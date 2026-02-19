Viaplay heeft opnieuw een lastig jaar achter de rug. De streamingdienst verloor in 2025 zo’n 400.000 abonnees in Nederland en Scandinavië, al wist het bedrijf het verlies wel enigszins te beperken. Het mediabedrijf dat de Nederlandse Formule 1-fans voorziet van de uitzendingen van de races, maakte onlangs de jaarcijfers bekend.

Uit de jaarcijfers blijkt dat Viaplay eind vorig jaar nog 4,36 miljoen abonnees telde in zijn kernlanden. Een jaar eerder waren dat er nog 4,76 miljoen. Dat betekent een daling van ruim acht procent, terwijl het platform zich juist volledig focust op deze regio’s.

Voorzichtig herstel na dieptepunt

Toch is er ook een kleine lichtpuntje zichtbaar. In het tweede kwartaal van 2025 bereikte Viaplay een dieptepunt met 4,25 miljoen kernabonnees. Sindsdien is het aantal klanten weer licht gestegen, al ligt het niveau nog steeds duidelijk lager dan in 2024 en de jaren daarvoor.

Ook de omzet kreeg een klap. Die daalde met meer dan vier procent tot ongeveer 1,65 miljard euro. Het verlies kwam uiteindelijk uit op 45,5 miljoen euro. Dat is wel zo’n 7 miljoen minder dan een jaar eerder, wat erop wijst dat de besparingsmaatregelen stilaan effect beginnen te hebben.

Focus op kernmarkten en nieuwe abonnementen

De streamingdienst kampt al enkele jaren met teruglopende cijfers en voerde in 2023 een grote herstructurering door. Daarbij trok Viaplay zich terug uit verschillende regio’s om kosten te drukken en de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

Sindsdien ligt de focus volledig op Nederland en Scandinavië. Viaplay introduceerde bovendien nieuwe abonnementsvormen, waaronder een goedkopere formule met advertenties. In Nederland blijft de dienst vooral bekend als de uitzender van de Formule 1, waardoor het platform hoopt opnieuw abonnees aan zich te binden.

Nadat Viaplay de F1-rechten in Nederland overnam van Ziggo Sport, slaagde de streamingdienst er niet altijd in om te kunnen boteren. Toch verlengde het bedrijf de deal met de koningsklasse van de autosport tot en met 2029.