De ochtend van de eerste officiële testdag in Bahrein zit erop. Alle Formule 1-teams zijn in actie gekomen om zoveel mogelijk data te verzamelen, wat van cruciaal belang kan zijn voor het komende seizoen. Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een productieve ochtend, de Nederlander zette een behoorlijk aantal ronden neer.

Eindelijk is de F1 weer officieel begonnen. Aangezien de reglementen volledig op de schop zijn gegaan, kan het vizier gegooid worden op compleet nieuwe auto's met een nieuwe motor, chassis en aerodynamica. Na een shakedown in Barcelona, waar de meeste teams al in actie kwamen, bleek de Mercedes voorlopig het sterkste te zijn.

Colapinto veroorzaakt eerste rode vlag

Maar niet overal schijnt de Mercedes de meest betrouwbare krachtbron te zijn. Na ongeveer anderhalf uur testen, kwam de Argentijn Franco Colapinto stil te staan met zijn Alpine, waarin de Duitse krachtbron achterin ligt. Hiermee werd de eerste officiële rode vlag van het seizoen veroorzaakt. Of het aan de motor van Colapinto lag is nog niet bekend, wel is duidelijk dat het door een technisch mankement kwam. Na vijf minuten konden de overige rijders weer de baan op en later in de ochtend keerde ook de Argentijn terug.

Wie ook voor gefronste wenkbrauwen zorgde, was het team van Audi. De debutant in de koningsklasse van de autosport kwam namelijk met een andere auto de baan op in Bahrein dan in Barcelona tijdens de shakedown. Het Duitse team heeft de sidepods van de R26 aangepast.

Hamilton blokkeert, Verstappen ziet er goed uit

Ook de grote namen waren te bewonderen in de ochtend in Bahrein. Lewis Hamilton betrad namens Ferrari voor het eerst in 2026 de baan in de hoop om de goede shakedown in Barcelona een vervolgstuk te geven. De zevenvoudig wereldkampioen kende wel een spannend moment, aangezien hij met de SF-26 blokkeerde en even de baan afschoot.

Verstappen kende een hele goede ochtend in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen klokte de snelste tijd en slaagde er bovendien in om een gigantisch aantal ronden neer te zetten (63 stuks). Ook Arvid Lindblad kende een zeer productieve ochtend met 75 ronden, wat inhoudt dat de motor van Red Bull - in samenwerking gemaakt met Ford - er voorlopig heel betrouwbaar uitziet.

Om 13:00 uur Nederlandse tijd zal de Formule 1 de middag van de testsessie in Bahrein hervatten. Lando Norris - de kersverse wereldkampioen - zal dan voor het eerst plaatsnemen in zijn nieuwe McLaren.