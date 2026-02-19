user icon
icon

Viaplay nog dieper in de problemen: Honderd duizenden abonnees namen afscheid

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Viaplay nog dieper in de problemen: Honderd duizenden abonnees namen afscheid

Viaplay heeft opnieuw een lastig jaar achter de rug. De streamingdienst verloor in 2025 zo’n 400.000 abonnees in Nederland en Scandinavië, al wist het bedrijf het verlies wel enigszins te beperken. Het mediabedrijf dat de Nederlandse Formule 1-fans voorziet van de uitzendingen van de races, maakte onlangs de jaarcijfers bekend.

Uit de jaarcijfers blijkt dat Viaplay eind vorig jaar nog 4,36 miljoen abonnees telde in zijn kernlanden. Een jaar eerder waren dat er nog 4,76 miljoen. Dat betekent een daling van ruim acht procent, terwijl het platform zich juist volledig focust op deze regio’s.

Meer over Viaplay 'Viaplay kan prijzen niet verhogen voor nieuw F1-seizoen'

'Viaplay kan prijzen niet verhogen voor nieuw F1-seizoen'

10 feb
 Viaplay verrast fans: F1-testweek in Bahrein deels gratis te zien

Viaplay verrast fans: F1-testweek in Bahrein deels gratis te zien

10 feb

Voorzichtig herstel na dieptepunt

Toch is er ook een kleine lichtpuntje zichtbaar. In het tweede kwartaal van 2025 bereikte Viaplay een dieptepunt met 4,25 miljoen kernabonnees. Sindsdien is het aantal klanten weer licht gestegen, al ligt het niveau nog steeds duidelijk lager dan in 2024 en de jaren daarvoor.

Ook de omzet kreeg een klap. Die daalde met meer dan vier procent tot ongeveer 1,65 miljard euro. Het verlies kwam uiteindelijk uit op 45,5 miljoen euro. Dat is wel zo’n 7 miljoen minder dan een jaar eerder, wat erop wijst dat de besparingsmaatregelen stilaan effect beginnen te hebben.

Focus op kernmarkten en nieuwe abonnementen

De streamingdienst kampt al enkele jaren met teruglopende cijfers en voerde in 2023 een grote herstructurering door. Daarbij trok Viaplay zich terug uit verschillende regio’s om kosten te drukken en de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

Sindsdien ligt de focus volledig op Nederland en Scandinavië. Viaplay introduceerde bovendien nieuwe abonnementsvormen, waaronder een goedkopere formule met advertenties. In Nederland blijft de dienst vooral bekend als de uitzender van de Formule 1, waardoor het platform hoopt opnieuw abonnees aan zich te binden.

Nadat Viaplay de F1-rechten in Nederland overnam van Ziggo Sport, slaagde de streamingdienst er niet altijd in om te kunnen boteren. Toch verlengde het bedrijf de deal met de koningsklasse van de autosport tot en met 2029.

Glasvezelcoureur

Posts: 851

Vorig jaar wilde ik al, maar kon het niet. Dit jaar ik ben een van de honderdduizenden...

  • 13
  • 19 feb 2026 - 18:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Viaplay

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.483

    Het bekt ook nooit lekker die naam, ViaPlay. Weg Afspelen. tja, hoe komen ze erop. Ziggo idem, geen idee wat zoiets betekend.

    • + 1
    • 19 feb 2026 - 17:34
  • 919

    Posts: 3.994

    Prijsverhoging incoming, again!

    Melkkoe Nederland staat weer klaar 🫡 om de zakken leeg te laten kloppen om de gaten van de door ViaPlay te groot aangetrokken broek te vullen.

    At your service. 👌👍💪

    • + 8
    • 19 feb 2026 - 17:38
    • HarryLam

      Posts: 5.282

      Betalen om geen advertenties te zien, snappen ze dan niet dat zoiets echt niet kan.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 20:33
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 851

    Vorig jaar wilde ik al, maar kon het niet. Dit jaar ik ben een van de honderdduizenden...

    • + 13
    • 19 feb 2026 - 18:04
  • vosje1991

    Posts: 462

    De prijzen zijn ook veel te hoog en het aanbod te slecht. En dan ook nog races onderbreken met reclames. Viaplay is alleen interessant voor mensen die ook van darten en van engels voetbal houden. En zelfs daar zenden ze al niet alles meer van uit. Voor de F1 liefhebber is F1TV veel interessanter.

    • + 7
    • 19 feb 2026 - 18:19
  • FANLADY

    Posts: 1

    En zij maken het nu ook onmogelijk om alleen het goedkopere F1TVpro abonnement aan te schaffen. Men wordt doorverwezen naar Viaplay of het dure premium F1TV abo. Hier zit nu een langjarige fan met een al jaren F1TVpro abo, die gewoon wordt verlengd a € 94,99. Blij mee.

    • + 6
    • 19 feb 2026 - 18:22
  • Polleke2

    Posts: 1.893

    Hoe eerder ze ophoepelen hoe beter.zakkenvullers.

    • + 11
    • 19 feb 2026 - 18:42
    • 919

      Posts: 3.994

      Hoho, zakkenvullers? Dat zou nóg veel erger zijn. Gelukkig gooien de abonnees alleen maar geld over de schutting om ViaPlay hun schulden voor hen te betalen. Moest er nog eens bij komen, dat ze daarboven op nóg meer geld willen hebben.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 19:08
    • AUDI_F1

      Posts: 3.556

      De aandelen koers staat toch al een tijdje stabiel erg laag. Zo rond een dubbeltje per aandeel.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 20:10
    • Kampsie

      Posts: 1.579

      Jij werkt natuurlijk voor niets?

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 20:22
  • Flexwing

    Posts: 276

    Gaat prijs weer omhoog gelukkig heb ik f1tv en zonder reclame

    • + 3
    • 19 feb 2026 - 18:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.518

    Zo jammer dit.
    Nou ja, ik ben bereid om twee maal zoveel te geven voor 'n jaar abbonement.
    Dus 60€.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 19:05
  • Knalpijp

    Posts: 2.401

    Gewoon boycotten mensen? Verschrikkelijk commentaar van die twee clowns. De gewone man wordt in de maling genomen met de reclame, als je meer betaald dan zonder reclame.
    Wat mij totaal is tegenvallen is de klantenservice " van als het je niet aanstaat dan zeg maar op kreeg ik te horen" en vanaf dat moment was ik ook weg.

    • + 7
    • 19 feb 2026 - 19:08
  • Sluweslager

    Posts: 224

    Zit nu al een aantal jaren bij F1TV en heb daar nooit gezeik, goed commentaar en geen commercials... prijs is ook goed te doen helemaal omdat andere sporten mij niet echt boeien om te kijken.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 19:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.518

      Ik heb, behalve het kinderachtige commentaar, totaal geen problemen met Viaplay....en geen haperingen of beeldkwaliteit ook.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 20:07
  • Gummy

    Posts: 356

    Creatief gebruik maken van Viaplay om F1TV te kijken. Vind iemand die een abonnement heeft. Vraag dan om inloggegevens en log in bij F1TV. Dit kunnen 2 andere mensen doen. Dus op 1 Viaplay account kunnen 3 mensen f1 kijken.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 20:03
  • Kampsie

    Posts: 1.579

    Niemand is verplicht om een abbonement te nemen bij viaplay, neem een abbonement op f1tv. Ik blijf wel lekker bij viaplay en het bevalt mij prima. Al dat gezeik om te zeiken. De meeste reacties zullen straks gaan over hoe blij men is om geen viaplay abbonement te hebben, wat is dan jullie probleem?

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 20:14
  • Need5Speed

    Posts: 3.536

    Ik kijk de races niet meer live. Ik kijk naar een YouTube kanaal zoals dat van F1Gamer en dan zie je live de posities van alle coureurs op een kaart en alle ronde- en sectortijden, met behoorlijk goed commentaar erbij.
    Vorig jaar een gratis race van ViaPlay ernaast gehad maar ik stoorde me aan het inferieure gewauwel en het is leuk om de auto's te zien rijden maar als je wil zien wie op dat moment snel gaat heb je er niet veel aan. Halverwege de TV uitgezet.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 20:23
    • F1 bekijker

      Posts: 9

      Hesgoal is elke race te zien en is gratis...

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 22:38
  • DBGates

    Posts: 3.908

    Wat zou er gebeurd zijn als ze mol en Plooij wel hadden meegenomen?

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 23:25
  • Regenrace

    Posts: 2.312

    Elk sportprogramma schijnt tegenwoordig niet compleet te zijn zonder een groep parasieten die de zaak stuk analyseren - niet alleen bij Viaplay overigens. Zo'n schaatswedstrijdje (Olympische winterspelen , 1.500 m) duurt twee minuten. Daarna wordt er nog anderhalf uur over na gezeken. Ik zeg, lozen die handel.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 23:49

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar