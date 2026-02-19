Max Verstappen zorgde vorige week voor opschudding toen hij zich zeer kritisch uitsprak over de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Hij is er op zijn zachtst gezegd geen groot fan van, maar niet iedereen was het met hem eens. Lando Norris haalde hard uit, maar volgens de Nederlander heeft de regerend wereldkampioen weinig steun.

Verstappen maakt nooit een geheim van zijn mening, en iedereen mocht dan ook weten dat hij geen fan is van de nieuwe auto's. Verstappen reageerde fel, en stelde dat het meer een soort Formule E op steroïden was geworden. Hij is geen fan van het feit dat de coureurs rekening moeten houden met de batterijen, en dat ze op de energie moeten letten.

Verstappen kreeg bijval van ervaren rotten Fernando Alonso en Lewis Hamilton, terwijl wereldkampioen Norris zich niet kon vinden in zijn woorden. De Britse McLaren-coureur haalde hard uit, en George Russell stelde dat Verstappen ook gewoon naar de Nürburgring Nordschleife kan gaan.

Wie zitten er in het 'grote' kamp?

Het lijkt erop dat er twee kampen zijn onder de coureurs, maar volgens Verstappen ligt het allemaal iets anders. Met een grote grijns beschrijft hij in gesprek met de internationale media hoe die kampen eruitzien: "Het is meer een kleine easy-up tent, met dan de rest in een grote tent. Er is een heel klein kampje, en een heel erg groot kamp."

Verstappens woorden zorgen voor hilariteit, maar de vraag is of zijn kamp, het grote kamp is: "Ja, dat denk ik wel. Ik ben misschien wat extremer in hoe ik het zeg, omdat het me eigenlijk niet zoveel uitmaakt. En sommigen zijn dan weer wat diplomatieker."

Worden de regels nog verbeterd?

Verstappen is en blijft geen fan van de nieuwe regels: "Het concept klopt misschien niet helemaal, in de zin dat het niet efficiënt genoeg is. Dat zal wel gaan verbeteren, maar het is niet iets waarvan je denkt dat het dan ineens wel klopt. Tenzij je opeens de regels gaat aanpassen, maar dat is niet aan mij."