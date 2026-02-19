De wintertests in Bahrein blijven het decor voor opvallende innovaties in de Formule 1. Na de motortrucs van Mercedestrekt nu ook Ferrari de aandacht met een opvallend aerodynamisch snufje. De Italiaanse renstal presenteerde een bijzondere achtervleugel, waarmee het de grenzen van de nieuwe regels opnieuw lijkt op te zoeken.

Het komende F1-seizoen zal in het teken staan van een complete metamorfose. Door de entree van de nieuwe splinternieuwe reglementen, zijn alle teams genoodzaakt om een nieuwe auto te bouwen. Dit biedt de mogelijkheid voor wat technische 'foefjes' voor de fabrikanten. Zo zocht Mercedes de grenzen op met een mogelijke compressietruc en verscheen Ferrari in Bahrein met een vrij unieke achtervleugel.

Ferrari trekt aandacht met unieke achtervleugel

De achtervleugel van Ferrari draait op het rechte stuk volledig om, waardoor de vleugel tijdelijk op zijn kop staat. Zodra de coureur remt voor een bocht, keert het systeem terug naar de normale positie. Daarmee probeert Ferrari de luchtweerstand maximaal te beperken en extra snelheid op de rechte stukken te winnen.

Ook andere teams zoeken hun eigen oplossing binnen de regels. Zo koos Audi voor een scharnier aan de onderkant van de bovenste flap, terwijl Alpine het mechanisme lager op de achtervleugel heeft geplaatst. Ferrari lijkt echter nog een stap verder te gaan met zijn interpretatie.

Analisten enthousiast over innovatie

Het is voorlopig nog afwachten hoe effectief het systeem echt is. Ferrari kon er namelijk nauwelijks data mee verzamelen, want Lewis Hamilton kwam door technische problemen niet verder dan vijf ronden. Toch maakt het concept nu al heel wat los in de paddock.

Ook technisch analist Sam Collins geniet van de creativiteit. “Dit is precies de innovatie waar ik van hou tijdens wintertests”, klinkt het enthousiast. Volgens Collins zoekt Ferrari misschien het randje op, maar blijft het binnen de regels. “Er staat niets in het reglement dat dit verbiedt. Het is dus volledig legaal. Ze proberen de weerstand te verlagen en creëren als het ware lift.”