.946 - 1.38.399 - 1.38.215 - 1.38.057 - 1.38.209 - 1.38.175 - 1.38.593 - 1.38.370 - 1.38.891

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 18:52
    • Pietje Bell

      Posts: 33.245

      @HH, wil je de tijden even onder elkaar

      en vervolgens naast elkaar zetten? :-))

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 18:55
    • hupholland

      Posts: 9.661

      nee, maar elders is dat lijstje wel te vinden, met de gemiddelden erbij. Max in de eerste stint, op exact dezelfde band 2 tiende sneller. Daarna loopt het qua bandenkeuze uit elkaar, Piastri ruim een tiende sneller in de 2e stint op een zachtere compound... en in de 3e stint omgekeerde bandenkeuze Piastri ook iets sneller. Maar Max zn simulatie is dan weer 2 ronden langer... over de bandenkeuze in stint 2 is wat verwarring, hierboven staat C2 voor Max, maar elders C1.
      Hoe dan ook zat het wel heel dicht bij elkaar.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 19:07
  • Dale U

    Posts: 1.823

    De GP's die dit seizoen ook voorzien zijn van een sprintrace, zullen helemaal een groot ? zijn, wat betreft de afstelling met maar 1 VT in dat weekend met de 2026 auto.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 17:20
    • Erwinnaar

      Posts: 5.483

      En honderden uren in een simulator. Die dingen moet verboden worden om meer aan toeval over te laten. Laat men maar op het circuit ALLES bedenken. Wordt stuk interessanter van.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 18:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.055

      Ja, en ook de vt's en kwalificatie(s) afschaffen, wie vlak voor de start zijn auto vooraan heeft gezet, start vanaf pole.
      En uiteraard nemen de coureurs zelf een reserveband om hun schouder om zelf een band te kunnen verwisselen.
      Verder nog weg met de vleugels, sidepods, luchthappers, halo's, sponsor-uitingen en helmen. Een petje en een stofbril volstaan...

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 18:28
    • Pietje Bell

      Posts: 33.245

      Precies @Larry! En niet te vergeten: GEEN radio contact!

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 18:52

