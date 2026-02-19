user icon
Norris en Verstappen laten tanden zien, Ferrari zorgt voor daverende verrassing

Norris en Verstappen laten tanden zien, Ferrari zorgt voor daverende verrassing

De ochtendsessie van de testdag in Bahrein zit er weer op. Op het circuit van Sakhir werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl George Russell de top drie compleet wist te maken.

Voor Max Verstappen begon vandaag de tweede testweek in Bahrein. Gisteren keek hij vanaf de pitmuur toe hoe zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar de nodige meters wist te maken, maar ook tegen de nodige problemen aanliep. Verstappen had deze problemen vandaag niet, en kende zelfs een zeer productieve ochtend. Hij kwam direct de baan op, en wist een tijd te noteren die net iets langzamer was dan die van regerend wereldkampioen Lando Norris.

Verstappen zal vanmiddag ook in actie komen, maar hij deed deze ochtend zeker niet rustig aan. Hij reed niet alleen een aantal snelle rondjes, hij reed ook een aantal lange runs. Hij was zeker niet de man met de meeste rondjes, maar hij had ook geen grote problemen. De Red Bull-bolide stond in het laatste uur geruime tijd binnen, maar Verstappen hoefde zich geen zorgen te maken. Terwijl zijn monteurs hard bezig waren met de auto, sprak hij op zijn gemakje met de engineers.

De bizarre achtervleugel van Ferrari

Verstappen speelt altijd een hoofdrol als hij zich meldt op de baan, maar vanochtend speelde hij meer een belangrijke bijrol. De show werd namelijk gestolen door Ferrari, wat slechts een handjevol rondjes reed. Tijdens hun beperkte tijd op de baan vielen ze wel op, want Lewis Hamilton reed rond met een zeer innovatieve achtervleugel. De teams maken dit jaar gebruik van actieve aerodynamica, en de regels zijn hier niet zo streng.

Het betekent dat alle teams met een andere interpretatie van de achtervleugels naar de test zijn gekomen. Ferrari reed gisteren met een 'normale' vleugel, maar nu leek het bovenste deel van de vleugel te draaien. Zodra Hamilton de actieve aerodynamica activeerde, draaide de voorkant naar de achterkant. Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was, maar ze konden er niet lang naar kijken.

Wat ging er mis bij Ferrari?

Na slechts vijf rondjes moest Hamilton de pitbox opzoeken, en werden de grote schermen neergezet. Dit betekent meestal dat er een groot probleem is, en dat de monteurs een groot gedeelte van de auto demonteren. Ferrari deelde niet wat er aan de hand was, maar het leek erop dat het om een probleem met het chassis ging.

Hoe ging het met Cadillac?

Een team dat ook een langzame start had, was wederom nieuwkomer Cadillac. Valtteri Bottas stond het hele eerste uur binnen, en reed daarna rond met aero rakes van het formaat van een hek bij een bouwplaats. Uiteindelijk kwam hij op stoom, en wist hij tot een volledige raceafstand te komen. De man met de meeste rondjes was George Russell, die met zijn Mercedes ongeveer tachtig rondjes reed. 

BH Bahrain International Circuit - 19 februari 2026

Reacties (6)

  • Rogier hier

    Posts: 6.792

    Viaplay heeft ook daverende cijfers bekend gemaakt. Ze hebben zo’n 400.000 abonnees verloren in de 6 kernmarkten waar ze nog actief zijn. Ze willen niet specificeren waar, maar met de verschraling van het aanbod hier kan je de inschatting maken dat ze in Nederland zo’n 100.000 kijkers zijn kwijtgeraakt. Over de 6 landen heeft VP nu nog zo’n 4,4 miljoen abonnees. Als Scandinavisch bedrijf ligt daar hun focus en naar verwachting het merendeel van hun abonnees. Inschatting van mijn kant is dat VP in Nederland nu nog zo’n 500.000 abonnees heeft.

    Qua winst en verlies geeft men aan dat ze in 2025 minder verlies hebben gemaakt dan voorgaande jaren. Ze maken echter nog steeds geen winst daar.

    • + 3
    • 19 feb 2026 - 12:21
    • F1 bekijker

      Posts: 7

      Ik snap al niet dat mensen die bedragen gaan betalen.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 12:36
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.127

      Maar wil jij die tandarts en ouwe zeur mol dan terug? Liever niet hoor. En verbouwde doornbos luister ik ook niet graag na. Commentatoren bij Viaplay is drama maar het team verder is prima vind ik.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 12:38
  • Rimmer

    Posts: 13.155

    Geweldige vondst van Ferrari mbt de achtervleugel. Ik denk dat ze daar echt wel veel tijd mee kunnen winnen. Geniaal bedacht.
    Het omklappen an sich is natuurlijk een iets ingewikkelder proces en het systeem weegt misschien iets meer maar de impact daarvan zal door de tijdswinst nihil zijn. Ik denk twee tot drie tiende voordeel op het rechte stuk.
    Mercedes en McLaren pakken op het rechte stuk met de motor vol open ongeveer twee tot drie tiende en RedBull pakt op het rechte stuk vanwege de efficiënte energie afgifte ook twee tot drie tiende.
    Onderaan de streep zullen ze allemaal dicht bij elkaar zitten maar wel allemaal door verschillende oplossingen te bedenken.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 12:42
    • StevenQ

      Posts: 10.210

      Ik hoorde tijdens de F1TV uitzending dat andere teams er ook aan gedacht hebben maar dat het bij hun weinig voordeel gaf in de windtunnel

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 12:51
  • snailer

    Posts: 31.874

    Best lastig hoor. Tanden laten zien met een helm op.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 12:50

