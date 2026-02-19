user icon
icon

McLaren blij met ingrijpende beslissing van de FIA

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren blij met ingrijpende beslissing van de FIA

De nieuwe Formule 1-regels hebben voor nieuwe vraagstukken in de sport gezorgd. Zo bleek vorige week tijdens de testdagen dat de start voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen. Bij het team van McLaren maakten ze zich ernstige zorgen, en ze zijn blij dat er deze week tests worden uitgevoerd.

Tijdens de eerste testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein werd duidelijk dat er gevaarlijke situaties konden ontstaan bij de starts. Meerdere coureurs lieten hun auto afslaan toen ze in de pitlane een proefstart maakten, en het viel op dat ze lang moesten wachten voordat ze van hun plaats konden komen. Dit heeft te maken met het feit dat ze hun batterij moeten opladen, wat er ook voor zorgt dat ze zichzelf een nieuwe rijstijl moeten aanmeten.

Meer over McLaren McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

14 feb
 Russell razendsnel op eerste testdag, Red Bull revancheert zich na grote problemen

Russell razendsnel op eerste testdag, Red Bull revancheert zich na grote problemen

18 feb

Op woensdag werd besloten dat er deze week wordt getest met een aangepaste startprocedure. Tijdens de eerste testdag van deze week werd dit uitgetest aan het einde van de dag. De coureurs reden naar de grid, waar ze langer moesten wachten en daarna weer op het gas gingen voor een tweede opwarmronde. Toen de proefstart plaatsvond, waren er weinig problemen.

Wat is de eerste reactie van McLaren?

Bij McLaren is men blij dat de FIA nu heeft ingegrepen. McLarens technisch directeur van performance, Mark Temple, spreekt zich hierover uit bij Motorsport.com: "Er waren wat zorgen, en die zijn uitgesproken, dus dit was een goede kans om met meerdere auto's te kijken hoe de startprocedure er precies uit gaat zien."

Is McLaren nu tevreden?

Temple en McLaren zijn blij met wat ze hebben gezien. Ze halen dan ook opgelucht adem: "Van wat ik heb gezien, zag er normaal uit. Ik denk dat dit soort tests helpen bij het wegnemen van zorgen, en dat iedereen weet wat ze moeten doen en welke procedures we moeten volgen. Ik denk ook niet dat dat een groot probleem is."

"Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik denk dat we nog wel wat moeten finetunen, en dat er feedback zal komen van de teams en coureurs, en dan zal er worden ingegrepen."

monzaron

Posts: 770

Mercedes mag voorlopig blij zijn en nu ook nog McLaren blij, dankjewel FIA voor de medewerking 🥳🏆

  • 2
  • 19 feb 2026 - 18:56
F1 Nieuws McLaren

Reacties (10)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 770

    Mercedes mag voorlopig blij zijn en nu ook nog McLaren blij, dankjewel FIA voor de medewerking 🥳🏆

    • + 2
    • 19 feb 2026 - 18:56
    • SennaS

      Posts: 11.516

      Mercedes is helemaal niet blij. Een legale motor door geklaag van teams aangepakt en vanaf aug verbannen.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 21:16
    • RonHymer

      Posts: 146

      Nee hoor. De meet methode wordt aangepast.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 22:27
    • RonHymer

      Posts: 146

      Dom van de FIA om zo te slapen als een motor fabrikant vragen stelt erover. Helaas voor Mercedes maar ze krijgen tijd zat. Maar legaal is die motor in theorie natuurlijk niet.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 22:31
    • elflitso

      Posts: 1.785

      Zo werkt een grijsgebied. Mercedes is heel slim en de FIA loopt achter de feiten aan. Dat is al zo oud1

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 23:35
  • Larry Perkins

    Posts: 63.063

    Off-topic:

    Lando Norris durft nu wel en is 180 graden gedraaid in zijn mening over de 2026-auto's.
    Zoek op:
    Norris geeft Verstappen bij nader inzien toch bijval: 'Ben het over veel met Max eens'

    • + 2
    • 19 feb 2026 - 19:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.518

      Er zal wel iemand met 'n knuppel achter Lando gestaan hebben.

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 20:04
    • Larry Perkins

      Posts: 63.063

      Of zoek op:
      Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 20:10
    • Need5Speed

      Posts: 3.536

      Hier is het de red actie nog niet opgevallen, maar op een saait die zich specialiseert in het snel brengen van alle ins en outs van de Formule één (namelijk Nupuntenel) staat dit nieuws al zo'n beetje de hele dag.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 20:52
    • Need5Speed

      Posts: 3.536

      Vandaar ook mijn reactie op "Verstappen slaat terug naar Norris na felle kritiek" om 14:42 vanochtend.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 20:56

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar