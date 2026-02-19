user icon
De wintertests in Bahrein blijven het decor voor opvallende innovaties in de Formule 1. Na de motortrucs van Mercedestrekt nu ook Ferrari de aandacht met een opvallend aerodynamisch snufje. De Italiaanse renstal presenteerde een bijzondere achtervleugel, waarmee het de grenzen van de nieuwe regels opnieuw lijkt op te zoeken.

Het komende F1-seizoen zal in het teken staan van een complete metamorfose. Door de entree van de nieuwe splinternieuwe reglementen, zijn alle teams genoodzaakt om een nieuwe auto te bouwen. Dit biedt de mogelijkheid voor wat technische 'foefjes' voor de fabrikanten. Zo zocht Mercedes de grenzen op met een mogelijke compressietruc en verscheen Ferrari in Bahrein met een vrij unieke achtervleugel.

Ferrari trekt aandacht met unieke achtervleugel

De achtervleugel van Ferrari draait op het rechte stuk volledig om, waardoor de vleugel tijdelijk op zijn kop staat. Zodra de coureur remt voor een bocht, keert het systeem terug naar de normale positie. Daarmee probeert Ferrari de luchtweerstand maximaal te beperken en extra snelheid op de rechte stukken te winnen.

Ook andere teams zoeken hun eigen oplossing binnen de regels. Zo koos Audi voor een scharnier aan de onderkant van de bovenste flap, terwijl Alpine het mechanisme lager op de achtervleugel heeft geplaatst. Ferrari lijkt echter nog een stap verder te gaan met zijn interpretatie.

Analisten enthousiast over innovatie

Het is voorlopig nog afwachten hoe effectief het systeem echt is. Ferrari kon er namelijk nauwelijks data mee verzamelen, want Lewis Hamilton kwam door technische problemen niet verder dan vijf ronden. Toch maakt het concept nu al heel wat los in de paddock.

Ook technisch analist Sam Collins geniet van de creativiteit. “Dit is precies de innovatie waar ik van hou tijdens wintertests”, klinkt het enthousiast. Volgens Collins zoekt Ferrari misschien het randje op, maar blijft het binnen de regels. “Er staat niets in het reglement dat dit verbiedt. Het is dus volledig legaal. Ze proberen de weerstand te verlagen en creëren als het ware lift.”

MatsVerstsappen

Posts: 209

Lekker belangrijk als je seconden lang voordeel ervan op de rechte stukken hebt.

  • 4
  • 19 feb 2026 - 16:08
Reacties (10)

  • jd2000

    Posts: 7.595

    Hmm, misschien kan je er wel slagroom mee kloppen.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 15:25
    • Regenrace

      Posts: 2.311

      Het lijkt me zo onlogisch als de pest; misschien is het bedoeld om extra vuile lucht naar de achterligger op te werpen. Maar zelfs daar heb ik mijn twijfels over.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 16:01
  • Babs

    Posts: 216

    Goh, Red Bull geeft je vleugels en Ferrari vliegt er mee weg?

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 15:47
  • Flexwing

    Posts: 275

    Denk juist dat het niet werk. Veel meer lucht weerstand bij het openen.

    • + 1
    • 19 feb 2026 - 15:51
    • The Wolf

      Posts: 106

      Hoe bedoel je, juist (veel) minder luchtweerstand bij open positie, zelfs gelezen lichte lift dus als lewis in 1 keer het luchtruim in gaat

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 15:58
    • WickieDeViking

      Posts: 425

      Flexwing bedoelt het moment van openen tot het eindpunt, The Wolf. Er is een moment dat de vleugel even volledig verticaal staat en dan heb je die fractie van een seconde veel luchtweerstand.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 16:06
    • MatsVerstsappen

      Posts: 209

      Lekker belangrijk als je seconden lang voordeel ervan op de rechte stukken hebt.

      • + 4
      • 19 feb 2026 - 16:08
    • WickieDeViking

      Posts: 425

      De vraag is, MatsVerstsappen, of het ook daadwerkelijk meer oplevert dan de "normale" manier. Dat zullen we pas later weten :)

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 16:14
    • da_bartman

      Posts: 6.424

      @Wickie, en bij het terugklappen krijg je m.i. eerst lift totdat het paneel verticaal staat en pas daarna gaat het paneel pas weer downforce leveren. Het duur dus langer totdat je weer downforce hebt, lekker als je in de ankers moet.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 16:41
    • Larry Perkins

      Posts: 63.052

      Wellicht weten we meer als de nummer één driver van Ferrari morgen gereden heeft...

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 17:56

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
