Ferrari laakt FIA na 'te late' beslissing over Mercedes: "had al eerder moeten gebeuren"

Ferrari laakt FIA na 'te late' beslissing over Mercedes: "had al eerder moeten gebeuren"

Ferrari ergert zich aan de aanhoudende onzekerheid rond de motor van Mercedes. Teambaas Frédéric Vasseur vindt dat de discussie over de compressieverhouding veel sneller had moeten worden afgerond, zeker met de seizoensopener in Melbourne in aantocht.

Over twee weken staat de eerste race al op het programma en willen de motorfabrikanten duidelijkheid. Mercedes-baas Toto Wolff verdedigde de legaliteit van de krachtbron fel en benadrukte dat de FIA betrokken was bij het ontwikkelingsproces. Concurrenten hopen echter alsnog op een ingreep.

Ferrari wil snel duidelijkheid

Tijdens de vergadering van de F1 Commission op 18 februari werd het dossier opnieuw besproken. De FIA stelde voor dat alle motoren vanaf 1 augustus moeten voldoen aan de regels bij zowel kamertemperatuur als een bedrijfstemperatuur van 130 graden Celsius. Voorlopig bleef een definitieve beslissing uit.

“Op dit moment hebben we nog altijd geen duidelijke beslissing. Dat maakt het voor ons lastig richting Melbourne”, aldus Vasseur in Bahrein op de persconferentie. Dat zorgt voor onzekerheid bij de teams, die hun voorbereidingen richting Australië willen afronden.

Volgens de Fransman zet dat extra druk op de planning. “Dat is moeilijk, want we moeten de motor binnen twee dagen al naar Melbourne sturen. Dat zorgt voor extra druk.” De FIA verwacht binnen tien dagen duidelijkheid na een stemming onder de fabrikanten, maar dat is volgens Ferrari bijzonder laat.

Timing grootste frustratie

Ferrari staat lijnrecht tegenover Mercedes in deze kwestie en benadrukt dat mogelijke aanpassingen tijd vragen. Zeker als meerdere motorleveranciers wijzigingen moeten doorvoeren, kan een late beslissing grote gevolgen hebben voor de start van het seizoen.

Toch wil Vasseur vertrouwen houden in het proces. “In het algemeen moeten we vertrouwen hebben in het systeem. We zijn ervan overtuigd dat we samen met de andere fabrikanten tot een oplossing kunnen komen, maar we moeten wel het officiële proces volgen.”

De teambaas besluit dat vooral de timing hem stoort. “Als er al sprake is van teleurstelling, dan gaat het vooral over de timing en de vertraging. Niet over de inhoud van de zaak.”

 

hupholland

Posts: 9.659

dus jij verklaard (als Max 'hater') bij deze alle trucjes van de concurrentie voor legaal? als Max maar niet wint.
wat betreft dat ontwikkelingsproces en de FIA; dat is alleen een sterk argument als Mercedes daarbij volledig transparant is geweest en de FIA niet stiekem een beetje om de tuin heef... [Lees verder]

  • 5
  • 19 feb 2026 - 16:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari Mercedes

Reacties (11)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.515

    "Mercedes-baas Toto Wolff verdedigde de legaliteit van de krachtbron fel en benadrukte dat de FIA betrokken was bij het ontwikkelingsproces."

    Dat dus.
    Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik hoop dat Ferrari hun wing ook legaal is en dat ze aan kunnen haken bij de koplopers.....wie het ook moge zijn.

    • + 4
    • 19 feb 2026 - 16:11
    • hupholland

      Posts: 9.660

      dus jij verklaard (als Max 'hater') bij deze alle trucjes van de concurrentie voor legaal? als Max maar niet wint.
      wat betreft dat ontwikkelingsproces en de FIA; dat is alleen een sterk argument als Mercedes daarbij volledig transparant is geweest en de FIA niet stiekem een beetje om de tuin heeft geleid. En dan is het nog maar de vraag of de concurrentie daar boodschap aan heeft.

      • + 5
      • 19 feb 2026 - 16:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.515

      Ho ho Hup Holland.
      Ik ben helemaal geen Max hater.

      Ik vind het heel mooi als men de randjes opzoekt en dan maakt het mij niet uit wie het doet.

      In dit geval Mercedes met hun motor en Ferrari met hun achtervleugel.

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 16:57
    • Larry Perkins

      Posts: 63.055

      Ferrari heeft helemaal niet 'het randje' opgezocht @Ouw, maar iets nieuws bedacht dat gewoon legaal is.
      Dus dat is iets (compleet) anders dan de Mercedes-motor die wel ter discussie staat... ...

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 18:10
  • 919

    Posts: 3.993

    Waar precies wil Vaseur duidelijkheid over, waarom moet dat 'snel' gebeuren? Het betreft hun motor helemaal niet, die kan men gewoon over twee dagen aanbieden, en hetzelfde geldt voor Mercedes, want er is nooit iets anders geroepen dan dat de motor van Mercedes legaal is, en dat veranderd ook niet als er per 1 augustus een andere meetmethode wordt geïntroduceerd, dan is de motor zoals hij nu is gewoon legaal tot 1 augustus, ongeacht hoe de beslissing die over 10 dagen genomen wordt uitvalt.

    • + 3
    • 19 feb 2026 - 16:15
    • hupholland

      Posts: 9.660

      er is juist van alles geroepen en de motoren moeten nog gehomologeerd worden, dus ze kunnen nu in feite nog niet legaal of illegaal verklaard zijn.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 16:39
    • 919

      Posts: 3.993

      Er is maar 1 ding geroepen door het regelgevende orgaan de FIA, en dat roepen ze al sinds de dag dat er geruchten waren over de motor van Mercedes. dus al maanden lang en dat is tot op de dag niet veranderd.

      Dat de rest van alles roept doet er niets aan af.

      Wat heeft de FIA geroepen over Mercedes motor?

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 16:49
    • hupholland

      Posts: 9.660

      nog niks, de motor moet nog gehomologeerd worden. Op basis van geruchten kunnen ze natuurlijk niet iets legaal of illegaal verklaren. Pas als de FIA expliciet zegt dat 18:1 buiten de keuringen om gewoon prima is, dan heb je een punt. De FIA wil iig op basis van de geruchten wel de controle's aanscherpen en tot die tijd de Mercedes motor (met instemming van de concurrentie) gedogen. Op basis van huidige metingen is niet vast te stellen dat motor niet legaal is. Dat wil echter niet zeggen dat ie ook daadwerkelijk legaal is.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 17:04
    • 919

      Posts: 3.993

      Je hebt niet opgelet, de FIA heeft vanaf dag 1 geroepen dat de motor legaal is, althans, dat wat Mercedes beoogde legaal was.

      De FIA had verder niets gedaan als de overige deelnemers niet vanaf dag 1 al met aanhoudende bezwaren aan kwam zetten, wat uiteindelijk geleidt heeft tot waar we nu staan.

      Maar het antwoord op waarom Vasseur zoveel haast zou moeten hebben, dat is er nog steeds niet.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 17:20
    • hupholland

      Posts: 9.660

      je hoort nu zelf ook bij de rest die van alles roept. Jij weet helemaal niet precies waar de FIA wel en niet mee heeft ingestemd. Ik geloof er helemaal niks van dat de FIA expliciet heeft ingestemd met het plan van Mercedes om gewoon weer richting de 18:1 te gaan. Daar zijn ze juist bewust van afgestapt en dat gaan ze ook op de snelst mogelijke termijn beter handhaven. Ze zijn er gewoon ingeluisd door Mercedes en zijn daar inmiddels door anderen op geattendeerd.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 18:45
    • 919

      Posts: 3.993

      ’je hoort nu zelf ook bij de rest die van alles roept. Jij weet helemaal niet precies waar de FIA wel en niet mee heeft ingestemd.’

      Fout, in roep niet zomaar wat, ik roep hetzelfde als de hele godganse tijd door de FIA is geroepen. En wat ze consequent hanteren en niet alleen over motoren.
      Je mag het allemaal in twijfel trekken, en pas erkennen als de Fia roept wat jij vindt dat ze moeten roepen, maar je weet wat daar de uitkomst van is en zal blijven, het gaat niet gebeuren.
      In de tussentijd mag je blijven roepen dat men gedoogd, maar ook dat is alleen maar gestoeld op wat jij vindt, en niet op de realiteit.

      De FIA is niet in een Mercedes val geluist, de FIA heeft hooguit zichzelf hierin geluist.

      Maar nogmaals, Vasseur, waar liggen zijn belangen en ergenis nou precies, het is zijn motor niet.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 19:02

