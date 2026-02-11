user icon
icon

De kop is eraf: Verstappen ziet er goed uit tijdens eerste testochtend in Bahrein

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De kop is eraf: Verstappen ziet er goed uit tijdens eerste testochtend in Bahrein

De ochtend van de eerste officiële testdag in Bahrein zit erop. Alle Formule 1-teams zijn in actie gekomen om zoveel mogelijk data te verzamelen, wat van cruciaal belang kan zijn voor het komende seizoen. Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een productieve ochtend, de Nederlander zette een behoorlijk aantal ronden neer.

Eindelijk is de F1 weer officieel begonnen. Aangezien de reglementen volledig op de schop zijn gegaan, kan het vizier gegooid worden op compleet nieuwe auto's met een nieuwe motor, chassis en aerodynamica. Na een shakedown in Barcelona, waar de meeste teams al in actie kwamen, bleek de Mercedes voorlopig het sterkste te zijn. 

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Colapinto veroorzaakt eerste rode vlag

Maar niet overal schijnt de Mercedes de meest betrouwbare krachtbron te zijn. Na ongeveer anderhalf uur testen, kwam de Argentijn Franco Colapinto stil te staan met zijn Alpine, waarin de Duitse krachtbron achterin ligt. Hiermee werd de eerste officiële rode vlag van het seizoen veroorzaakt. Of het aan de motor van Colapinto lag is nog niet bekend, wel is duidelijk dat het door een technisch mankement kwam. Na vijf minuten konden de overige rijders weer de baan op en later in de ochtend keerde ook de Argentijn terug. 

Wie ook voor gefronste wenkbrauwen zorgde, was het team van Audi. De debutant in de koningsklasse van de autosport kwam namelijk met een andere auto de baan op in Bahrein dan in Barcelona tijdens de shakedown. Het Duitse team heeft de sidepods van de R26 aangepast. 

Hamilton blokkeert, Verstappen ziet er goed uit

Ook de grote namen waren te bewonderen in de ochtend in Bahrein. Lewis Hamilton betrad namens Ferrari voor het eerst in 2026 de baan in de hoop om de goede shakedown in Barcelona een vervolgstuk te geven. De zevenvoudig wereldkampioen kende wel een spannend moment, aangezien hij met de SF-26 blokkeerde en even de baan afschoot. 

Verstappen kende een hele goede ochtend in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen klokte de snelste tijd en slaagde er bovendien in om een gigantisch aantal ronden neer te zetten (63 stuks). Ook Arvid Lindblad kende een zeer productieve ochtend met 75 ronden, wat inhoudt dat de motor van Red Bull - in samenwerking gemaakt met Ford - er voorlopig heel betrouwbaar uitziet.

Om 13:00 uur Nederlandse tijd zal de Formule 1 de middag van de testsessie in Bahrein hervatten. Lando Norris - de kersverse wereldkampioen - zal dan voor het eerst plaatsnemen in zijn nieuwe McLaren.

schwantz34

Posts: 41.784

Yep, met een uitstekende betrouwbaarheid kunnen ze lekker hun verdere testprogramma afwerken en bakken met data binnen blijven harken.

  • 12
  • 11 feb 2026 - 12:22
Foto's F1 Test Bahrain, 11 februari 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (29)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 3.175

    Lijkt mij logsich dat Verstappen er goed uit ziet na een wat vakantie

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 12:10
    • DenniSNL1980

      Posts: 424

      Was al op zoek naar een opmerking van Ouw over dat de helm geen licht doorlaat of iets dergelijks

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 13:13
  • Dale U

    Posts: 1.810

    Samen mer Arvid ruim 130 rondjes neergezet, dat geeft de burger moed (kijken wat de middag gaat doen)

    • + 10
    • 11 feb 2026 - 12:12
    • mario

      Posts: 15.124

      Beetje vreemd om de rondjes van de Racing Bulls op te tellen bij die van RBR.... Dan zou je ook kunnen zeggen de Mercedes teams ruim 210 ronden hebben gereden.... Geeft de burger dan dus ook moed??

      • + 3
      • 11 feb 2026 - 12:19
    • schwantz34

      Posts: 41.784

      Yep, met een uitstekende betrouwbaarheid kunnen ze lekker hun verdere testprogramma afwerken en bakken met data binnen blijven harken.

      • + 12
      • 11 feb 2026 - 12:22
    • f(1)orum

      Posts: 9.495

      Waarom is dat vreemd kijkend vanuit een PU standpunt? Benz bouwt al ruim 100 jaar motoren en was in de recentere jaren oppermachtig qua PU (2014-2021), terwijl RBPT 'net' is begonnen met hun eerste PU. Vanuit die context is het idd razendknap dat de 'maagdelijke' RBPT motoren (w.o. die dus van Racing Bulls) tot nu toe zo betrouwbaar zijn.

      • + 3
      • 11 feb 2026 - 13:22
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 824

      Of je gaat eens begrijpend te lezen, mariootje, en leert niet altíjd je eencellige ik te etaleren...

      • + 7
      • 11 feb 2026 - 13:23
    • WickieDeViking

      Posts: 298

      Dat zou je inderdaad kunnen zeggen, mario. Het leek even erop dat je niet snapte wat Dale U bedoelde, maar ik ben blij voor je dat je later in je reactie toch door had dat het om de PU ging.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:10
    • WickieDeViking

      Posts: 298

      Oftewel: tel even tot 10 voor je op het toetsenbord begint te rammen, aangezien de RBR emotie hoog bij je zit. Maar niks aan de hand dus. :)

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 14:12
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.108

      Ach mario krijgt een waas als het over Max verstappen/RBR gaat. Dan kan hij heel moeilijk tot 10 tellen.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:35
  • snailer

    Posts: 31.731

    Heb wat naar de tijden gekeken af en toe. Telkens de laatste ronde. Heb het niet specifiek over de snelheid, maar meer de constantheid. Het waren sampels, omdat ik geen complete lijst heb. Maar daar viel mij het volgende op:
    Op geel was Piastri lang behoorlijk constant. Dit gold ook voor Russell, maar dan wel een stuk langzamer. En bij Verstappen liep het een klein beetje op.

    De laatste keer dat ik even op de tracker keek, bleef ik even hangen, omdat toevallig Russell en Piastri naar buiten gingen op nieuwe rode. Daar kwamen ze dicht mee in de buurt van de Verstappen tijd. Echter hier gingen de rondetijden wel erg snel omhoog.
    En daardoor viel het me ook op dat Ocon zeer vlak was op rood.

    Hoe dan ook is het niks anders dan een indruk.

    Het zegt volgens mij allemaal nog niet veel.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 12:16
    • skibeest

      Posts: 2.007

      Afwachten tot de straatjes zijn opgehoogd met de zandzakken in de auto's

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 12:19
    • HarryLam

      Posts: 5.256

      Je gaat pas hard als je 1.30 rijdt, nog ruimte zat dus, maar ja ze beginnen net.

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 12:36
    • NicoS

      Posts: 20.095

      1:30….. lijkt mij sterk dat ze daar in de buurt komen, dat is een fractie langzamer dan de pole tijd van 2025. Snelste ronde vorig jaar in de race was een 1:35.
      Deze auto’s zijn minder snel dan vorig seizoen, dus een snelste tijd die richting de 1:35 gaat zal al knap zijn.

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 12:57
    • NicoS

      Posts: 20.095

      1:34 bedoel ik….;)

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 12:58
    • Larry Perkins

      Posts: 62.917

      Alle teams zijn flink aan het sandbaggen, vorige week reden ze nog 1.16 of 1.17, nu slechts 1.35 of nog langzamer...

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 13:20
    • HarryLam

      Posts: 5.256

      Langzamer, dacht ik niet, als je vol vermogen , motor + accu gaat zou je echt wel sneller moeten zijn......voor even.

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 13:22
    • WickieDeViking

      Posts: 298

      NicoS, de 2026 auto’s zijn niet simpelweg trager, ze zijn gewoon anders ontworpen en geprogrammeerd. Op rechte stukken kunnen ze zelfs hogere topsnelheden bereiken dan in 2025.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:16
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.262

      Je kunt het gewoon niet echt vergelijken, tenminste niet 'eerlijk'. Vorig jaar zaten de teams aan het eind van een ontwikkelingscyclus. Nu staat men juist aan het begin van een nieuw tijdperk. Dat gezegd hebbende:

      Norris reed vorig jaar op dag 1 in Bahrein een 1'30.430. Russell op dag 3 een 1'29.545. Als je dat naast een pak 'm beet 1.35 legt, lijkt het nu wel erg langzaam te gaan. Maar is dat wel zo?

      De vorige motoren werden in 2014 geïntroduceerd. De tijden van Norris en Russell van vorig jaar waren dus het resultaat van 12 jaar fine-tuning en ontwikkeling.

      Voorafgaand aan seizoen 2014 werd echter ook op Sakhir getest. Op de eerste testdag reed Nico Hulkenberg (Force India) de snelste tijd: 1:36.880. Felipe Massa (Williams F1) klokte uiteindelijk de snelste testtijd van het jaar (op Sakhir): 1:33.258.

      Hulkenberg eindigde het seizoen op een negende plaats, Massa werd zevende. De tijdens van nu zijn dus best acceptabel, maar zeggen tegelijkertijd he-le-maal niets.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:33
  • SennaS

    Posts: 11.390

    Rbr oogt goed in de 1e niet Newey auto

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 12:20
    • StevenQ

      Posts: 10.183

      Newey was de laatste paar jaar sowieso meer met andere dingen bezig dan de F1 auto, de auto's van 23, 24 en 25 waren al grotendeels geen Newey auto's meer

      • + 3
      • 11 feb 2026 - 12:23
  • Cicero

    Posts: 1.620

    Het is wat vroeg voor een straatfeest?

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 12:27
  • NicoS

    Posts: 20.095

    Slechts één rode vlag…… Best bijzonder.
    De betrouwbaarheid lijkt vooralsnog geen groot struikelblok.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 12:45
  • Beri

    Posts: 6.834

    Nou @Steven; wat een draaaaama voor Williams. Poeh. Vreselijk. Wat erg. Wat een mispeer. Ze kunnen er niks van. Wat een farce. Schande. Ze moeten zich schamen.

    • + 2
    • 11 feb 2026 - 12:50
  • The Wolf

    Posts: 52

    "De kop is eraf: Verstappen ziet er goed uit"

    Nogal logisch dat ie er beter uit ziet als z'n kop eraf ligt....

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 13:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.427

      Hopelijk laten ze dan zijn kop in z'n helm zitten...
      Wel ondersteboven weg zetten natuurlijk, dan blijft het bloed in die helm staan inplaats dat het overal naar toe loopt.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:09
  • Pietje Bell

    Posts: 33.088

    MV33Racing🏎
    @MV33Racing
    Fanaccount
    Good morning folks ☕️

    Max Verstappen just reached a top speed of 344 km/h on the straight (GPS data) 🚀

    For comparison: Last year in qualifying Max did 320 km/h top speed.

    via @Fred__18

    11:14 a.m. · 11 feb. 2026

    Barend
    @Barend16770893

    Is this highest speed of all drivers today?

    MV33Racing🏎
    @MV33Racing

    Yes

    algojali
    @azmiryuuchan
    ·
    1 u
    So does that mean it’s true that many people say new Regulation 2026 are faster
    on the straights than in the corners?

    MV33Racing🏎
    @MV33Racing
    ·
    1 u
    Fanaccount
    Yes, I think it's true. Lando said the same thing after Barcelona testing.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 13:18
  • Larry Perkins

    Posts: 62.917

    B R E A K I N G :

    RBR heeft Mercedes bijgehaald en gepasseerd!

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 13:24
  • Larry Perkins

    Posts: 62.917

    "De kop is eraf: Verstappen ziet er goed uit."

    Terwijl 'Second Choice George' weer zijn helm op moest houden...

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 13:35

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar