Het team van Ferrari heeft vanochtend de show gestolen tijdens de eerste uren van de tweede testdag in Bahrein. Lewis Hamilton wist weinig rondjes te rijden, maar in de rondjes die hij reed, waren alle ogen op hem gericht. Ferrari rijdt namelijk rond met een heel bijzondere achtervleugel.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Er is afscheid genomen van het welbekende DRS-systeem, en deze is vervangen door actieve aerodynamica. Dat betekent dat zowel de voor- als achtervleugels open kunnen klappen op bepaalde delen van het circuit. Het zorgt ervoor dat alle teams voor een andere tactiek hebben gekozen, en dat zorgde in de eerste twee testweken al voor veel vragen.

Zo hebben veel teams gekozen voor een systeem waarbij het lijkt alsof er toch een DRS op de auto zit. Het team van Alpine heeft de regels iets anders geïnterpreteerd, want bij hen lijkt het erop dat de achtervleugel platter wordt zodra ze de actieve aerodynamica activeren. Bij Ferrari lijken ze nu ook een trucje te hebben gevonden, want Hamiltons achtervleugel zag er zeer bijzonder uit toen hij vanochtend de actieve aerodynamica activeerde.

Wat is er aan de hand?

Het leek er namelijk op alsof de achtervleugel van Ferrari zich een soort omkeerde. De HP-logo's op de bovenkant van de vleugel waren ineens aan de achterkant te zien, terwijl het grote IBM-logo naar voren wees. Deze blauwe sponsorstickers zitten normaal gesproken aan de achterkant. De vleugel leek zich dus helemaal om te draaien, en dat is een tactiek die nog geen enkel team nog heeft gebruikt.

Voldoet de vleugel aan de regels?

De vleugel klapt helemaal om, en dat zorgt ervoor dat het onderdeel echt achterstevoren staat. Het zorgt ervoor dat het profiel van de vleugel verandert, en dat kan ze een flink voordeel opleveren. Ferrari lijkt een maas in de wet te hebben gevonden, want het staat nergens in de regels dat de vleugel dit niet mag doen als de actieve aerodynamica wordt geactiveerd. De omdraai-vleugel van Ferrari heeft nu in ieder geval de show gestolen.