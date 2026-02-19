Isack Hadjar heeft opnieuw een testdag met obstakels gekend in Bahrein, maar ziet duidelijke progressie bij Red Bull Racing. De jonge Fransman en nieuwe teamgenoot van Max Verstappen voelt zich steeds comfortabeler in de wagen en krijgt ondertussen lof van teambaas Laurent Mekies voor zijn inzet.

Hadjar werkte tijdens de tweede testweek opnieuw aan zijn aanpassing aan de RB22. Hoewel technische problemen in de ochtendsessie hem flink wat baantijd kostten, was het gevoel na afloop duidelijk beter dan een week eerder. De Parijzenaar ziet dan ook dat hij stappen zet in zijn leerproces.

Moeizame start, sterke middagsessie

De testdag op het Bahrain International Circuit begon moeizaam voor Hadjar. Door drukverlies in een van de koelingen van de auto kwam hij in de ochtend niet verder dan dertien ronden, met een beste tijd van 1:36.188. Net als vorige week moest het meeste werk daardoor in de middag gebeuren.

In de tweede sessie maakte Hadjar die achterstand echter grotendeels goed. Hij werkte een intensief programma af, reed 54 ronden en zette een snelste tijd van 1:34.260 neer. Daarmee eindigde hij uiteindelijk op de zesde plaats in de daguitslag en kreeg hij toch waardevolle data voor het team.

Mekies onder de indruk van mentaliteit

Mekies toonde zich eerder op de dag al lovend over de eerste weken van zijn nieuwe rijder. “Hij doet het echt heel, heel goed. Hij is begin januari al naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd en dat zegt veel over zijn commitment”, klonk het. “Hij zit om de dag in de fabriek in de simulator en is tussen de twee tests zelfs speciaal teruggekeerd voor extra simwerk.”

Volgens de Fransman is Hadjar inmiddels volledig geïntegreerd binnen het team. “Hij is helemaal opgegaan in de groep en werkt nauw samen met de engineers. Hij heeft wat pech gehad met de baantijd, maar dat hoort erbij. Alles bij elkaar zijn we erg blij met wat hij tot nu toe laat zien, zowel in als buiten de auto.”