Het team van Ferrari heeft vanochtend de show gestolen tijdens de eerste uren van de tweede testdag in Bahrein. Lewis Hamilton wist weinig rondjes te rijden, maar in de rondjes die hij reed, waren alle ogen op hem gericht. Ferrari rijdt namelijk rond met een heel bijzondere achtervleugel.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Er is afscheid genomen van het welbekende DRS-systeem, en deze is vervangen door actieve aerodynamica. Dat betekent dat zowel de voor- als achtervleugels open kunnen klappen op bepaalde delen van het circuit. Het zorgt ervoor dat alle teams voor een andere tactiek hebben gekozen, en dat zorgde in de eerste twee testweken al voor veel vragen.

Zo hebben veel teams gekozen voor een systeem waarbij het lijkt alsof er toch een DRS op de auto zit. Het team van Alpine heeft de regels iets anders geïnterpreteerd, want bij hen lijkt het erop dat de achtervleugel platter wordt zodra ze de actieve aerodynamica activeren. Bij Ferrari lijken ze nu ook een trucje te hebben gevonden, want Hamiltons achtervleugel zag er zeer bijzonder uit toen hij vanochtend de actieve aerodynamica activeerde.

Wat is er aan de hand?

Het leek er namelijk op alsof de achtervleugel van Ferrari zich een soort omkeerde. De HP-logo's op de bovenkant van de vleugel waren ineens aan de achterkant te zien, terwijl het grote IBM-logo naar voren wees. Deze blauwe sponsorstickers zitten normaal gesproken aan de achterkant. De vleugel leek zich dus helemaal om te draaien, en dat is een tactiek die nog geen enkel team nog heeft gebruikt.

Voldoet de vleugel aan de regels?

De vleugel klapt helemaal om, en dat zorgt ervoor dat het onderdeel echt achterstevoren staat. Het zorgt ervoor dat het profiel van de vleugel verandert, en dat kan ze een flink voordeel opleveren. Ferrari lijkt een maas in de wet te hebben gevonden, want het staat nergens in de regels dat de vleugel dit niet mag doen als de actieve aerodynamica wordt geactiveerd. De omdraai-vleugel van Ferrari heeft nu in ieder geval de show gestolen.

WickieDeViking

Posts: 419

Of het daadwerkelijk meer oplevert weet ik niet, maar ik vind dit soort vondsten wel altijd leuk. :)

  • 11
  19 feb 2026 - 10:29
Reacties (20)

Login om te reageren
  Wingleader

    Posts: 3.364

    Heb het gezien en het resultaat is niet echt goed. Topsnelheid van de Ferrari is niet top vandaag.

    • + 1
    19 feb 2026 - 10:15
    WickieDeViking

      Posts: 419

      Kunnen meer factoren meespelen wat betreft topsnelheid, dus alleen op die vleugel afgaan is wat misleidend denk ik.

      • + 2
      19 feb 2026 - 10:29
    DRS-zone

      Posts: 421

      Ze hebben ook amper rondjes gereden. 5 welgeteld in de ochtend

      • + 2
      19 feb 2026 - 12:35
  iOosterbaan

    Posts: 2.109

    Heb ook het idee dat dit wel een stukje langer kost om van mode te switchen...dus effect begint later en moet eerder ophouden, anders heb je niet genoeg downforce tijdens remmen en in de bocht.

    • + 0
    19 feb 2026 - 10:21
  WickieDeViking

    Posts: 419

    Of het daadwerkelijk meer oplevert weet ik niet, maar ik vind dit soort vondsten wel altijd leuk. :)

    • + 11
    19 feb 2026 - 10:29
    DRS-zone

      Posts: 421

      Ik ook. Dit maakt testen leuk en spannend. Benieuwd of het werkt, welke gedachte erachter zit en hoe snel anderen het gaan kopiëren!

      • + 1
      19 feb 2026 - 10:51
    hupholland

      Posts: 9.651

      de vraag is idd altijd of het wel alle moeite waard is; in 2022 kwam Mercedes met de zeropods, pers en fans waren zwaar onder de indruk, seizoen voorbij, dit was de nieuwe WK.. maar het bleek uiteindelijk toch allemaal niet zo geweldig en Gunther Steiner zei doodleuk dat zij het concept ook hadden overwogen. De meeste vondsten van tegenwoordig vind ik wat vergezocht en niet van het niveau dubbele of geblazen diffuser, het F-duct of FRIC. DAS was bv ook een vrij zinloze uitvinding

      • + 0
      19 feb 2026 - 11:16
    DRS-zone

      Posts: 421

      Steiner is geen maatstaf, die roept zoveel.

      Dat zeropods is gewoon veel te snel afgeknald, want Audi rijdt er deze winter ook weer mee. Dat zegt ook wel iets.

      • + 1
      19 feb 2026 - 11:25
  shakedown

    Posts: 1.665

    Moet ik dit zien als een lucht rem?

    • + 0
    19 feb 2026 - 10:33
    WickieDeViking

      Posts: 419

      Nee, is gewoon de "DRS", in plaats van vleugeltje omhoog of neerklappen, zoals andere teams, draaien ze de vleugel volledig 180 graden en is die gewoon op zijn kop.

Een airbrake wil je absoluut niet hebben op een F1 auto.

      Een airbrake wil je absoluut niet hebben op een F1 auto.

      • + 1
      19 feb 2026 - 10:39
    WickieDeViking

      Posts: 419

      In de live update chat, zie je een betere kwaliteit filmpje.

      • + 0
      19 feb 2026 - 10:40
    Jay

      Posts: 131

      In dat geval produceert de vleugel geen downforce maar lift zoals bij een vliegtuigvleugel. Door de lift die dan gegenereerd wordt, krijg je dus een veel lichtere achterkant en dus mogelijk een hogere topsnelheid. Alleen oppassen dat het niet gaat opstijgen :)

      • + 2
      19 feb 2026 - 10:49
    da_bartman

      Posts: 6.422

      Ik wens ze veel succes op volle snelheid aan het eind van het rechte stuk bij het terugklappen waar er een moment is dat de flap verticaal komt te staan. Lijkt me dat dat een behoorlijk onvoorspelbaar gedrag van de auto gaat veroorzaken.

      • + 1
      19 feb 2026 - 11:15
    Larry Perkins

      Posts: 63.041

      x(.)com/i/status/2024437513033490506

      * haakjes verwijderen

      • + 0
      19 feb 2026 - 12:57
  meister

    Posts: 4.237

    Die zijn volle bak aan het sandbaggen om de rest niet wijzer te maken of dat iets werkt.

    • + 0
    19 feb 2026 - 11:02
  Rimmer

    Posts: 13.155

    Lewis Hamilton lachend naar 8e wereldtitel!

    • + 1
    19 feb 2026 - 11:41
    DRS-zone

      Posts: 421

      Ik denk dat hij vooral eerst Leclerc moet verslaan. Die zit er beter in de laatste jaren dan Hamilton

      • + 0
      19 feb 2026 - 12:35
  gridiron

    Posts: 3.205

    Schandalig, een team die een maas in de wet gebruikt. Direct verbieden die handel.
😉😉😉😉😉
    😉😉😉😉😉

    • + 1
    19 feb 2026 - 12:09
  dutchiceman

    Posts: 5.563

    Dit is wel heel erg vindingrijk hoor.

    • + 0
    19 feb 2026 - 12:31
  NyckVrieskast

    Posts: 1.127

    Ik hoorde bij f1tv dat meerdere teams er naar hadden gekeken maar dat ze er toch van afzagen omdat de tijdwinst die ze zouden boeken weer ergens anders verloren wordt.

    • + 0
    19 feb 2026 - 12:36

