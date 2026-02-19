De nieuwe Formule 1-regels hebben voor nieuwe vraagstukken in de sport gezorgd. Zo bleek vorige week tijdens de testdagen dat de start voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen. Bij het team van McLaren maakten ze zich ernstige zorgen, en ze zijn blij dat er deze week tests worden uitgevoerd.

Tijdens de eerste testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein werd duidelijk dat er gevaarlijke situaties konden ontstaan bij de starts. Meerdere coureurs lieten hun auto afslaan toen ze in de pitlane een proefstart maakten, en het viel op dat ze lang moesten wachten voordat ze van hun plaats konden komen. Dit heeft te maken met het feit dat ze hun batterij moeten opladen, wat er ook voor zorgt dat ze zichzelf een nieuwe rijstijl moeten aanmeten.

Op woensdag werd besloten dat er deze week wordt getest met een aangepaste startprocedure. Tijdens de eerste testdag van deze week werd dit uitgetest aan het einde van de dag. De coureurs reden naar de grid, waar ze langer moesten wachten en daarna weer op het gas gingen voor een tweede opwarmronde. Toen de proefstart plaatsvond, waren er weinig problemen.

Wat is de eerste reactie van McLaren?

Bij McLaren is men blij dat de FIA nu heeft ingegrepen. McLarens technisch directeur van performance, Mark Temple, spreekt zich hierover uit bij Motorsport.com: "Er waren wat zorgen, en die zijn uitgesproken, dus dit was een goede kans om met meerdere auto's te kijken hoe de startprocedure er precies uit gaat zien."

Is McLaren nu tevreden?

Temple en McLaren zijn blij met wat ze hebben gezien. Ze halen dan ook opgelucht adem: "Van wat ik heb gezien, zag er normaal uit. Ik denk dat dit soort tests helpen bij het wegnemen van zorgen, en dat iedereen weet wat ze moeten doen en welke procedures we moeten volgen. Ik denk ook niet dat dat een groot probleem is."

"Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik denk dat we nog wel wat moeten finetunen, en dat er feedback zal komen van de teams en coureurs, en dan zal er worden ingegrepen."