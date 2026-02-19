Ferrari ergert zich aan de aanhoudende onzekerheid rond de motor van Mercedes. Teambaas Frédéric Vasseur vindt dat de discussie over de compressieverhouding veel sneller had moeten worden afgerond, zeker met de seizoensopener in Melbourne in aantocht.

Over twee weken staat de eerste race al op het programma en willen de motorfabrikanten duidelijkheid. Mercedes-baas Toto Wolff verdedigde de legaliteit van de krachtbron fel en benadrukte dat de FIA betrokken was bij het ontwikkelingsproces. Concurrenten hopen echter alsnog op een ingreep.

Ferrari wil snel duidelijkheid

Tijdens de vergadering van de F1 Commission op 18 februari werd het dossier opnieuw besproken. De FIA stelde voor dat alle motoren vanaf 1 augustus moeten voldoen aan de regels bij zowel kamertemperatuur als een bedrijfstemperatuur van 130 graden Celsius. Voorlopig bleef een definitieve beslissing uit.

“Op dit moment hebben we nog altijd geen duidelijke beslissing. Dat maakt het voor ons lastig richting Melbourne”, aldus Vasseur in Bahrein op de persconferentie. Dat zorgt voor onzekerheid bij de teams, die hun voorbereidingen richting Australië willen afronden.

Volgens de Fransman zet dat extra druk op de planning. “Dat is moeilijk, want we moeten de motor binnen twee dagen al naar Melbourne sturen. Dat zorgt voor extra druk.” De FIA verwacht binnen tien dagen duidelijkheid na een stemming onder de fabrikanten, maar dat is volgens Ferrari bijzonder laat.

Timing grootste frustratie

Ferrari staat lijnrecht tegenover Mercedes in deze kwestie en benadrukt dat mogelijke aanpassingen tijd vragen. Zeker als meerdere motorleveranciers wijzigingen moeten doorvoeren, kan een late beslissing grote gevolgen hebben voor de start van het seizoen.

Toch wil Vasseur vertrouwen houden in het proces. “In het algemeen moeten we vertrouwen hebben in het systeem. We zijn ervan overtuigd dat we samen met de andere fabrikanten tot een oplossing kunnen komen, maar we moeten wel het officiële proces volgen.”

De teambaas besluit dat vooral de timing hem stoort. “Als er al sprake is van teleurstelling, dan gaat het vooral over de timing en de vertraging. Niet over de inhoud van de zaak.”