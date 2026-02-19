De ochtendsessie van de testdag in Bahrein zit er weer op. Op het circuit van Sakhir werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl George Russell de top drie compleet wist te maken.

Voor Max Verstappen begon vandaag de tweede testweek in Bahrein. Gisteren keek hij vanaf de pitmuur toe hoe zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar de nodige meters wist te maken, maar ook tegen de nodige problemen aanliep. Verstappen had deze problemen vandaag niet, en kende zelfs een zeer productieve ochtend. Hij kwam direct de baan op, en wist een tijd te noteren die net iets langzamer was dan die van regerend wereldkampioen Lando Norris.

Verstappen zal vanmiddag ook in actie komen, maar hij deed deze ochtend zeker niet rustig aan. Hij reed niet alleen een aantal snelle rondjes, hij reed ook een aantal lange runs. Hij was zeker niet de man met de meeste rondjes, maar hij had ook geen grote problemen. De Red Bull-bolide stond in het laatste uur geruime tijd binnen, maar Verstappen hoefde zich geen zorgen te maken. Terwijl zijn monteurs hard bezig waren met de auto, sprak hij op zijn gemakje met de engineers.

De bizarre achtervleugel van Ferrari

Verstappen speelt altijd een hoofdrol als hij zich meldt op de baan, maar vanochtend speelde hij meer een belangrijke bijrol. De show werd namelijk gestolen door Ferrari, wat slechts een handjevol rondjes reed. Tijdens hun beperkte tijd op de baan vielen ze wel op, want Lewis Hamilton reed rond met een zeer innovatieve achtervleugel. De teams maken dit jaar gebruik van actieve aerodynamica, en de regels zijn hier niet zo streng.

Het betekent dat alle teams met een andere interpretatie van de achtervleugels naar de test zijn gekomen. Ferrari reed gisteren met een 'normale' vleugel, maar nu leek het bovenste deel van de vleugel te draaien. Zodra Hamilton de actieve aerodynamica activeerde, draaide de voorkant naar de achterkant. Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was, maar ze konden er niet lang naar kijken.

Wat ging er mis bij Ferrari?

Na slechts vijf rondjes moest Hamilton de pitbox opzoeken, en werden de grote schermen neergezet. Dit betekent meestal dat er een groot probleem is, en dat de monteurs een groot gedeelte van de auto demonteren. Ferrari deelde niet wat er aan de hand was, maar het leek erop dat het om een probleem met het chassis ging.

Hoe ging het met Cadillac?

Een team dat ook een langzame start had, was wederom nieuwkomer Cadillac. Valtteri Bottas stond het hele eerste uur binnen, en reed daarna rond met aero rakes van het formaat van een hek bij een bouwplaats. Uiteindelijk kwam hij op stoom, en wist hij tot een volledige raceafstand te komen. De man met de meeste rondjes was George Russell, die met zijn Mercedes ongeveer tachtig rondjes reed.