Verstappen tart McLaren en Mercedes tot het uiterste in Bahrein

Max Verstappen heeft de koe volop bij de hoorns gevat op de tweede testdag van deze week in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen kende al een positieve eerste week en schijnt voorlopig nog in de stijgende lijn te zitten. Ook vandaag gaat Verstappen lekker. 

Omdat Red Bull Racing voor het eerst in de geschiedenis op eigen houtje de motor ging produceren met ondersteuning van Ford, waren het spannende tijden in Milton Keynes. Was de Oostenrijkse renstal in staat om een betrouwbare motor te bouwen? Maar een week shakedown in Barcelona en wat testdagen tot nu toe in Bahrein, verraden dat zij de zaken aardig onder controle hebben. 

Verstappen ziet er goed uit

Behoudens wat kleine problemen voor Isack Hadjar, oogt de RB22 snel en betrouwbaar. Verstappen - die vandaag zijn rentree maakte in de auto - kent tot dusver weer een prima testdag. In de ochtend zette hij de tweede tijd neer en kon hij behoorlijk wat longruns neerzetten. Later in de middag zou hij voor nog meer snelheid hebben gezorgd in de RB22. 

In de middag verschalkte Verstappen zijn vriend en rivaal Lando Norris, die tot dat moment de snelste man was. Met een 1:33.162, zette de viervoudig wereldkampioen de snelste tijd neer van de gehele testweek in Bahrein tot zover. Het is allemaal nog speculatief, maar voorlopig ziet het er goed uit voor Verstappen. 

Concurrentie op de loer

Maar Verstappen is niet de enige die er goed uit lijkt te zien. Mercedes, McLaren en heel stiekem Ferrari lijken er ook bij te zitten. Vanochtend was het George Russell die de toon zette met maar liefst 77 ronden. Daarbij was Norris de snelste en kwam Lewis Hamilton naar buiten rijden met een compleet vernieuwde achtervleugel. Alleen door een probleem met het chassis, kon de zevenvoudig wereldkampioen weinig ronden neer zetten. 

Oscar Piastri heeft in de middag de lat hoger gelegd voor Verstappen en Red Bull. Met een 1:32.861 zette de Australiër de snelste tijd van de gehele wintertest tot nu toe.

Pietje Bell

Posts: 33.243

Jos heeft hem goed opgevoed. Als jij al die verhalen wilt geloven dat hij Max te streng heeft opgevoed is dat jouw probleem.

  • 5
  • 19 feb 2026 - 15:50
  • Pietje Bell

    Posts: 33.243

    Er is een nieuwe podcast op YT. Up to Speed

    In deze eerste aflevering is Max te zien en te horen:

    www.youtube.com/watch?v=KYDP2mutsEc

    Max Verstappen: This is my LEAST favourite F1 car | Up To Speed

    Our first guest is...four-time world champion Max Verstappen 🏆

    This is your chance to see the real Max. Naomi grew up karting with him and DC raced
    his dad in F1 - this is the Max they know.

    What does Max make of the big changes this year? Who does he see as his biggest rival
    this season? And how long is he staying in Formula One?

    • + 1
    • 19 feb 2026 - 15:17
    • Pietje Bell

      Posts: 33.243

      De podcast is vanmorgen online gegaan.
      Een van de leuke reacties:


      @ferryspeksnijder1972
      5 uur geleden

      Awesome show. Awesome interview.

      Only negative: the interview with Verstappen was about
      12 weeks too short.

      Listening to that man restores a little bit of hope in humanity
      every single time.

      The respect, humour, honesty and friendliness is so refreshing..

      • + 3
      • 19 feb 2026 - 15:22
    • HarryLam

      Posts: 5.281

      Echt he, toch wel een raadsel hoe Max zo netjes is opgegroeid, zijn vader en opa kennende.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 15:27
    • Pietje Bell

      Posts: 33.243

      Jos heeft hem goed opgevoed. Als jij al die verhalen wilt geloven dat hij Max te streng heeft opgevoed is dat jouw probleem.

      • + 5
      • 19 feb 2026 - 15:50
    • F1 bekijker

      Posts: 8

      Max laten staan bij een tankstation en opa klappen geven is goed opgevoed?

      • + 3
      • 19 feb 2026 - 16:16
    • Pietje Bell

      Posts: 33.243

      Oh, heb je een stok gevonden om mee te kunnen slaan?! Toppie!!

      Jos wist dat Sophie achter hen reed in haar wagen op weg naar huis.
      Hij zette Max uit de wagen en belde meteen Sophie om Max op te pikken en op datzelfde moment draaide hij zelf ook om.
      Max had ook zijn moeder gebeld en mocht toen kiezen met wie hij terug wou rijden.
      Hij koos voor Jos. Gek hè?!

      En wat hebben klappen en opa met de opvoeding van Max te maken?
      Nee, ik hoef geen antwoord van jou.

      • + 5
      • 19 feb 2026 - 16:42
    • Stillewerise

      Posts: 12

      Wat heeft dit met het artikel te maken Fanboy gedrag

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 17:39
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.108

      @Pietje

      Ook al was de moeder in de buurt en draaide hij daarna zelf om, dat rechtvaardigd nog steeds niet dat je een kind uit je auto zet en weg rijdt. Niet voor een signaal, op geen enkele wijze is dit gerechtvaardigd.

      Tot slot, opvoeding/gedrag van ouders en overgrootouders werken absoluut wel door bij kinderen.

      Ik vind het apart dat je deze twee dingen probeert te rechtvaardigen op een bepaalde manier. Je kunt toch gewoon zeggen dat de vroegere vermeende agressie van Jos/opa en het uit de auto gooien van Max absoluut niet kunnen? En tegelijkertijd fan zijn van ze? Of moet alles dan ineens gerechtvaardigd worden?

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 18:24
    • Snork

      Posts: 22.371

      MS, het is nog merkwaardiger dat types als HarryLam en F1 bekijker dit erbij halen. Vreemd dat je juist op Pietje reageert terwijl deze types met hu. opmerkingen over familie van Max puur en alleen reageren om te provoceren.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 18:30
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.108

      @Snork

      Dat komt omdat het geen enkele zin heeft te reageren op provocateurs. Pietje daarentegen, hoewel vaak oneens met hem, kan tenminste voltallige zinnen schrijven en dus is het nuttiger daarop te reageren.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 18:35

