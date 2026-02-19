user icon
Mekies heel blij met Hadjar bij Red Bull: "Hij doet het heel goed"

Mekies heel blij met Hadjar bij Red Bull: "Hij doet het heel goed"

Isack Hadjar heeft opnieuw een testdag met obstakels gekend in Bahrein, maar ziet duidelijke progressie bij Red Bull Racing. De jonge Fransman en nieuwe teamgenoot van Max Verstappen voelt zich steeds comfortabeler in de wagen en krijgt ondertussen lof van teambaas Laurent Mekies voor zijn inzet.

Hadjar werkte tijdens de tweede testweek opnieuw aan zijn aanpassing aan de RB22. Hoewel technische problemen in de ochtendsessie hem flink wat baantijd kostten, was het gevoel na afloop duidelijk beter dan een week eerder. De Parijzenaar ziet dan ook dat hij stappen zet in zijn leerproces.

Moeizame start, sterke middagsessie

De testdag op het Bahrain International Circuit begon moeizaam voor Hadjar. Door drukverlies in een van de koelingen van de auto kwam hij in de ochtend niet verder dan dertien ronden, met een beste tijd van 1:36.188. Net als vorige week moest het meeste werk daardoor in de middag gebeuren.

In de tweede sessie maakte Hadjar die achterstand echter grotendeels goed. Hij werkte een intensief programma af, reed 54 ronden en zette een snelste tijd van 1:34.260 neer. Daarmee eindigde hij uiteindelijk op de zesde plaats in de daguitslag en kreeg hij toch waardevolle data voor het team.

Mekies onder de indruk van mentaliteit

Mekies toonde zich eerder op de dag al lovend over de eerste weken van zijn nieuwe rijder. “Hij doet het echt heel, heel goed. Hij is begin januari al naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd en dat zegt veel over zijn commitment”, klonk het. “Hij zit om de dag in de fabriek in de simulator en is tussen de twee tests zelfs speciaal teruggekeerd voor extra simwerk.”

Volgens de Fransman is Hadjar inmiddels volledig geïntegreerd binnen het team. “Hij is helemaal opgegaan in de groep en werkt nauw samen met de engineers. Hij heeft wat pech gehad met de baantijd, maar dat hoort erbij. Alles bij elkaar zijn we erg blij met wat hij tot nu toe laat zien, zowel in als buiten de auto.”

Larry Perkins

Posts: 63.062

[i] Mekies heel blij met Hadjar bij Red Bull: "Hij doet het heel goed." [/i]

@Larry heel blij met zijn buurvrouw: "Zij doet het heel goed."
@Larry ook heel blij met zijn schoonmoeder: "In de schuur zit zij heel goed."

  • 1
  19 feb 2026 - 20:05
Reacties (7)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.063

    Mekies heel blij met Hadjar bij Red Bull: "Hij doet het heel goed."

    @Larry heel blij met zijn buurvrouw: "Zij doet het heel goed."
    @Larry ook heel blij met zijn schoonmoeder: "In de schuur zit zij heel goed."

    • + 1
    19 feb 2026 - 20:05
    • Rimmer

      Posts: 13.156

      Mekies hele grote blij.
      “Hadjar, hij doet hele goed”
      Iedereen bij RedBull hele grote blij.

      • + 1
      19 feb 2026 - 20:19
  • Roodkapje

    Posts: 127

    'Heel blij’ na een ochtend van dertien rondjes en een middagje schadebeperking. Hoe hoog leg jij de lat?

    • + 1
    19 feb 2026 - 21:51
    • snailer

      Posts: 31.876

      Het is als roodkapje..... Of doornroosje.... of .... repelsteeltje.... of.... Of de fairy bull....

      Ja... Ik denk de fairy bull (Schots sprookje)

      Offff.... Toch maar roodkapje... je weet wel.... die met de grote boze Wolff.

      • + 0
      19 feb 2026 - 22:27
    • De Vogel is Geland

      Posts: 697

      31.875 berichten. Heb je een goed huwelijk snailer?

      • + 0
      19 feb 2026 - 22:35
    • snailer

      Posts: 31.876

      Bij mij landt de vogel regelmatig op de warme en vochtige plek.

      • + 0
      19 feb 2026 - 23:57
  • De Vogel is Geland

    Posts: 697

    Als een teambaas complimenten gaat geven aan de rijder naast Max dan moet je je zorgen maken als hadjar zijnde

    • + 0
    19 feb 2026 - 22:36

