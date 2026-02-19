Max Verstappen heeft de koe volop bij de hoorns gevat op de tweede testdag van deze week in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen kende al een positieve eerste week en schijnt voorlopig nog in de stijgende lijn te zitten. Ook vandaag gaat Verstappen lekker.

Omdat Red Bull Racing voor het eerst in de geschiedenis op eigen houtje de motor ging produceren met ondersteuning van Ford, waren het spannende tijden in Milton Keynes. Was de Oostenrijkse renstal in staat om een betrouwbare motor te bouwen? Maar een week shakedown in Barcelona en wat testdagen tot nu toe in Bahrein, verraden dat zij de zaken aardig onder controle hebben.

Verstappen ziet er goed uit

Behoudens wat kleine problemen voor Isack Hadjar, oogt de RB22 snel en betrouwbaar. Verstappen - die vandaag zijn rentree maakte in de auto - kent tot dusver weer een prima testdag. In de ochtend zette hij de tweede tijd neer en kon hij behoorlijk wat longruns neerzetten. Later in de middag zou hij voor nog meer snelheid hebben gezorgd in de RB22.

In de middag verschalkte Verstappen zijn vriend en rivaal Lando Norris, die tot dat moment de snelste man was. Met een 1:33.162, zette de viervoudig wereldkampioen de snelste tijd neer van de gehele testweek in Bahrein tot zover. Het is allemaal nog speculatief, maar voorlopig ziet het er goed uit voor Verstappen.

Concurrentie op de loer

Maar Verstappen is niet de enige die er goed uit lijkt te zien. Mercedes, McLaren en heel stiekem Ferrari lijken er ook bij te zitten. Vanochtend was het George Russell die de toon zette met maar liefst 77 ronden. Daarbij was Norris de snelste en kwam Lewis Hamilton naar buiten rijden met een compleet vernieuwde achtervleugel. Alleen door een probleem met het chassis, kon de zevenvoudig wereldkampioen weinig ronden neer zetten.

Oscar Piastri heeft in de middag de lat hoger gelegd voor Verstappen en Red Bull. Met een 1:32.861 zette de Australiër de snelste tijd van de gehele wintertest tot nu toe.